 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ранее раненый словацкий премьер Фицо вернулся к работе
13:33 10.07.2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 июля выложил пост в социальной сети, в котором обратился к "прогрессивным либеральным СМИ и оппозиции". Политик саркастически извинился за то, что выжил после покушения.

"Дорогие прогрессивные либеральные СМИ и оппозиция, простите меня за то, что я выжил, но я вернулся",
- написал он всего одну фразу.
Ранее, 8 июля, Фицо второй раз появился на публике после покушения и встретился с фермерами. На опубликованных кадрах видно, что политику приходится использовать трость, уточняют "Известия".

Источник - eadaily.com
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