110-й свиток "Исторических записок" Сыма Чияна (145-? гг. до н.э.) в новой кыргызской редакции, - А.Эшиев

07:53 10.07.2024 110-й свиток "Исторических записок" Сыма Чияна (145-? гг. до н.э.) в новой кыргызской редакции

Автор: Асылбек Эшиев

"Тарыхый жазмалар" Сыма чиян (б з ч 145-?) жазган бул китеп ... б з ч 104-жылдан 91-жылга чейин аралыкта жазылып бүткөн. Жалпы 130 ором. Которгон: Мамбеттурду Мамбетакун [11, с. 3]



"Ши Цзи" ("Исторические записки") Сыма Цяна (145-86 гг. до н.э.), написанные 104-91 гг. до н.э., переведены с китайского на кыргызский язык ("Тарыхый жазмалар"; всего 130 свитков) китайским ученым-филологом Мамбеттурду Мамбетакуном.



"Гундар санжырасы" 110-ором [11, с. 3]



"Родословная гунов" 110-й свиток



"Гундар санжырасы": "Бул кезде чыгыш гуулар күчөйүп, нүкүстөр (явчи) гүлдөнгөн. Гундардын Түмөн аттуу теңиркуту бар болгон. Ал Чин падышалыгын урушуп жеңе албай, түндүккө жер которгон ..." [11, с. 4]



По "Родословной гунов" в тот период восточные лебеди усилились, нүкүсы процветали. Правителем гунов был Түмөн теңиркут, который не смог одолеть империю Чин (Цинь) и откочевал на север. Теңиркут – это царский титул правителя гунов, который мог бы состоять из религиозных понятий Теңир (создатель, бог) и Кут (дух, счастье). Пожалуй, древние верования гунов и кыргызов совпадали. Так, в эпосе "Манас": "Мойнуна куржун салынып, // Мазарды көрсө Жакып бай // Баркырап ыйлап жалынып: // Бербесе теңир чарам жок" [2, с. 34]. "Теңириңден кат алган, // "Манас" деген ат алган" [6, с. 49].



"Гундар санжырасы": "Түмөн теңиркуттун Бактуг аттуу канзаадасы бар эле... Бактугду нүкүстөргө аманат (тургак) болууга жыберген ..." [11, с. 4]



У Түмөн теңиркута был (сын) принц именем Бактуг ... (Түмөн) отправил Бактуга к нүкүсам в заложники (аманат). (Стало быть, на некоторое время нүкүсы доминировали над гунами).



По эпосу "Манас" после кончины Ногой хана (дед Манаса), кара китаец Алооке станет правителем Кыргызской земли. Остерегаясь от всяких непредвиденных обстоятельств, он забирает в "ак үйлүү" (в "почетные заложники") представителей ханского рода кыргызов. "Саны кетип тарады… (Рассыпался кто куда...) // Ак үйлүү күттү Алооке… (Алооке ак үйлүү содержал...)" [5, с. 31]. В эпосе говорится об аналогичной кыргызской традиции "ак үйлүү". Так, в Андижане Манас берет в "ак үйлүү" Бооке (старшего сына Алооке хана) и сына его (Алооке) же брата - Кошабыша. "Башкы балаң Боокени (Сына старшего Бооке) // Мага жолдош бериңиз! (Мне в сотоварища дайте!) // Ак үйлүүгө алганым... (В ак үйлүү возьму...)" [3, с. 196].



"Гундар санжырасы": "Бактуг такка отурган учурда чыгыш гуулар абдан күчөйгөн эл болгон ..." [11, с. 5]



По утверждению китайского историографа во времена правления Бактуга усилился народ чыгыш гуу ... Быть может, этноним (этнос) чыгыш гуу связан с древним тотемом куу, гуу, кув (лебедь), и, вероятнее всего, чыгыш гуулар - это восточные лебеди.



В эпосе "Семетей": "Деп ошентип Айчүрөк ... (Сказав так Айчүрөк …) // Ак куу кебин жамынып, (Нарядилась белым лебедем,) // Канатын күнгө каккылап ... (Помахала крыльями солнцу …)" [8, с. 151]. Главная героиня эпоса "Семетей" (вторая часть эпоса "Манас") Айчүрөк (будущая супруга Семетея (сын Манаса)) могла летать в облике лебедя. В якутском эпосе: "Из плена освободи // Светоликую Туйаарымы Куо // Ездящую на иноходце Гнедом // Прекрасную невесту твою // Чей отец – Саха Сарын Тойон, // Чья мать – Сабыйа Баай Хотун" [7, с. 169]. Светоликая Туйаарымы Куо – это Лебедь. В "Слове о полку Игореве": "Кричать телеги полунощы // Рци, лебеди роспущени". По версии Д. С. Лихачева "в данном, последнем, случае возможно и другое объяснение: лебеди могли быть тотемом половцев" [9, с. 17]. Не исключено, что половецкие тотемные лебеди могли быть этническими сородичами эпическому клану Лунной крававицы Айчүрөк, соответственно, и якутской эпической Светоликой Туйаарымы Куо.



