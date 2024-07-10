 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.07.2024
09:13  В США найдены останки неизвестного ранее норного травоядного динозаврика - Fona herzoage
09:08  Изнасилование по-мигрантски: как предотвратить взрыв возмущения и самосуды, - Петр Акопов
08:52  В Турции начались массовые протесты против оккупации пляжей отелями
08:41  За взятку в миллион тенге арестован начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области Мустафинов
08:40  Спящая Акорда, или Почему саммит ШОС в Астане больше напоминал закрытую вечеринку
07:53  110-й свиток "Исторических записок" Сыма Чияна (145-? гг. до н.э.) в новой кыргызской редакции, - А.Эшиев
07:39  Глобализация, которую мы потеряли, - Игорь Переверзев

07:33  В центре Москвы по заказу хасидов-хабадников сносят особняк Демидовых XVIII века
07:30  Скоропостижно скончался генерал Магомед Хадаев - отвечавший в МО РФ за госэкспертизу
07:16  Казахских академиков будут выбирать по-новому
07:13  Хуситы пригрозили вернуть саудовцев на военное положение, - И.Субботин
07:09  Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже, - Дм.Попов
01:00  Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России
00:32  Кому на руку европейский "Катаргейт"? - В.Прохватилов
00:29  Выборы во Франции: за что боролись, на то и напоролись, - Вл.Малышев
00:24  Путешественник Федор Конюхов достиг Северного полюса на мотопараплане
00:21  РосВласти придумали проект "управляемого найма" мигрантов
00:20  Эрдоган пытается погасить пожар на северо-востоке Сирии, - И.Субботин
00:17  Ключ к миру в Украине лежит в Пекине, - Вл.Скосырев
00:16  Почему ШОС потеряла смысл, - Темур Умаров
00:12  Битва конца Нового мирового порядка, - Андрей Светлов
00:01  Офигевшая от наглости Болгария подала иск на €400 млн к "Газпрому" из-за прекращения поставок
00:00  Юлия Навальная заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе
Вторник, 09.07.2024
21:45  Путин вручил Моди орден Андрея Первозванного
16:43  Индию обвинили в предательстве США и их союзников
16:24  В Казахстане Всемирный день книги 23 апреля включен в перечень праздничных дат
15:45  Гульнара Каримова отметила в тюрьме свое 52-летие
15:36  Иностранные инвестиции постепенно вытекают из Казахстана
15:32  НАТО шагает к пропасти из-за разногласий между США и Европой
15:16  В Казахстане расследуют коррупцию по нацпроекту "Модернизация сельского здравоохранения"
11:28  Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала Таджикистан освободить активистов Горного Бадахшана
11:17  Упоротые "Азовцы" запугали и взяли под контроль аппарат Зеленского
11:14  Второй тур парламентских выборов: Франция в тупике, - В.Малышев
11:13  Итоги визита Орбана в Китай
11:10  Люди Чубайса в России продолжают работать "под прикрытием"
10:03  Высокопоставленные китайцы не вылазят из ЦентрАзии. Спикер Чжао Лэцзи в Ташкенте
09:45  Мятежи и военные перевороты - то ли еще будет.., - А.Школьников
09:42  Прыгающая блоха Орбан - тот еще миротворец, - И.Титов
09:37  В Казахстане запретили азартные игры для госслужащих и продажу энергетиков для молодежи
09:01  Запад придумывает себе новую иллюзию - ему противостоят Восток и Юг, - Петр Акопов
08:46  Научный институт гигиены труда восстановили в Казахстане
08:44  К вопросу о коренных народах и черепомерках, - Виктор Шацких
08:31  Почему расчеты Запада на нового президента Ирана Масуда Пезешкиана не сбудутся? - Д.Минин
08:09  Маразматики у власти: что объединяет Джозефа Байдена с Мао Цзэдуном, - Юрий Тавровский
01:22  Новым послом Беларуси в Кыргызстане стал Сергей Молунов
01:19  МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП
01:13  "Критические дни" Марин Ле Пен. "Национальное объединение" упустило исторический шанс, - В.Бурт
00:57  Страны ЦА + Азербайджан начали военные маневры у границ России. "Надо освободить остров..."
00:53  Пиррова победа Макрона. Жареный петух пока не клюнул, - Къ
00:48  Политические процессы в Туркменистане: кадровые решения, выговоры и внешняя политика, - А.Хакимов
00:40  Новый президент Ирана поборется за реформы, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
За взятку в миллион тенге арестован начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области Мустафинов
08:41 10.07.2024

10 июля 2024
Светлана Дроздецкая

Антикор начал расследование в отношении начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Orda.kz.

Полковника юстиции Адлета Мустафинова задержали накануне во второй половине дня. Начальник ДУИС в служебном кабинете получил взятку в размере одного миллиона тенге от неизвестной женщины.

"Деньги предназначались для оказания содействия в питании",
сообщают источники.
А уже ночью подозреваемого водворили в изолятор временного содержания для проведения следственных мероприятий.

В региональном департаменте Антикора традиционно хранят молчание. Как правило, после громких задержаний и арестов оперативно на вопросы СМИ они не отвечают.

Известно, что Адлету Мустафинову 53 года. В должности начальника ДУИС по СКО он с мая 2023 года.

Один из его предшественников – Берик Билялов, будучи начальником этого же ДУИС, в августе 2023 года был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество. А задержали бывшего генерал-майора в феврале. По версии следствия, в 2021 году он обманным путем завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720590060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов поручил акиматам оперативно устранять нарушения при производстве дорожных работ
- Кадровые перестановки
- Финансирование ревкомиссии Алматы сократили почти на 130 млн тенге после аудита Высшей аудиторской палаты
- МВД: Пресечены вымогательства в молодежной среде
- АФМ начато досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области
- Про экономику...
- Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы стратегического партнерства
- О приговорах суда
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  