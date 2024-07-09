 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.07.2024
09:13  В США найдены останки неизвестного ранее норного травоядного динозаврика - Fona herzoage
09:08  Изнасилование по-мигрантски: как предотвратить взрыв возмущения и самосуды, - Петр Акопов
08:52  В Турции начались массовые протесты против оккупации пляжей отелями
08:41  За взятку в миллион тенге арестован начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области Мустафинов
08:40  Спящая Акорда, или Почему саммит ШОС в Астане больше напоминал закрытую вечеринку
07:53  110-й свиток "Исторических записок" Сыма Чияна (145-? гг. до н.э.) в новой кыргызской редакции, - А.Эшиев
07:39  Глобализация, которую мы потеряли, - Игорь Переверзев

07:33  В центре Москвы по заказу хасидов-хабадников сносят особняк Демидовых XVIII века
07:30  Скоропостижно скончался генерал Магомед Хадаев - отвечавший в МО РФ за госэкспертизу
07:16  Казахских академиков будут выбирать по-новому
07:13  Хуситы пригрозили вернуть саудовцев на военное положение, - И.Субботин
07:09  Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже, - Дм.Попов
01:00  Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России
00:32  Кому на руку европейский "Катаргейт"? - В.Прохватилов
00:29  Выборы во Франции: за что боролись, на то и напоролись, - Вл.Малышев
00:24  Путешественник Федор Конюхов достиг Северного полюса на мотопараплане
00:21  РосВласти придумали проект "управляемого найма" мигрантов
00:20  Эрдоган пытается погасить пожар на северо-востоке Сирии, - И.Субботин
00:17  Ключ к миру в Украине лежит в Пекине, - Вл.Скосырев
00:16  Почему ШОС потеряла смысл, - Темур Умаров
00:12  Битва конца Нового мирового порядка, - Андрей Светлов
00:01  Офигевшая от наглости Болгария подала иск на €400 млн к "Газпрому" из-за прекращения поставок
00:00  Юлия Навальная заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе
Вторник, 09.07.2024
21:45  Путин вручил Моди орден Андрея Первозванного
16:43  Индию обвинили в предательстве США и их союзников
16:24  В Казахстане Всемирный день книги 23 апреля включен в перечень праздничных дат
15:45  Гульнара Каримова отметила в тюрьме свое 52-летие
15:36  Иностранные инвестиции постепенно вытекают из Казахстана
15:32  НАТО шагает к пропасти из-за разногласий между США и Европой
15:16  В Казахстане расследуют коррупцию по нацпроекту "Модернизация сельского здравоохранения"
11:28  Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала Таджикистан освободить активистов Горного Бадахшана
11:17  Упоротые "Азовцы" запугали и взяли под контроль аппарат Зеленского
11:14  Второй тур парламентских выборов: Франция в тупике, - В.Малышев
11:13  Итоги визита Орбана в Китай
11:10  Люди Чубайса в России продолжают работать "под прикрытием"
10:03  Высокопоставленные китайцы не вылазят из ЦентрАзии. Спикер Чжао Лэцзи в Ташкенте
09:45  Мятежи и военные перевороты - то ли еще будет.., - А.Школьников
09:42  Прыгающая блоха Орбан - тот еще миротворец, - И.Титов
09:37  В Казахстане запретили азартные игры для госслужащих и продажу энергетиков для молодежи
09:01  Запад придумывает себе новую иллюзию - ему противостоят Восток и Юг, - Петр Акопов
08:46  Научный институт гигиены труда восстановили в Казахстане
08:44  К вопросу о коренных народах и черепомерках, - Виктор Шацких
08:31  Почему расчеты Запада на нового президента Ирана Масуда Пезешкиана не сбудутся? - Д.Минин
08:09  Маразматики у власти: что объединяет Джозефа Байдена с Мао Цзэдуном, - Юрий Тавровский
01:22  Новым послом Беларуси в Кыргызстане стал Сергей Молунов
01:19  МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП
01:13  "Критические дни" Марин Ле Пен. "Национальное объединение" упустило исторический шанс, - В.Бурт
00:57  Страны ЦА + Азербайджан начали военные маневры у границ России. "Надо освободить остров..."
00:53  Пиррова победа Макрона. Жареный петух пока не клюнул, - Къ
00:48  Политические процессы в Туркменистане: кадровые решения, выговоры и внешняя политика, - А.Хакимов
00:40  Новый президент Ирана поборется за реформы, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В центре Москвы по заказу хасидов-хабадников сносят особняк Демидовых XVIII века
07:33 10.07.2024

Алексей Иванов

В переулке Огородная Слобода, который проходит от Гусятникова переулка до Малого Харитоньевского переулка (параллельно Мясницкой улице) в Басманном районе Центрального административного округа города Москвы сносят здание середины XVIII века в стиле барокко - флигель усадьбы Никиты Акинфиевича Демидова, русского промышленника и мецената из знаменитого рода Демидовых.