"Гундар санжырасы": "Вазырлер: "Тулпар – гундун аккуласы, аны берүүгө болбойт" дешкен" [11, с. 5]



Гунские вазиры определенно твердили, что "Скакун – аккула гунов, его нельзя отдавать". Примечательно, что славный скакун гунов назывался также как и Аккула (главный скакун главного героя кыргызского героического эпоса "Манас"). "Аккула аман чагында, (Когда жив Аккула,) // Айкөл Манас барында (Когда есть сам Манас)" [13]. "Үрпөңдөп кытай таарынып, (Неугомонные китайцы,) // Мааникер алса бүгүндө, (Если возьмут Мааникер,) // Эртеңки күндө эсирип, (Воодушевившись опосля,) // Аккула кошо албайбы (Аккулу моего взяли бы)" [14].



"Гундар санжырасы": "Гундар сол билге кан, оң билге кан, сол кол кан, оң кол кан, сол баш сардар, оң баш сардар, сол баш жасоол, оң баш жасоол, сол ага даңка, оң ага даңка, сол кутбек, оң кутбек даражаларын тургузган ..." [11, с. 6]



У гунов функционировали титулы сол билге кан (бильге хан левого крыла) и оң билге кан (бильге хан правого крыла). Надо отметить, что элитный титул бильге гунов бытовал еще за тысячи лет до орхоно-енисейских надписей, которого можно было бы идентифицировать с именем Гильгамеш (Bil-ga-mes) [15] древних шумеров. Там же титулы сол кол кан (хан войск левого крыла) и оң кол кан (хан войск правого крыла).



В первом походе кыргызских войск Манаса против калмыков Текес хана, ханом войск (колдун каны) выбирается глава казахских племен Айдаркан. "Азыркысын бу колго (На этот раз) // Камбардын уулу Айдаркан (Айдаркан сын Камбара) // Кан көтөрүп салыптыр (Стал ханом войск)" [3, с. 39].



Во втором боевом походе из Алтая в Туркестан, выбираются ханы войск (колдун каны). Так, в сторону Каркыра ханом войск (колдун каны) был выбран Айдаркан, в Чүйскую долину - Үрбү, в Алай-Анжиян – Манас [3, с. 161]. В "Чоң казате" на Бейджин ханом кыргызских войск (колдун каны) выбираются сперва Бакай, затем Алманбет. "Бакайдан кандык кетти деп, (Бакай слагает бразды правления,) // Бадышалык өкүмөт (Царская власть теперь) // Алмамбетке өттү деп (Переходит Алманбету)" [4, с. 122].



"Гундар санжырасы": "24 атаман өзүнө караштуу журттардан миң башы, жүз башы, он башы, кичи кан, бөлүн (вазир), төрө, жасоол, даңка, сака сыяктуу мансаптагыларды өздөрү коюшкан" [11, с. 6]



В исторических записках говорится о 24 атаманах, которые в своих владениях присваивали войсковые титульные должности: миң башы (тысячник), жүз башы (сотник), он башы (десятник) и т.д. Надо думать, здесь речь идет о войсковых должностях II в. до н.э., однако древний летописец не упоминает, когда впервые был учрежден такой десятичный принцип построения войск гунов, который исправно использован эпическим Алманбетом.



В эпосе "Манас" говорится, что войсковой хан Алманбет вводит десятичный принцип построения подразделений. По новому походному армейскому уставу, вновь назначаются командиры отделений (он башы), рот (жүз башы), полков (миң башы) и дивизий (корпусов) (түмөн башы). И в одной очередной поверке личного состава войск десятник Тазбаймат забывает самого Манаса, где он состоял в штате отделения Тазбаймата. По воинскому уставу за потери воина в боевом походе командира могли казнить. Манас: "Уруп кеткен Тазбаймат, (Негодяй ты, Тазбаймат,) // Улук киши сен болсоң ... (Ну и начальник ты мой ...) // Он башы ойрон сен болсоң, (Непутевый ты десятник,) // Оюңда жогуң мен болсом (Как ты посмел меня забыть" [4, с. 170].



