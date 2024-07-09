Кадровые перестановки в Казахстане: летние и дипломатичные, - Д.Матяшова

13:46 10.07.2024 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: ЛЕТНИЕ И ДИПЛОМАТИЧНЫЕ

В прошедшем месяце Астана назначала на посты дипломатических представителей опытных функционеров, наработавших навыки в профильных сферах – таких как интеграция или энергетика. Напротив, ротации в экономических ведомствах отличались "низкоуровневостью". Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Опытные и профильные: особенности назначений в дипломатическом корпусе



В июне в Казахстане продолжилось обновление дипломатического корпуса, которое имело место весной текущего года. Тем не менее оно отличалось от "массовой" замены представителей страны в посольствах. На этот раз Астана сделала фокус на назначении послами и диппредставителями в интеграционных организациях опытных чиновников – в том числе занимавших в прошлом министерские и акимские посты.



В начале месяца чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Иордании стал Талгат Шалданбай, с 2022 года служивший заместителем директора департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК.



Это назначение следовало логике "весенних" ротаций с их фокусом на дипломатов, накопивших опыт в своем профильном регионе.

Шалданбай начал дипломатическую карьеру в 1993 году, работал в посольствах Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а в 2017–2022 годах был генеральным консулом в саудовском городе Джидда. На посту главы миссии в Иордании он должен сменить Айдарбека Туматова, который в апреле был отправлен в качестве посла в Оман.



Аналогичная логика прослеживается и в назначении послом в Финляндии Азамата Абдраимова, который успел поработать в ряде западных стран – Италии, Испании, Канаде и США. В последних он в 2019–2023 годах служил генеральным консулом.



Должность дипломатического представителя в соседнем Туркменистане получил Нурлан Ногаев. Его карьера, в отличие от опыта Шалданбая, была связана не с международными отношениями, а с энергетикой. В 2016–2019 годах Ногаев был акимом нефтедобывающей Атырауской области, в 2019–2021 годах занимал пост министра энергетики, а в последние три года руководил Мангистауской областью.



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Тимур Жаксылыков, в начале месяца назначенный послом в Белоруссии и постоянным представителем при Уставных органах СНГ, комбинирует дипломатический и внутриэкономический опыт. В 2003–2004 годах он был директором департамента по вступлению в ВТО, а в 2004–2005 годах представлял Министерство индустрии и торговли Казахстана в этой организации.



После этого Жаксылыков переключился на работу "внутри" системы, пройдя путь от директора "Центра устойчивого развития столицы" при акимате Астаны до заместителя главы ведомства, ответственного за национальную экономику. На этот период – с 2006 по 2017 год – пришлось переформатирование интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Опыт взаимодействия с ВТО помог Жаксылыкову включиться в процессы стимулирования евразийской интеграции. В 2017 году он получил пост министра по экономике и финансовой политике ЕЭК, на котором пробыл до 2021 года. После этого чиновник пошел "на повышение" уже в системе казахстанского ведомства по национальной экономике, став первым вице-министром.



Астана продолжила делать ставку на "опытных и профильных" и в начале нового месяца. По итогам июльского саммита ШОС генеральным секретарем организации стал Нурлан Еркембаев, который с 2023 года был заместителем генсека объединения. Его дипломатический опыт не исчерпывается работой в структурах ШОС. В разные годы Еркембаев служил чрезвычайным и полномочным послом в Китае, Вьетнаме и КНДР. После этого он два раза занимал министерские посты: в 2016–2018 годах он возглавлял Министерство по делам религий и гражданского общества, в 2018–2021 гг. - Министерство обороны РК.



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На раз-зам рассчитайся: ротации в экономическом блоке



В июне интенсивные перестановки имели место в министерствах экономического блока. Интенсивность ротаций компенсировалась их низким уровнем – Астана ограничилась сменой вице-министров и глав комитетов.



В Министерстве торговли назначили нового председателя Комитета технического регулирования и метрологии. Эту должность получила Жанна Есенбекова, сменив Куаныша Еликбаева. Аппарат ведомства возглавил Азамат Каримов – член молодежного кадрового резерва, бывший заведующий сектором экономического отдела аппарата правительства.



Схожая ситуация наблюдалась и в Министерстве сельского хозяйства, где председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе стал Дархан Абдикаримов. Ранее он руководил областной территориальной инспекцией этого подразделения в Костанайской области, но позднее добился должности заместителя председателя комитета. Пост вице-министра сельского хозяйства получил Ермек Кенжеханулы – бывший заместитель акима Туркестанской области. До февраля 2024 года эту должность занимал Тамабек Абулхаир, позднее перешедший в заместители акима Жамбылской области.



Кресло вице-министра труда было занято Олжасом Анафином, который до этого четыре года проработал в качестве вице-президента Центра развития трудовых ресурсов. Вице-министерский пост получил также Арман Касенов – ранее заместитель председателя правления АО "Qazaqstan Investment Corporation".



Экс-министр цифрового развития Багдат Мусин также не смог в текущем месяце добиться должности, сопоставимой с его прежним уровнем влияния. Вместо ведомства или подразделения он возглавил национальный оператор связи "Казахтелеком".

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В конце месяца сменился президент Назарбаев Университета. Главой вуза стал гражданин Великобритании Ахмад Вакар. В его послужном списке – руководство департаментом науки в канцелярии британского премьер-министра и пост ректора Университета Абу-Даби.



Пост ректора в Kozybayev University – единственном многопрофильном учебном заведении Северо-Казахстанской области – получил Ербол Исакаев, который уже исполнял обязанности руководителя вуза в 2019–2021 годах. Об уходе предыдущего ректора – Ерлана Шуланова – стало известно в декабре прошлого года. Тогда он перешел на должность вице-президента Назарбаев Университета.



Ситуацию с назначениями опытных чиновников на посты дипломатических представителей в евразийских интеграционных объединениях прокомментировал политолог Максим Казначеев.



По мнению эксперта, назначение столь опытных управленцев на позиции в ШОС и СНГ имеет ключевое значение для Казахстана, который стремится ускорить интеграционные процессы на пространстве Большой Евразии.



Обоих чиновников отличает серьезный бэкграунд дипломатической работы. Нурлан Еркембаев уже занимал пост заместителя председателя ШОС, а также служил в посольстве Казахстана в КНР - соответственно, ему не требуется долго погружаться в контекст.



Его назначение - это попытка начать работу над китайско-казахстанскими отношениями по линии ШОС сразу в полном формате.

Назначение Тимура Жаксылыкова также направлено на ускорение интеграционных процессов и упрощение взаимодействия Казахстана с другими странами Большой Евразии.



Перед чиновником будет стоять задача более качественно продвигать интересы Казахстана на уровне интеграционной площадки СНГ.

В целом организация сейчас переживает некоторый кризис. Астана заинтересована в том, чтобы показать возможности выхода из этого кризиса. Этому должны поспособствовать решения, которые будет принимать Жаксылыков.



С внешнеполитической точки зрения Казахстан посредством назначений Жаксылыкова и Еркембаева демонстрирует приверженность проектам Большой Евразии. С внутриполитической точки зрения Астана кадрово усиливает евразийское направление своей политики и добивается более солидного восприятия интеграционных инициатив, генерируемых властью.



Дело в том, что некоторые социальные страты в стране не считают евразийское направление интеграции приоритетным. Назначая на высокие посты Жаксылыкова и Еркембаева, власти демонстрируют, что такая позиция не верна, и подают сигнал элите о серьезности своих региональных проектов.



9.07.24 Источник - ia-centr.ru

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