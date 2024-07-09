 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.07.2024
09:13  В США найдены останки неизвестного ранее норного травоядного динозаврика - Fona herzoage
09:08  Изнасилование по-мигрантски: как предотвратить взрыв возмущения и самосуды, - Петр Акопов
08:52  В Турции начались массовые протесты против оккупации пляжей отелями
08:41  За взятку в миллион тенге арестован начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области Мустафинов
08:40  Спящая Акорда, или Почему саммит ШОС в Астане больше напоминал закрытую вечеринку
07:53  110-й свиток "Исторических записок" Сыма Чияна (145-? гг. до н.э.) в новой кыргызской редакции, - А.Эшиев
07:39  Глобализация, которую мы потеряли, - Игорь Переверзев

07:33  В центре Москвы по заказу хасидов-хабадников сносят особняк Демидовых XVIII века
07:30  Скоропостижно скончался генерал Магомед Хадаев - отвечавший в МО РФ за госэкспертизу
07:16  Казахских академиков будут выбирать по-новому
07:13  Хуситы пригрозили вернуть саудовцев на военное положение, - И.Субботин
07:09  Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже, - Дм.Попов
01:00  Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России
00:32  Кому на руку европейский "Катаргейт"? - В.Прохватилов
00:29  Выборы во Франции: за что боролись, на то и напоролись, - Вл.Малышев
00:24  Путешественник Федор Конюхов достиг Северного полюса на мотопараплане
00:21  РосВласти придумали проект "управляемого найма" мигрантов
00:20  Эрдоган пытается погасить пожар на северо-востоке Сирии, - И.Субботин
00:17  Ключ к миру в Украине лежит в Пекине, - Вл.Скосырев
00:16  Почему ШОС потеряла смысл, - Темур Умаров
00:12  Битва конца Нового мирового порядка, - Андрей Светлов
00:01  Офигевшая от наглости Болгария подала иск на €400 млн к "Газпрому" из-за прекращения поставок
00:00  Юлия Навальная заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе
Вторник, 09.07.2024
21:45  Путин вручил Моди орден Андрея Первозванного
16:43  Индию обвинили в предательстве США и их союзников
16:24  В Казахстане Всемирный день книги 23 апреля включен в перечень праздничных дат
15:45  Гульнара Каримова отметила в тюрьме свое 52-летие
15:36  Иностранные инвестиции постепенно вытекают из Казахстана
15:32  НАТО шагает к пропасти из-за разногласий между США и Европой
15:16  В Казахстане расследуют коррупцию по нацпроекту "Модернизация сельского здравоохранения"
11:28  Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала Таджикистан освободить активистов Горного Бадахшана
11:17  Упоротые "Азовцы" запугали и взяли под контроль аппарат Зеленского
11:14  Второй тур парламентских выборов: Франция в тупике, - В.Малышев
11:13  Итоги визита Орбана в Китай
11:10  Люди Чубайса в России продолжают работать "под прикрытием"
10:03  Высокопоставленные китайцы не вылазят из ЦентрАзии. Спикер Чжао Лэцзи в Ташкенте
09:45  Мятежи и военные перевороты - то ли еще будет.., - А.Школьников
09:42  Прыгающая блоха Орбан - тот еще миротворец, - И.Титов
09:37  В Казахстане запретили азартные игры для госслужащих и продажу энергетиков для молодежи
09:01  Запад придумывает себе новую иллюзию - ему противостоят Восток и Юг, - Петр Акопов
08:46  Научный институт гигиены труда восстановили в Казахстане
08:44  К вопросу о коренных народах и черепомерках, - Виктор Шацких
08:31  Почему расчеты Запада на нового президента Ирана Масуда Пезешкиана не сбудутся? - Д.Минин
08:09  Маразматики у власти: что объединяет Джозефа Байдена с Мао Цзэдуном, - Юрий Тавровский
01:22  Новым послом Беларуси в Кыргызстане стал Сергей Молунов
01:19  МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП
01:13  "Критические дни" Марин Ле Пен. "Национальное объединение" упустило исторический шанс, - В.Бурт
00:57  Страны ЦА + Азербайджан начали военные маневры у границ России. "Надо освободить остров..."
00:53  Пиррова победа Макрона. Жареный петух пока не клюнул, - Къ
00:48  Политические процессы в Туркменистане: кадровые решения, выговоры и внешняя политика, - А.Хакимов
00:40  Новый президент Ирана поборется за реформы, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Изнасилование по-мигрантски: как предотвратить взрыв возмущения и самосуды, - Петр Акопов
09:08 10.07.2024

Петр Акопов
Обозреватель РИА "Новости"

9 июля 2024

В минувшие выходные в Москве изнасиловали девушку - рядовое это событие или нет? В столице в год происходят десятки изнасилований (больше сотни в 2021-м, 68 в 2022-м), что вроде бы и не так много для огромного мегаполиса. Однако то, что произошло в ночь на субботу, 6 июля, около Останкинского пруда, вызвало огромный резонанс - и совершенно справедливо.

