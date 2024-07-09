Изнасилование по-мигрантски: как предотвратить взрыв возмущения и самосуды, - Петр Акопов

09:08 10.07.2024

Петр Акопов

Обозреватель РИА "Новости"



9 июля 2024



В минувшие выходные в Москве изнасиловали девушку - рядовое это событие или нет? В столице в год происходят десятки изнасилований (больше сотни в 2021-м, 68 в 2022-м), что вроде бы и не так много для огромного мегаполиса. Однако то, что произошло в ночь на субботу, 6 июля, около Останкинского пруда, вызвало огромный резонанс - и совершенно справедливо.



Потому что на сотрудницу телеканала "Матч ТВ", возвращавшуюся с работы (пруд находится прямо около телецентра) напали трое пьяных молодых парней. Все они оказались гражданами Узбекистана и вскоре были задержаны, причем один прямо по дороге в аэропорт. И именно поэтому это преступление далеко не рядовое.



Мигранты насилуют русских женщин - это не кликбейтный заголовок, а реальность. Да, пока что таких случаев не очень много, но статистика показывает рост подобных преступлений со стороны мигрантов.



Да, русские тоже насилуют, но это совсем другие случаи, не менее мерзкие, но другие. Как правило, это изнасилование в ходе совместной пьянки или совсем гнусная семейная история - условно говоря, "новый мужик матери".



Нападать, в том числе и группой, на незнакомую женщину на улице - мигрантское развлечение. Это показывает и статистика. По ней же видно, что за первое полугодие 2024 г. в столице зафиксированы 39 случаев надругательств мигрантов над детьми, что почти в два раза (на 87%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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То есть проблема не просто есть - она становится все более тревожной. Потому что является частью еще более тяжелой проблемы - ситуации с мигрантами как таковыми.



Надо наконец-то назвать вещи своими именами: у нас есть серьезная проблема с трудовыми мигрантами из Центральной Азии. Миллионы жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии работают в России, и едва ли не большинство из них сосредоточено в столичном регионе.



Часть из них получили российское гражданство, часть работает вахтовым методом, периодически возвращаясь на родину. Однако для русских и остальных коренных жителей эта разница не столь существенна. Потому что все понимают: адаптировать среднеазиатских мигрантов к правилам жизни и укладу столицы невозможно.



Не потому, что они плохие или злые, - просто абсолютное большинство из них не хочет, не готово, не может, не имеет условий для того, чтобы измениться. Это не их вина - это наша проблема и беда.



Мигрант, приехавший в Москву, воспринимает уклад жизни столицы как неправильный и ненормальный и относится к ее жителям как к развращенным неверующим богатым бездельникам.



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Понятно, что его часто нещадно эксплуатируют, обманывают и обижают - не москвичи как таковые, а "работодатели" и разнообразные жулики, в том числе и из числа соплеменников. Но мигрант приспосабливается, исхитряется, изворачивается - и копит деньги и злобу, зависть и негодование. Он мечтает вернуться на родину с деньгами и опытом - а пока что "с волками жить - по волчьи выть".



Понятно, что до изнасилования опускается мизерный процент мигрантов, но само отношение к русским женщинам как к добыче, как к предмету охоты не считается предосудительным.



Потому что это изначально нечистые, не сохраняющие девственность девушки - посмотрите, как они ходят, как одеты, как публично обнимаются с парнями! В Узбекистане и Киргизии хорошие девушки так себя не ведут, а выйти замуж не девственницей означает опозорить семью.



Поэтому мигрант и ведет себя в Москве так, как никогда не стал бы вести у себя дома. Там мысль об изнасиловании отбил бы страх смерти от рук родни жертвы, а здесь "все такое доступное, можно и попробовать".



Но ведь подобных случаев все-таки не так много - ну не единицы, а десятки, - так зачем же так заострять, будоражить, преувеличивать, "ксенофобствовать"? Затем, что каждый такой случай имеет на порядок большее значение, чем случай с не-мигрантами. Потому что вскрывает глубины противоречий между местными и приезжими. И подпитывает и так растущую неприязнь к мигрантам - заслуженную или нет, не имеет, на самом деле, никакого значения.



Москвичи, как и жители других городов, где присутствует большое число мигрантов, недовольны ими, хотят радикального сокращения их численности, а то и полного запрета на трудовую миграцию из Средней Азии. И это невозможно, неправильно, да и просто опасно игнорировать.



Власти вроде бы все понимают, и даже говорят, и начинают делать правильные вещи. Но проблема настолько запущена и масштабна, что постепенные полумеры уже не помогут.



Нужна действительно новая миграционная политика, включающая в себе полную ревизию всех находящихся в стране нелегалов (и их депортацию) и радикальное сокращение количества легальных трудовых мигрантов.



Это нужно не только для того, чтобы остановить рост изнасилований, - это необходимо для того, чтобы предотвратить взрыв возмущения, который приведет к самосудам и подрыву доверия к властям всех уровней. И будет непременно использован против власти теми, кто сделал ставку на подрыв России изнутри.



Исправлять ошибки прошлого, включая бездумную миграционную политику, все равно придется. И нет ни одной причины откладывать это на потом, потому что уже может быть просто поздно.