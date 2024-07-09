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Рынок труда. "Гастарбаизация" России, - СП
15:14 10.07.2024

Рынок труда: Учись плохо, сынок - иначе в мигранты не возьмут, и будешь нищим
Эффективные менеджеры больше не нужны, требуются эффективные рабочие, автомеханики, инженеры и доярки

Иван Рыбин

На Российском рынке труда возник явный избыток начальников, которые ничего не хотят делать и желают только руководить. Таковых становится все больше - и Минтруд прогнозирует, что через пять лет число невостребованных боссов вырастет более чем до полумиллиона.

При этом дефицит инженерного персонала и людей рабочих профессий вырастет до совершенно лютых параметров, и что с этим делать в рамках нынешней российской ситуации, совершенно непонятно.

Получить "корочки" престижного вуза, усесться в удобное офисное кресло и типа работать - таков предел мечтаний современных "жертв ЕГЭ". Ежегодно институты выпускают около миллиона человек, большая часть из которых имеет очень сомнительное образование. Да и образованием это подчас нельзя назвать, по специальности трудоустраивается менее трети вчерашних студентов. Чиновники, конечно, называют совершенно иные цифры, но им почему-то никто не верит.

"Молодой специалист сталкивается с ситуацией, когда у него есть только диплом, а работодатели предпочитают опытных кандидатов. По специальности работает основная часть выпускников-медиков, это отличает их от выпускников практически всех других специальностей", - считает соучредитель HR-агентства SOFI-consult Ирина Старжинская.

Но это одна сторона медали. Другая - что в качестве специальности выбирается нечто попроще, где не нужно особо учиться. Из страны образованных технарей мы превращаемся - точнее, уже превратились - в нацию безграмотных гуманитариев. Которые делать ничего не умеют и не хотят, зато очень хотят всем управлять.

"В ближайшие годы сильнее всего снизится потребность в сотрудниках категории „руководители" - их станет меньше на 533 тысяч человек. В то же время необходимость в „специалистах высшей квалификации", напротив, возрастет - на 1,395 млн человек", - говорится в исследовании Минтруда.

"Специалисты высшей квалификации" на птичьем чиновничьем языке - это инженеры. Помимо этого спрос на квалифицированных рабочих вырастет еще примерно на миллион человек, потребуется на 500 тысяч больше строителей и прочих "специалистов средней квалификации", а также полмиллиона водителей и прочих "операторов установок и машин".

Суммарно до пяти миллионов людей труда, которые умеют работать и головами, и руками. Где их взять? Проблема.

"530 тысяч руководителей на 75 млн трудоспособного населения. А кто работать будет, кто будет у станков стоять? Естественно, идет острая нехватка, и не только у меня, но и у коллег, с которыми я общаюсь. Мы замечаем, что нет людей, которые именно работают на стройках, на производствах. Большинство молодежи, люди среднего возраста, идут продавать. А что вы станете продавать, когда продавать будет нечего? И тут даже дело не в зарплатах, они предлагаются разные. Какой-то менталитет у людей - мол, это не почетно. Нужно менять менталитет", - отметил гендиректор ГК "Гвоздемет" Владимир Потехин.

Да - не почетно. И в зарплатах тоже. В годы СССР был культ людей труда, культ ума и "золотых рук". Сейчас иной культ - денег. Все остальные ценности полностью отринуты, они объявлены "совковыми" и отсталыми. Собственно, данный процесс вовсю продолжается, чиновники всех рангов продолжают обгаживать советское наследие.

Налицо совершенно парадоксальная ситуация - власти предержащие пугает нежелание людей трудиться, но, вместе с тем, они не желают платить народу достойные деньги и уважать тех, кто работает.

"Очень редко в СМИ фигурирует такой показатель, как доля заработной платы в валовом внутреннем продукте (ВВП) России. А динамика этого показателя весьма удручающая. В 2009 году на оплату труда наемных работников приходилось более половины ВВП, а именно 52,5%. В 2014 году эта доля сократилась до 47,8%, а в 2020 году - до 45,6%. А вот предварительные данные Росстата по итогам прошлого года: 40,7%. Причем по итогам 3 и 4 квартала 2023 года показатель был ниже отметки в 40%.

В России мы имеем капитализм (причем капитализм зависимого типа). Поэтому все происходит согласно закону, который был сформулирован классиком в "Капитале" еще полтора столетия назад.

Карл Маркс и политэкономы советского времени объясняли неизбежный рост бедности при капитализме алчностью буржуазии, ее маниакальным стремлением сократить долю заработной платы во вновь созданной стоимости для максимизации прибавочной стоимости", - объясняет доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.

То есть что делать, дабы решить проблему с рабочими и инженерными кадрами, в принципе, понятно, однако в текущей парадигме российской власти это невозможно. Ведь чтобы люди поверили, сперва нужно будет прищучить массу "уважаемых людей", а многих и к стенке поставить.

Иначе завоевать доверие масс не получится. Плюс вернуть народу украденные у него заводы, фабрики, электростанции, рудники, шахты, трубопроводы, нефтегазовые месторождения и все прочее.

Более того, дело не только в завоевании доверия. Олигархические структуры совершенно неподконтрольны Кремлю, и платить нормальные зарплаты русским людям они не станут. Собственно, и не платят - деньги уходят мигрантам.

Согласно данным платформы "Мигрант Сервис" всего за полгода зарплаты "понаехавших" курьеров выросли с 90 тысяч рублей в месяц до 150 тысяч (+70%), к зиме ожидается рост до 180 тысяч рублей. В так называемой промышленности гастарбайтерам в среднем платят уже 145 тысяч рублей, рост 38%, и тоже за полгода. По другим отраслям та же картина.

Коренным жителям РФ столько не платят, а за станками немногих оставшихся предприятий по-прежнему стоят русские люди. Причем уже в возрасте - около 50 лет и больше. Поставить вместо них таджиков или кого-то еще никому даже в голову не приходит, по понятным причинам. Однако денег если и прибавляют, то чисто символически. Не так, как мигрантам, задействованным на подсобных работах, зарплаты которых сравнялись с IT-шными.

Налицо замещение коренного населения страны и в целом вредительская политика на рынке труда. Государство не открывает новые ПТУ, никому это не нужно, да и в вузах появляется все больше всяких бесполезных специальностей. То есть система продолжает плодить безграмотных "эффективных менеджеров", которым после института дорога разве что в курьеры. Но и там им много не предложат, ведь они не мигранты.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720613640


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