За взятку в миллион тенге арестован начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области Мустафинов

08:41 10.07.2024

10 июля 2024

Светлана Дроздецкая



Антикор начал расследование в отношении начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Orda.kz.



Полковника юстиции Адлета Мустафинова задержали накануне во второй половине дня. Начальник ДУИС в служебном кабинете получил взятку в размере одного миллиона тенге от неизвестной женщины.



"Деньги предназначались для оказания содействия в питании",

сообщают источники.

А уже ночью подозреваемого водворили в изолятор временного содержания для проведения следственных мероприятий.



В региональном департаменте Антикора традиционно хранят молчание. Как правило, после громких задержаний и арестов оперативно на вопросы СМИ они не отвечают.



Известно, что Адлету Мустафинову 53 года. В должности начальника ДУИС по СКО он с мая 2023 года.



Один из его предшественников – Берик Билялов, будучи начальником этого же ДУИС, в августе 2023 года был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество. А задержали бывшего генерал-майора в феврале. По версии следствия, в 2021 году он обманным путем завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела.