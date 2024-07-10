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|За взятку в миллион тенге арестован начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области Мустафинов
08:41 10.07.2024
10 июля 2024
Светлана Дроздецкая
Антикор начал расследование в отношении начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Orda.kz.
Полковника юстиции Адлета Мустафинова задержали накануне во второй половине дня. Начальник ДУИС в служебном кабинете получил взятку в размере одного миллиона тенге от неизвестной женщины.
"Деньги предназначались для оказания содействия в питании",
сообщают источники.
А уже ночью подозреваемого водворили в изолятор временного содержания для проведения следственных мероприятий.
В региональном департаменте Антикора традиционно хранят молчание. Как правило, после громких задержаний и арестов оперативно на вопросы СМИ они не отвечают.
Известно, что Адлету Мустафинову 53 года. В должности начальника ДУИС по СКО он с мая 2023 года.
Один из его предшественников – Берик Билялов, будучи начальником этого же ДУИС, в августе 2023 года был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество. А задержали бывшего генерал-майора в феврале. По версии следствия, в 2021 году он обманным путем завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела.