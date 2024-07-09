В центре Москвы по заказу хасидов-хабадников сносят особняк Демидовых XVIII века

07:33 10.07.2024

Алексей Иванов



В переулке Огородная Слобода, который проходит от Гусятникова переулка до Малого Харитоньевского переулка (параллельно Мясницкой улице) в Басманном районе Центрального административного округа города Москвы сносят здание середины XVIII века в стиле барокко - флигель усадьбы Никиты Акинфиевича Демидова, русского промышленника и мецената из знаменитого рода Демидовых.



Это первый снос здания XVIII века за последние годы. Вся Демидовская усадьба относилась к выявленным объектам культурного наследия, признавалась памятником архитектуры, и ничего пускать под ковш здесь было нельзя. Однако в 2010-м московские власти неожиданно провели новую экспертизу и исключили флигель (древнейший архитектурный компонент усадьбы) из перечня памятников; соответствующую документацию начали открыто публиковать гораздо позже. В 2018-м, когда власти утверждали охрану окружающих памятников, в данном статусе вновь отказали только флигелю усадьбы Демидова. И причина теперь предельно ясна.



ТГ-канал "Дьявол ходит в Дикси": "Здание, на секундочку, XVIII века и относится к имению семьи Демидовых - только в отличие от других построек, связанных с имением, статус памятника архитектуры так и не получившее. Хотя, по мнению представителей экспертного сообщества, неясно - на каком же основании? Мы сначала озадачились таким фактом, но потом узнали, что на месте флигеля планируется построить очередной корпус еврейской женской школы "Бнот Менахем". Те, кто в "теме", прекрасно знают о связи "Бнот менахем" с персонажами из секты хабадников - а уже оттуда несложно предположить, каким именно образом подведы правительства Москвы согласовали данный перформанс. Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет господам ортодоксам и напомнить, что за все решения в их краткой человеческой жизни придется расплачиваться. Хотя они и полагают, что в последнем им развиваться уже некуда, но мы всегда рады указать на новые непокоренные высоты".



Да, действительно, заказчик экскаваторного сноса, стартовавшего 3 июля - негосударственное частное учреждение образовательная организация (НЧУОО) "Частная школа "Бнот Менахем"" Федерации еврейских общин России. Учредителем школы (до 2019 года носила название "Частная школа "Шалом"") является Религиозная организация ортодоксального иудаизма - Московская Марьинорощинская еврейская община.



"Бнот Менахем" находится рядом с флигелем Демидовской усадьбы, в глубине двора. Хасиды-хабадники давно зарятся на близлежащее пространство, да вот старинные постройки мешают. Ну что ж - московская мэрия в помощь.



20 июня правительство Москвы подтвердило, что хабадникам официально выдано разрешение на строительство "здания переменной высотности от трех до четырех этажей" по адресу: переулок Огородная Слобода, дом 7, строение 2. "Корпус общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров рассчитан на 150 учениц начальной школы. Помимо стандартных классов в нем разместятся библиотечно-информационный центр, спортивный зал, кабинеты логопеда и психолога. В здании обустроят двухсветное пространство с амфитеатром для проведения мероприятий, открытой лестницей и единым остеклением, которое позволит визуально расширить зону рекреации", - сообщил председатель Мосгосстройнадзора, государственный советник г. Москвы III класса Антон Слободчиков. На кровле первого этажа расположится зеленая терраса со спуском во внутренний двор, на крыше третьего - предусмотрена площадка для отдыха персонала, а фасады выполнят в терракотовом и белом оттенках. Слободчиков добавил, что новый корпус соединят с действующим зданием "Бнот Менахем", и что по поручению мэра Сергея Собянина Комитет государственного строительного надзора г. Москвы "уделяет особое внимание качеству объектов образовательной инфраструктуры города".



Слободчиков

Мэрия пообещала сохранить лишь "часть кирпичной кладки стен исторического сооружения, которое ранее располагалось на территории учреждения". Впоследствии ее (кирпичную кладку) якобы будут где-то "экспонировать".