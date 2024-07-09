Запад готовит переворот и "сакральное" убийство в Грузии: Идущую навстречу России власть хотят уничтожить

15:17 10.07.2024

Для начала Евросоюз приостановил переговоры о вступлении республики в объединение



Александр ГРИШИН



ЕСТЬ ПОВОД



Запад приостановил процедуру вступления Грузии в Евросоюз. Об этом официально объявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. Это нашло уже свое конкретное выражение в замораживании 30 миллионов евро, предназначенных на поддержку Тбилиси в сфере обороны. Названа и причина данного решения - принятие Тбилиси закона "об иноагентах". Вернее, это повод, поскольку аналогичные законы действуют в США, которые первыми приняли такую законодательную норму еще до начала Второй мировой войны, и в ряде стран самого Евросоюза, а недавно аналогичный законопроект был проголосован парламентом Франции. И везде это подавалось как норма по защите демократии. А вот в Грузии этот закон вдруг превратился в орудие "против демократии".



Всем понятно, что на самом деле причина кроется в том, что Тбилиси стал проводить политику, ориентированную на собственные национальные интересы, и, несмотря на все уговоры и нажим, так и не "открыл второй фронт" против России, чтобы помочь бандеровскому укронацистскому режиму в Киеве. Более того, в последние месяцы Тбилиси предпринимает некоторые шаги для нормализации отношений с Россией, что вызывает взрыв бешеной ненависти и возмущения в Брюсселе, где, как известно, находятся штаб-квартиры не только НАТО, но и ЕС.



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Евросоюз не стесняется и даже не пытается соблюсти какие-то нормы приличий и дипломатической этики.



ПЕРВЫЙ ШАГ



- Это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации, - предупредил все тот же Герчинский. - Я не могу себе представить, что в этом году Грузия двинется вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии.



То есть мячик переброшен на сторону Тбилиси, а Брюссель ждет ответной реакции – прогнутся грузины или нет, отменят свой закон, выточенный по всем канонам западной "демократии", пойдут ли стройными рядами в гей-парадах и предпримут ли какие усилия для спасения режима "просроченного" и "жалкого" Зеленского. А если нет? Читайте Герчинского: "Будут и другие шаги".



Какие же? Ответ уже имеется, и он дан весьма квалифицированным в этом вопросе государственным институтом. Правда, не Грузии, а России.



ЧТО ДАЛЬШЕ?



- Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов в стране. В администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР. При этом приводятся и достаточно конкретные пункты плана по осуществлению госпереворота в Тбилиси. И этот план – очередная "цветная революция".



- Стали известны основные сюжетные линии состряпанного "в лучших голливудских традициях" сценария. С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия, - сообщает внешняя разведка России и прямо указывает на "застрельщика" или, грубо говоря "козла", который должен на грядущей "скотобойне" повести вперед баранов и спровоцировать их на "революцию". - Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Зурабишвили. Как задумали "вашингтонские режиссеры", глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за "деградацию" переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит "широкую общественность" о "катастрофических последствиях сближения с Москвой" и ущербе, наносимом Грузии релокантами из России.



РЕЦЕПТ ПРОВЕРЕННЫЙ, НО УЖЕ ПРОКИСШИЙ



- Американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию приуроченных к выборам протестных выступлений в стране. "Тараном" против властных структур призвано стать население Тбилиси, "разогретое" весной на антиправительственных акциях в связи с законом "об иноагентах", - информирует пресс-бюро СВР. - Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется. Достаточно вспомнить киевский "майдан" десятилетней давности, где на "алтарь демократии" были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками.



Да уж, российские релоканты, которые сыграли ключевую роль в росте ВВП Грузии в прошедшие пару лет, могут стать еще, в довершение ко всему, и "виновниками грузинских бед". Сакральных жертв из них, конечно не получится, это должна быть известная всей Грузии личность демократических убеждений из местных, но просто жертвами, которых можно еще и пограбить – почему бы и нет? Ведь это будут делать демократически настроенные грузины, так что придется потерпеть, даже если будут не только грабить, но и делать что похуже. Кстати, на сакральную жертву вполне может потянуть сама президент Грузии Саломе Зурабишвили, тем более, что это наверняка возмутит Францию, гражданкой которой она приехала в Тбилиси.



Испытанный и проверенный рецепт - зачем придумывать что-то новое, если старое работает? Проверено не на собачках, а на Ближнем Востоке, Украине, той же Грузии. Правда, теперь есть нюансы. В ряде стран рецепт оказался нерабочим. А во-вторых, вряд ли у кого есть сомнения, что российская спецслужба в данном случае поделилась всей имеющейся у нее информацией с коллегами в Грузии. А это значит, что дальше все зависит от местных - политического руководства, правоохранителей и силовых ведомств - среди которых до сих пор мазохисты не были замечены.



А что касается "западной демократии", то тут уже, знаете ли, никто не удивлен. Неприлично уже как-то удивляться очередным ее саморазоблачениям и разоблачениям ее сути.