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Прокурор Стояногло - новый фаворит президентской гонки в Молдове
10:41 10.07.2024

Незадолго до выборов в Молдавии Майе Санду нашли опаснейшего конкурента
ИГОРЬ ИВАНЕНКО
9 июля 2024

8 июля президентская избирательная кампания в Молдавии пошла по наименее желательному для нынешнего президента Майи Санду пути.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии социалистов (ПСРМ) и экс-президент Игорь Додон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. "Мы поддержим кандидата национального компромисса, вокруг которого можно будет консолидировать несколько оппозиционных сил", - заявил Додон в ходе брифинга 8 июля.

Опальный прокурор

Выбор социалистов пал на бывшего генерального прокурора Александра Стояногло. Это гораздо менее удобный конкурент для Майи Санду, чем сам Додон.

Бывший шеф молдавской прокуратуры имеет куда меньший, чем у экс-президента, антирейтинг. Кроме того, он не является членом какой-либо партии, что действительно может позволить ему стать объединительной фигурой для разрозненной оппозиции.

Но самое главное состоит в том, что Стояногло, как профессиональный юрист, поведет борьбу с Санду не на основе геополитических разногласий, а вскрывая коррупцию в нынешнем молдавском правительстве.

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Карьера Стояногло в правоохранительных органах прервалась прежде всего из-за незаконных действий Санду, что, по сути, признано Конституционным судом Молдавии, а также Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Конфликт президента с прокурором начался вскоре после ее прихода к власти в 2020 году. Для того чтобы убрать неудобного правоохранителя, президентская партия PAS дополнила закон о прокуратуре положением об оценке работы генпрокурора специальной комиссией.

Ссылаясь на заключение этого подконтрольного органа, президент издала в 2021 году декрет об отстранении Стояногло от должности. А вскоре он оказался в следственном изоляторе из-за оперативно возбужденного против него уголовного дела.

Конституционный суд впоследствии признал реформу, благодаря которой сняли генпрокурора, несоответствующей основному закону, но дело уже было сделано и переворот в правоохранительной системе произошел.

Примечательно, что председатель Конституционного суда подал в отставку на следующий же день после принятия решения в пользу опального прокурора.

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ЕСПЧ также признал беззаконный характер отстранения Стояногло, после чего бывший генеральный прокурор обвинил президента в "очевидном злоупотреблении", что рано или поздно приведет к уголовному преследованию Санду.

Европейская инстанция обратила внимание на то, что снятому с должности чиновнику даже не дали ознакомиться с поданными против него жалобами, сразу запустив процедуру отстранения, "которая была для этого искусственно внедрена в законодательство".

Давать объяснения по этим обстоятельствам для Санду будет куда сложнее, чем рассуждать о коррупции как наследии ее предшественников. Тем более что республику сотрясают все новые коррупционные скандалы, на тушение которых расходуются большие ресурсы.

Преступления и цензура

Среди таковых, к примеру, схема манипуляции базами данных Интерпола в его кишиневском офисе. Она начала функционировать в середине 2022 года, когда Санду и ее партия уже контролировали все ветви власти.

Действующий под эгидой республиканского МВД офис за крупные взятки продавал информацию из баз Интерпола. Более того, предпринимались несанкционированные попытки изменить эти базы, а лица, объявленные в международный розыск, получали в Молдавии статус беженцев и избегали экстрадиции.

Антикоррупционная прокуратура во главе с гражданкой США Вероникой Дрэгэлин выявила очень широкую востребованность созданной в Кишиневе схемы. Ею воспользовались заинтересованные лица из разных стран - от России и Украины до Китая и Австралии, - подозревавшиеся в основном в совершении масштабных киберпреступлений.

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Причем уже заявлено о причастности к этой схеме "публичных персон из Молдовы". Учитывая весьма скромные масштабы административного аппарата республики, очевидно, что действия злоумышленников не могли быть тайной для политического руководства. Однако пока это расследование ограничилось задержанием лишь четырех совершенно не публичных персон.

Все это ставит под сомнение эффективность команды Санду в достижении главной мечты ее прозападного электората - евроинтеграции.

Об этом на днях намекнул политический союзник PAS - лидер Партии перемен Штефан Глигор, заявивший, что результатов референдума и изменений в конституции явно недостаточно, чтобы моментально вступить в Евросоюз.

Тем самым политик дает понять, что PR-акция по проведению референдума по вступлению в ЕС в один день с предстоящими осенью президентскими выборами не отменяет сложных переговоров о присоединении республики к Союзу. И их результативность в условиях разгула коррупции находится под большим вопросом.

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Неменьший урон имиджу Санду в глазах прозападного избирателя может нанести усиление цензуры. Молдавские еврооптимисты и румынофилы вполне спокойно воспринимали закрытие без решения суда "пророссийских" СМИ. Но фактический запрет на постановку в кишиневском театре Luceafarul спектакля румынским режиссером Давидом Шварцем вызвал куда более резкую реакцию.

Скандальный спектакль называется "Invizibil" ("Невидимый") и посвящен проблеме коррупции в молдавской политике. Среди его героев легко угадываются персоны политического пантеона, включая госпожу президента.

"Я верю, что нынешний президент не коррумпирован, но если через несколько лет я обнаружу, что она действительно участвовала в коррупции, это меня уже не удивит", - должен был сказать со сцены главный герой.

Этот буквально гамлетовской силы монолог вызвал резкую реакцию администрации главы государства. Театральная труппа была обвинена в подрыве избирательной кампании президента-евроинтегратора. Под благовидным предлогом премьера переносилась всю весну, но так по сей день и не состоялась. А раздосадованный румынский режиссер публично заявил о цензуре в Молдавии.

ЕС не готов терпеть коррупцию

Президентская избирательная гонка в Молдавии за четыре месяца до финиша очевидно обретает интригу. Еще недавно проход во второй тур Санду и Додона, а также победа в нем нынешней главы государства казались делом предрешенным. Противостояние же Санду и беззаконно отстраненного ею же прокурора является куда менее прогнозируемым.

Ведь теперь прозападный избиратель, который ранее без раздумья отдал бы голос Санду, вынужден отвечать на вопрос: может ли Молдавия реально стать частью ЕС при высокой коррумпированности нынешнего правительства. А это объективно ослабляет степень поддержки лидера PAS.

Хоть евробюрократия и желала бы официально распространить свою власть на Кишинев, она не готова терпеть там по сути однопартийное правление и доминирование президента над всеми ветвями власти.

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Примеры соседних Румынии и Болгарии наглядно показывают, что Брюссель стремится не допускать в руках местных политических игроков концентрации "слишком большой" власти. Это необходимо для лучшей управляемости таких государств извне, во избежание появления новых "орбанов" на юго-востоке Европы.

По этой причине несколько лет назад было зачищено руководство румынских социал-демократов, а в прошлом году урезаны полномочия болгарского президента Румена Радева.

И одновременно тот же Стояногло является для Брюсселя не менее перспективными партнером, чем Санду, поскольку необходимость евроинтеграции своей республики под сомнение не ставит.

В этом, кстати, есть серьезный вопрос для социалистов во главе с Додоном. Ведь 2019 году они уже помогли победить на выборах прагматичному политику на выборах мэра Кишинева. Вот только вскоре после тех выборов градоначальник Ион Чебан о своих связях с ними быстро забыл и даже создал конкурирующую политическую партию. Копая могилу Майе Санду, главное - не свалиться в нее самому.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720597260


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