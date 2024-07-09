Ранее раненый словацкий премьер Фицо вернулся к работе

13:33 10.07.2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 июля выложил пост в социальной сети, в котором обратился к "прогрессивным либеральным СМИ и оппозиции". Политик саркастически извинился за то, что выжил после покушения.



"Дорогие прогрессивные либеральные СМИ и оппозиция, простите меня за то, что я выжил, но я вернулся",

- написал он всего одну фразу.

Ранее, 8 июля, Фицо второй раз появился на публике после покушения и встретился с фермерами. На опубликованных кадрах видно, что политику приходится использовать трость, уточняют "Известия".