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В США найдены останки неизвестного ранее норного травоядного динозаврика - Fona herzoage
09:13 10.07.2024

TAR: найдены кости древнего ящера, рывшего норы и тоннели 99 млн лет назад

10 июля,

Американские палеонтологи из Университета штата Северная Каролина открыли новый вид динозавров, обитавших около 99 млн лет назад в Северной Америке. Эта разновидность доисторических рептилий вела подземный образ жизни, копая глубокие норы. Исследование опубликовано в научном журнале The Anatomical Record (TAR).

Обнаруженному виду дали имя Fona herzoage, или просто фона. Как показал анализ останков, это животное было сравнительно небольшим травоядным ящером размерами примерно с овчарку.

По словам ученых, тело открытого динозавра было хорошо приспособлено для рытья земли, на что указывают мощные точки крепления мышцы на лапах и сросшиеся кости вдоль таза, что обеспечивало устойчивость при копании.

Динозавры фона жили на территории современного штата Юта. Но 99 млн лет назад там находилась большая пойменная экосистема, расположенная между побережьем огромного внутреннего океана на востоке и действующими вулканами на западе. Это была теплая, влажная и грязная среда с обилием рек.

Палеонтологи отметили, что подземный образ жизни способствовал лучшем сохранению костей этих существ, поскольку скелеты мелких динозавров были довольно хрупкими и обычно полностью разрушались под открытым небом.

Исследователи подчеркнули, что их открытие свидетельствует о том, что динозавры занимали большинство экологических ниш, включая подземных жителей.

Источник - Газета.Ru
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