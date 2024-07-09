В Турции начались массовые протесты против оккупации пляжей отелями

08:52 10.07.2024

На курортах Турции начались протесты против оккупации пляжей отелями



Массовые протесты начались на курортах Турции из-за оккупации пляжей отелями и организациями. Об этом пишет портал "Турпром", ссылаясь на заявление Рабочей партии республики. Представители организации осудили тех, кто занимает пляжи, закрывая доступ обычным людям.



Например, протесты проходят в городе Фоча, расположенном на побережье Эгейского моря. По информации местных СМИ, кафе и рестораны организуют свои зоны, выставляя шезлонги и зонты по всему пляжу, и тем самым создают препятствия для прогулок. Заявляется, что своими действиями заведения общепита нарушают Конституцию республики, которой предусмотрено "право на свободу передвижения".



Выступающие с протестами активисты требуют принять меры в отношении таких организаций.



Ранее представители туристического сектора Турции выразили обеспокоенность в связи с возможным снижением потока путешественников из России. Причиной спада интереса к республике – высокие цены. В настоящее время, стоимость недельного отдыха, ранее составлявшая от 1,5 до 2 тысяч евро, превысила отметку в 3 тысячи евро.



Авторы: АНТОНИНА МАРКОВА