Это первый снос здания XVIII века за последние годы. Вся Демидовская усадьба относилась к выявленным объектам культурного наследия, признавалась памятником архитектуры, и ничего пускать под ковш здесь было нельзя. Однако в 2010-м московские власти неожиданно провели новую экспертизу и исключили флигель (древнейший архитектурный компонент усадьбы) из перечня памятников; соответствующую документацию начали открыто публиковать гораздо позже. В 2018-м, когда власти утверждали охрану окружающих памятников, в данном статусе вновь отказали только флигелю усадьбы Демидова. И причина теперь предельно ясна.

ТГ-канал "Дьявол ходит в Дикси": "Здание, на секундочку, XVIII века и относится к имению семьи Демидовых - только в отличие от других построек, связанных с имением, статус памятника архитектуры так и не получившее. Хотя, по мнению представителей экспертного сообщества, неясно - на каком же основании? Мы сначала озадачились таким фактом, но потом узнали, что на месте флигеля планируется построить очередной корпус еврейской женской школы "Бнот Менахем". Те, кто в "теме", прекрасно знают о связи "Бнот менахем" с персонажами из секты хабадников - а уже оттуда несложно предположить, каким именно образом подведы правительства Москвы согласовали данный перформанс. Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет господам ортодоксам и напомнить, что за все решения в их краткой человеческой жизни придется расплачиваться. Хотя они и полагают, что в последнем им развиваться уже некуда, но мы всегда рады указать на новые непокоренные высоты".

Да, действительно, заказчик экскаваторного сноса, стартовавшего 3 июля - негосударственное частное учреждение образовательная организация (НЧУОО) "Частная школа "Бнот Менахем"" Федерации еврейских общин России. Учредителем школы (до 2019 года носила название "Частная школа "Шалом"") является Религиозная организация ортодоксального иудаизма - Московская Марьинорощинская еврейская община.

"Бнот Менахем" находится рядом с флигелем Демидовской усадьбы, в глубине двора. Хасиды-хабадники давно зарятся на близлежащее пространство, да вот старинные постройки мешают. Ну что ж - московская мэрия в помощь.

20 июня правительство Москвы подтвердило, что хабадникам официально выдано разрешение на строительство "здания переменной высотности от трех до четырех этажей" по адресу: переулок Огородная Слобода, дом 7, строение 2. "Корпус общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров рассчитан на 150 учениц начальной школы. Помимо стандартных классов в нем разместятся библиотечно-информационный центр, спортивный зал, кабинеты логопеда и психолога. В здании обустроят двухсветное пространство с амфитеатром для проведения мероприятий, открытой лестницей и единым остеклением, которое позволит визуально расширить зону рекреации", - сообщил председатель Мосгосстройнадзора, государственный советник г. Москвы III класса Антон Слободчиков. На кровле первого этажа расположится зеленая терраса со спуском во внутренний двор, на крыше третьего - предусмотрена площадка для отдыха персонала, а фасады выполнят в терракотовом и белом оттенках. Слободчиков добавил, что новый корпус соединят с действующим зданием "Бнот Менахем", и что по поручению мэра Сергея Собянина Комитет государственного строительного надзора г. Москвы "уделяет особое внимание качеству объектов образовательной инфраструктуры города".

Слободчиков
Мэрия пообещала сохранить лишь "часть кирпичной кладки стен исторического сооружения, которое ранее располагалось на территории учреждения". Впоследствии ее (кирпичную кладку) якобы будут где-то "экспонировать".

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720585980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов поручил акиматам оперативно устранять нарушения при производстве дорожных работ
- Кадровые перестановки
- Финансирование ревкомиссии Алматы сократили почти на 130 млн тенге после аудита Высшей аудиторской палаты
- МВД: Пресечены вымогательства в молодежной среде
- АФМ начато досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области
- Про экономику...
- Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы стратегического партнерства
- О приговорах суда
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  