"Гундар санжырасы": "Жаңы жылы нооруз айында (жаңы жылдын башы) гундун журт башчылары теңиркут ордосунда чакан жыйын куруп, түлөө өткөрүшкөн. Оң 5-айда Улуу балык (Лоңчың) шаарында чоң маараке өткөрүп, ата-бабалардын урматына, көк жана жер-сууга, арбактарга сыйынган" [11, с. 7]



В "Родословной гунов" пишется о новогоднем месяце нооруз (начало нового года), где вожди гунов в орде Теңиркута совершали жертвоприношения. Выходит, еще две с половиной тысячи лет назад у гунов и их дальних сородичей (нүкүсов, чыгыш гуулар, кыргызов, усунов, каңга и т.д.) был весенний праздник нооруз. Это многое значит, ибо небезызвестный древнекитайский историограф подчеркивает собственно о гунском новгоднем календарном месяце нооруз. Гуны были кочевниками, а не земледельцами, поэтому этот праздник был связан именно с новогодним месяцем. Любопытно, что он назывался именно нооруз.



"Гундар санжырасы": "Кийин Бактуг түндүктө гунро, кутча, деңлең, кыргыз, сенле элдерин багындырган" [11, с. 8]



По сведениям китайского летописца позже вождь гунов Бактуг теңиркут на севере покорил народы гунро, кутча, деңлең, кыргыз, сенле.



Вероятно, теңиркуты Түмөн и Бактуг правили державой гунов в эпохе китайской империи Цинь Шихуанди (259 г. до н.э. – 210 г. до н.э.)). Главное в том, что в тот же период наравне с этими империями соседствовал народ кыргыз, разумеется, с определенным государственным статусом. Следует подчеркнуть, что здесь речь идет о 259-210 гг. до н.э. Примечательно, что этноним кутча наравне с главным этнонимом кыргыз упоминается в "Исторических записках" II в до н.э.



В эпосе "Манас": "Кутчулардын Кутчу бий, (Кутчу бий племени кутчу,) // Кыйла тууган жан болот (До боли нам родственны)" [6, с. 299]. Здесь Бакай наставляет послу-глашатаю Тазбаймату (сын Үрбү) перед отправкой к племени кутчу, что это племя сородичи кыргызов. Судя по всему, это древнее племя будучи суверенным находилось в едином военно-политическим, культурно-информационном пространстве сорокаплеменного Кыргыз журту.



"Гундар санжырасы": Экинчи жылы (б з ч 176-жылы) теңиркут Хан падышасына мындай кат жолдогон: "Теңир өзү колдогон гундун улуу теңиркуту падышага эсендик тилейт... Теңирим колдоп... нүкүстөрдү кыйраттык ... Кироран, усун, хагат улустары жана ага этектеш 26 эл гунга багынды. Саадак асынган элдин баары бир үй-бүлөнүн адамы болуп калышты. Түндүк жерге тынчыды ..." Хан гундардын талабына макул болгон" [11, с. 12]



В письме теңиркута гунов (176 г. до н.э.) императору Хань присутствуют элементы информационной войны такого содержания: "Великий теңиркут гунов, покровительствованный самим теңиром, желает царю доброго здравия ... С благословения теңира ... разгромили нүкүсов ... Улусы кироран, усун, хагат и подобные 26 народов покорились гунам ... Северная земля успокоилась ..." Хань не мог не согласиться с требованиями гунов.



В эпосе "Манас": "Жетөөң эмес жети кан, (Ну что ж, всего семь ханов?) // Жетимишиң чогулуп, (Соберитесь аж семьдесят,) // Жеңер жериң камын кыл! (Сойдемся в поле брани!)" [4, с. 136]. Это отрывок из сурового ответного письма Манаса к враждебно настроенным родоплеменным шести ханам (Төштүк, Көкчө, Жамгырчы, Үрбү, Музбурчак, Санжыбек). После все эти ханы-сепаратисты придут с подчеркнутым поклоном к Манасу. Один только старец эр Төштүк верхом на коне подтверждает свое почтение.



"Гундар санжырасы": "Теңиркут таңкы маалда ар күнү ордосунан чыгып, көтөрүлүп келе жаткан күнгө, түндөсү айга тооп кылган" [11, с. 8]. "Жоң хаңйө: ... катты "Көк менен жерден жаралган, күн менен айдан бүткөн гундун улуу теңиркуту падышага эсендик тилейт деген өктөм сөздөр менен баштап, анан жиберилчү буюм-тай, айтар сөздөр жазылсын" – деп, теңиркутка кеңеш берген" [11, с. 14]



Вождь Теңиркут каждое утро молился восходящему солнцу, ночью луне. В очередном грозном письме теңиркута отмечено, что великий теңиркут гунов, рожденный небом и землей, сотворенный солнцем и луной желает благополучие императору.