Потому что на сотрудницу телеканала "Матч ТВ", возвращавшуюся с работы (пруд находится прямо около телецентра) напали трое пьяных молодых парней. Все они оказались гражданами Узбекистана и вскоре были задержаны, причем один прямо по дороге в аэропорт. И именно поэтому это преступление далеко не рядовое.

Мигранты насилуют русских женщин - это не кликбейтный заголовок, а реальность. Да, пока что таких случаев не очень много, но статистика показывает рост подобных преступлений со стороны мигрантов.

Да, русские тоже насилуют, но это совсем другие случаи, не менее мерзкие, но другие. Как правило, это изнасилование в ходе совместной пьянки или совсем гнусная семейная история - условно говоря, "новый мужик матери".

Нападать, в том числе и группой, на незнакомую женщину на улице - мигрантское развлечение. Это показывает и статистика. По ней же видно, что за первое полугодие 2024 г. в столице зафиксированы 39 случаев надругательств мигрантов над детьми, что почти в два раза (на 87%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

общество
"Дядя Турал" снова "порешает"? Вопросов к диаспорам становится все больше
То есть проблема не просто есть - она становится все более тревожной. Потому что является частью еще более тяжелой проблемы - ситуации с мигрантами как таковыми.

Надо наконец-то назвать вещи своими именами: у нас есть серьезная проблема с трудовыми мигрантами из Центральной Азии. Миллионы жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии работают в России, и едва ли не большинство из них сосредоточено в столичном регионе.

Часть из них получили российское гражданство, часть работает вахтовым методом, периодически возвращаясь на родину. Однако для русских и остальных коренных жителей эта разница не столь существенна. Потому что все понимают: адаптировать среднеазиатских мигрантов к правилам жизни и укладу столицы невозможно.

Не потому, что они плохие или злые, - просто абсолютное большинство из них не хочет, не готово, не может, не имеет условий для того, чтобы измениться. Это не их вина - это наша проблема и беда.

Мигрант, приехавший в Москву, воспринимает уклад жизни столицы как неправильный и ненормальный и относится к ее жителям как к развращенным неверующим богатым бездельникам.

общество
Страх убивает разум. Что мешает решить миграционный вопрос
Понятно, что его часто нещадно эксплуатируют, обманывают и обижают - не москвичи как таковые, а "работодатели" и разнообразные жулики, в том числе и из числа соплеменников. Но мигрант приспосабливается, исхитряется, изворачивается - и копит деньги и злобу, зависть и негодование. Он мечтает вернуться на родину с деньгами и опытом - а пока что "с волками жить - по волчьи выть".

Понятно, что до изнасилования опускается мизерный процент мигрантов, но само отношение к русским женщинам как к добыче, как к предмету охоты не считается предосудительным.

Потому что это изначально нечистые, не сохраняющие девственность девушки - посмотрите, как они ходят, как одеты, как публично обнимаются с парнями! В Узбекистане и Киргизии хорошие девушки так себя не ведут, а выйти замуж не девственницей означает опозорить семью.

Поэтому мигрант и ведет себя в Москве так, как никогда не стал бы вести у себя дома. Там мысль об изнасиловании отбил бы страх смерти от рук родни жертвы, а здесь "все такое доступное, можно и попробовать".

Но ведь подобных случаев все-таки не так много - ну не единицы, а десятки, - так зачем же так заострять, будоражить, преувеличивать, "ксенофобствовать"? Затем, что каждый такой случай имеет на порядок большее значение, чем случай с не-мигрантами. Потому что вскрывает глубины противоречий между местными и приезжими. И подпитывает и так растущую неприязнь к мигрантам - заслуженную или нет, не имеет, на самом деле, никакого значения.

Москвичи, как и жители других городов, где присутствует большое число мигрантов, недовольны ими, хотят радикального сокращения их численности, а то и полного запрета на трудовую миграцию из Средней Азии. И это невозможно, неправильно, да и просто опасно игнорировать.

Власти вроде бы все понимают, и даже говорят, и начинают делать правильные вещи. Но проблема настолько запущена и масштабна, что постепенные полумеры уже не помогут.

Нужна действительно новая миграционная политика, включающая в себе полную ревизию всех находящихся в стране нелегалов (и их депортацию) и радикальное сокращение количества легальных трудовых мигрантов.

Это нужно не только для того, чтобы остановить рост изнасилований, - это необходимо для того, чтобы предотвратить взрыв возмущения, который приведет к самосудам и подрыву доверия к властям всех уровней. И будет непременно использован против власти теми, кто сделал ставку на подрыв России изнутри.

Исправлять ошибки прошлого, включая бездумную миграционную политику, все равно придется. И нет ни одной причины откладывать это на потом, потому что уже может быть просто поздно.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720591680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов поручил акиматам оперативно устранять нарушения при производстве дорожных работ
- Кадровые перестановки
- Финансирование ревкомиссии Алматы сократили почти на 130 млн тенге после аудита Высшей аудиторской палаты
- МВД: Пресечены вымогательства в молодежной среде
- АФМ начато досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области
- Про экономику...
- Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы стратегического партнерства
- О приговорах суда
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  