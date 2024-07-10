Спящая Акорда, или Почему саммит ШОС в Астане больше напоминал закрытую вечеринку

08:40 10.07.2024

10 июля 2024

Ольга Ибраева



После масштабного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане прошла уже почти неделя. Столица, можно сказать, уже забыла как это было и погрузилась в свой привычный ритм жизни. Флаги иностранных государств спешно сняли, как и большие баннеры с анонсами мероприятия. От большого саммита у людей и участников мероприятия остались только воспоминания: у кого-то хорошие и теплые, а вот у большинства журналистов, которые освещали процесс, - не очень, сообщает Orda.kz.



Подождите за дверью!

Со 2 по 4 июля наша страна встречала лидеров мировых держав, стран-наблюдателей за саммитом и генерального секретаря ООН. В это время город выглядел как один большой охраняемый объект, что совершенно справедливо и оправданно. Но в то же время жители левобережья чувствовали себя чужими и нежеланными персонами в своем же доме. Наблюдая за тем, с каким радушием наш президент и его помощники встречают иностранные делегации в аэропорту и Дворце независимости, было очень обидно наблюдать за тем, как параллельно СГО грубо кричат здешним прохожим "уйди отсюда, обойди, ты что, особенный?".



Справедливости ради отметим, что астанчан предупреждали о перекрытии дорог, удаленке и запрете на парковку авто заблаговременно. Из всех утюгов вторили: потерпите, это очень важное мероприятие для страны и мира. Но почему все это и правда было важным, для далеких от политики людей осталось тайной. Просто важно, и точка.



Примерно аналогичные чувства испытывали и журналисты, освещавшие саммит и сопутствующие ему мероприятия. Ситуация сложилась такая, что иностранным репортерам было работать намного комфортнее и свободнее, чем казахстанским. Очередное подтверждение тому, что комфорт гостя - превыше собственного. Начнем с того, что основной пресс-центр для освещения процесса сделали не во Дворце независимости, где проходил саммит, а через дорогу, огражденную заборами, бетонными блоками и угрюмой охраной. При этом некоторым представителям СМИ, в основном зарубежным, предложили разместиться во Дворце, где все происходило, и иметь шанс на эксклюзив. Доступ к очагу событий также получили несколько подконтрольных нашему государству СМИ и личные фотографы глав государств. Остальных не позвали.



Информационный вакуум, но не для всех

Получилось так, что стать журналистом на один день и освещать саммит могли все, потому что единственным источником информации для нас была видеотрансляция на YouTube и гостелеканале, которую отключали при каждом удобном моменте.



Не позвали журналистов даже туда, куда раньше им было можно по умолчанию. Например, визиты президентов других стран в Акорде освещали столько, сколько помнит себя это здание. Подтверждением тому служит хотя бы июньский визит президента Южной Кореи в Астану. Обилие фотографий и текста из резиденции свидетельствуют о том, что даже тогда никаких ограничений для журналистов не было.



Вещает Кремль, Акорда спит

Обычно подобные мероприятия, где предусмотрено выступление президента, сопровождаются текстовой трансляцией на официальных источниках Акорды. Пресс-служба президента если не полностью, то хотя бы тезисно передает слова главы государства. Но на этот раз что-то пошло не так. Цитаты Токаева появились в телеграм-канале Акорды только спустя полтора часа после, когда интерес к ним уже поутих. Благо у всех была видеотрансляция, и слова президента все-таки были донесены журналистами до общественности вовремя.



Больше всего удивило то, что главный документ саммита - Астанинскую декларацию - и вовсе не посчитали нужным публиковать. Текст документа опубликовал только Кремль, и прессе вновь пришлось выдавать материалы со ссылкой на российский источник, сидя в 200 метрах от эпицентра событий.



Главное - картинка

Исходя из этого и еще нескольких мелочей складывается мнение, что Казахстан во время саммита особо не интересовало его содержание, а ставку сделали на грандиозность, масштабы и красивую картинку.



Во время официальной части саммита, которая была доступна для публикации, не было почти ничего интересного. Президенты стран и наблюдатели один за другим говорили о мире во всем и мире и экономической стабильности. Впрочем, ничего впечатляющего не было и во время закрытой части саммита. Все мероприятие практически ни на одну минуту не выходило за рамки официоза и речевых клише.



Мы сами все напишем, но это не точно

Казахстанские власти после коронавируса и Кантара начали обретать "бункерный" облик. В резиденцию президента, правительство и парламент все труднее попасть вне зависимости от повода. Приглашений от Акорды осветить важные для страны мероприятия почти не поступает для независимых СМИ. Пресс-службы твердят: мы сами напишем, сфотографируем и отправим, но если посчитаем нужным.