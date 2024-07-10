Целуем ваши ручки... Певица Пугачева как мутное зеркало российской дем-шизы

10:11 10.07.2024

"Легла под Моссад": Найдут ли управу на Аллу Пугачеву?

Елена Острякова. 10.07.2024



Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос в Минюст РФ с просьбой рассмотреть возможность включения популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой в список иностранных агентов.



Поводом стала свежая запись бежавшей в Израиль артистки в американской соцсети, где она намекала на вину России в ударе по киевской больнице "Охматдет", тогда как на кадрах очевидцев видно, что разрушения вызвано ракетой украинской ПВО.



Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос в Минюст РФ с просьбой рассмотреть возможность включения...



"В своей русофобии она переходит всякие границы и, идя на поводу у украинской пропаганды, прямо обвиняет Россию в ударах по мирному населению. Хотя человеку непредвзятому, взвешивающему разные позиции, сразу понятно, что это были не российские ракеты. После такого бывшую народную любимицу следует не только признать иноагентом, но и привлечь к уголовной ответственности за дискредитацию российской армии", - пояснил парламентарий.



Депутат пишет, что прочел о регулярной дискредитации Пугачевой армии РФ в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Однако, скорее всего, поводом для его запроса стала последняя запись престарелой певицы в американской соцсети. Пугачева разместила фото мальчика, раненого в киевской больнице Охмадет, и написала: "Бог терпелив, но всему есть предел".



Либеральный тг-канал "Бриф" утверждает со ссылкой на источники, что запрос Журавлева не единственный. В Минюсте есть еще несколько аналогичных, и предположительно ведомство удовлетворит жалобщиков до конца лета. А потом якобы будет возбуждено и уголовное дело.



Международную Ассоциацию ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" возмутило двуличие Пугачевой. В организации припомнили, как на похоронах Михаила Горбачева галантно приветствовал пожилую певицу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Когда под ударами украинских нацистов гибнут женщины и дети в России, это не вызывает у Пугачевой никаких эмоций. А тут – такое! Никто не хочет у Пугачевой ручку поцеловать?..", – говорится в заявлении ветеранов.



Блогер Вадим Манукян считает, что ситуации уже поменялась, и сейчас целовать руку пожилой певице никто не станет.



"Семь лет назад, когда я задел Пугачеву, в ее защиту выстроилась довольно большая компания. За эти годы она уважение в России, похоже, изрядно растеряла", – написал Манукян.



Журналист Дмитрий Борисенко подтверждает, что Пугачева вызывает раздражение и в силовых органах:



"Я попросил своего знакомого, высокопоставленного силовика, что в их ведомстве думают о Пугачевой, на что он ответил – Она в свое время лежала подо всеми, сейчас она лежит под Моссадом…".