Из Большой надписи: "(1) когда были образованы на верху голубое небо тенгри и внизу черная земля, появился человеческий род " [1, с. 150].



В эпосе имеются аналогичные метафорические сравнения Манасу: "Асман менен жериңдин (Словно создан из опоры) // Тирөөсүнөн бүткөндөй, (Неба и земли,) // Айың менен күнүңдүн (Словно соткан из светл) // Ширөөсүнөн бүткөндөй (Солнца и луны)" [2, с. 183]. В другом эпизоде кыргызские ханы-сепаратисты клятвенно присягают небом и землей: "Төбөсү ачык көк урсун, (Пусть ударит открытое небо,) // Төшү түктүү жер урсун (Пусть ударит могучая земля)" [4, с. 16].



"Гундар санжырасы": Б.з.ч 140-135-жж. ченде "Улуу нүкүстүн каны гун колунан каза тапкан соң, алар мураскор канзаданы кан көтөрүп, Бактрияны багындырып, ошол жерден конуш алган экен" [11, с. 37]



Тут говорится о том, что 140-135 гг. до н.э. после гибели хана Великого нүкүса от войск гунов, они (нүкүсы) на престол посядят наследного принца, завоевывают Бактрию, обосновываются на том месте. По всей вероятности, в "Родословной гунов" Сыма Чияна имеются доступные сведения о Великих нүкүсах (возможно, предки эпического этноса каракалпак) II в. до н.э.



"Гундар санжырасы": "Улуу нүкүс – Дабандын батышында, аралыгы андан болжол менен 2-3 миң чакырым келе турган Аму дарыясынын түндүк бойломуна жайгашкан... Мал жайытына карай көчүп конгон эл. Салты гундар менен окшош. Кол санагы бир-эки жүз миңге жетет. Алар баштабында гундарды да тоготпогон күчтүү эл болгон ..." [11, с. 39]



Ханский летописец располагает страну Великий нүкүс на западе Дабана (Ферганская долина), на севере реки Аму (вдали от Дабана на 2-3 тыс. км.) ... Кочевой народ. Обычаи похожи с гунскими. Численность войск составляла от ста до двухсот тысяч. Как могущественный народ они вначале и гунов игнорировали. Известно, что на Алтае эпические кыргызы выбирают первого хана, когда численность народа составляла сто тысяч.



"Сокровенное сказание монголов": § 218. Тогда Тоорил (сын Чаган-гоа. – А.Э.) и говорит: Как изволит то ведать государь, мои братья - племя Негус - рассеяны по всем концам. Не будет ли мне оказана милость - собрать воедино моих братьев - племя Негус? - Быть по сему - отвечал Чингисхан [10]. У Рашид-ад-дина: "Гэнду-чине и Улукчин-чинэ из сыновей Чарака-лингума. Их называют нукуз, однако они не первые нукузы, так как они суть нируны, как подробно изложено в разделе о тайджиутах" [12, с. 88]. Эпос "Манас": "Уруп кеткен Бозуул, (Бозуул, ты негодяй, забияка,) // Урушуп жаткан Кыргылың – (Соперник тебе Кыргыл -) // Улуу киши турбайбы, (Видать из избранных,) // Нукусу сени урбайбы! (Не проклинет ли тебя его Нукус!)" [4, с. 183]. Эпический Ырчы уул обругивает Боз уулу за неуважение старины Кыргыл чала. Кыргыл был представителем эпического эпонима Нукус, который сильно напоминает исторические этнонимы Негус и нукуз.



Таким образом, историко-этнографические сведения в "Родословной гунов" и эпоса "Манас" в основном совпадают и идентичны. Именитый дренекитайский историограф династии Хань не сообщает о том, что когда и как появились вышеназванные могучие кочевые государства - гуны, великие нүкүсы, восточные лебеди, кыргызы, усуны, которые издревле жили своей обыденной, будничной жизнью в соседстве с не менее могучей империей Цинь (и Хань). Главное в "Гундар санжырасы" 110-го свитка Сыма Чияна (145–? гг. до н.э.) в том, что из всех отмеченных (возможно, 26-ти) древних исторических этносов, существовавших 2200 лет тому назад, в настоящее время имеет свою независимую государственность этнос кыргыз – кыргызский народ (Кыргызстан).



Эшиев Асылбек Мирзатилаевич, профессор Жалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова. Кыргызстан



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