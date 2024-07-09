 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Жених племянницы КырПрезидента Жапарова оказался нарко-дилером
13:27 10.07.2024

Новый Адиль Тойгонбаев объявился в Кыргызстане
10 июля 2024 - Канат Кожоев

Новый Адиль Тойгонбаев объявился в Кыргызстане

Объявился, правда, ненадолго. Разгуляться на полную катушку ему не позволили – времена-то не акаевские. Несостоявшийся супруг племянницы Садыра Жапарова вместо свадебного торжества оказался в СИЗО. Стать еще одним "зятем всего кыргызского народа" у парня не получилось, хотя очень хотелось.

Автандил Сабырбеков прославился тем, что весьма эффектно сделал предложение руки и сердца Лаззат Нуркожоевой – дочери младшего брата президента. Прилетел к ней на вертолете, арендованном у МЧС… Чем вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Джигита (а вместе с ним и его возлюбленную, и, естественно, ее высокопоставленного дядю) обвинили в расточительстве, злоупотреблении, превышении и в других преступлениях и проступках. Президент Жапаров вынужден был извиниться перед народом за не слишком подобающее поведение племянницы и будущего родственника, предположив, что такой опрометчивый поступок объясняется его молодостью.

А оказалось, дело не только (и не столько) в молодости. Жених, как видно, молодой, да ранний. Через несколько дней после вертолетного путешествия Сабырбекова задержали по подозрению в изготовлении и распространении наркотиков. 9 июля сотрудники милиции накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков и перекрыли канал по их распространению. Изъяли крупную партию наркоты (более двенадцати килограммов). Среди задержанных оказались трое милиционеров, член ОПГ Кольбаева и прочие "герои". В том числе и романтичный "почти что зять" Жапаровых.

Вопрос, откуда у него деньги на вертолет и прочие ухищрения, отпал сам собой.

Впрочем, только наркотиками дело не ограничивается. Правоохранители прозрачно намекают, что за "президентским зятем" числится гораздо больше грехов, которые, вероятно, вскроются и докажутся в ходе расследования. В пресс-службе президента комментируют ситуацию так: "Есть все основания полагать, что основной целью этого молодого человека было найти людей во власти ("крышу") для защиты его противоправной деятельности".

Интересный поворот. Выходит, красавица Лаззат нужна была этому коварному джигиту лишь в качестве трамплина; через нее он надеялся породниться с влиятельными людьми и под их прикрытием обстряпывать нечистые делишки.

Такого "зятя" народ Кыргызстана уже видел – в лице Адиля Тойгонбаева, мужа Бермет Акаевой (дочери первого президента). Заочно приговоренного к двадцати годам колонии усиленного режима с конфискацией, но так пока и не пойманного и не наказанного.

Охмурив президентскую дочь и успешно женившись (там, правда, обошлось без вертолетов), ушлый казахскоподданный потихоньку прибрал к рукам все наиболее доходные отрасли экономики Кыргызстана – от медиабизнеса до рынка алкогольной продукции. После событий 2005 года, когда тесть Аскар Акаевич позорно сбежал из страны, следом за ним скрылся и Тойгонбаев. Был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, монополизме, крупных хищениях, уклонении от уплаты налогов; несколько раз задерживался – и всякий раз благополучно выходил сухим из воды.

"Успех Тойгонбаева был связан не с его умом, - говорил после мартовского переворота 2005 года депутат Жогорку Кенеша Омурбек Абдырахманов. – Он присосался к системе и этим монопольно пользовался, получая огромные доходы".

Сам Акаев упорно не замечал ничего предосудительного и противозаконного в действиях своей родни, включая "зятя всего кыргызского народа", как тогда называли Тойгонбаева. Более того, как утверждал тогдашний генеральный прокурор Бекназаров, Акаев выходил на него через посредников, предлагал деньги за закрытие уголовных дел в отношении себя любимого, своей супруги, своей дочери и дорогого зятя…

Слишком уж дорого обошелся кыргызскому народу тот дорогой зять!

Нынешний президент Садыр Жапаров сразу недвусмысленно дал понять, что никого выгораживать не намерен. Автандила Сабырбекова, не туда залетевшего на чужом вертолете, на взлете и подстрелили. Иначе – кто знает, какими бы махинациями продолжал он заниматься в Кыргызстане, прикрываясь именем президента.

Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов отметил, что Жапаров не будет потворствовать ничьей незаконной деятельности, независимо от того, что это за человек и кем ему, президенту, доводится. Это кыргызстанцы, собственно, уже поняли.

Источник - вечерний бишкек
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