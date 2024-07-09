AstraZeneca: Треть препаратов фармкомпании на рынке Узбекистана- контрабанда

15:19 10.07.2024

AstraZeneca: Треть препаратов фармкомпании на рынке Узбекистана- контрабанда



Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca посчитала, что примерно 30% препаратов ее производства, поступивших на узбекский рынок, являются контрабандой. Об этом сообщает Spot.uz со ссылкой на пресс-службу европейского бизнес-гиганта.



В компании заявили, что в целом объем нелегальной торговли лекарствами в центральноазиатской республике не поддается точной оценке, но ущерб от контрабанды ощутим не только для производителей, но и для пациентов.



Аналитики привели лишь цифры по продуктам AstraZeneca, признав, что около трети препаратов ввозятся в Узбекистан незаконно.



"Это тревожная статистика. Пока ситуация с контрабандой остается нерегулируемой", - добавили в фармкомпании.



В сообщении производителя обозначены основные риски сложившейся ситуации. В частности, покупатели не могут быть уверенными, что приобретают качественный препарат, который хранили и перевозили в надлежащих температурных условиях. Высока вероятность пересортицы официально полученного и контрабандного товара.



В AstraZeneca напомнили, что производитель, который зарегистрировал лекарственное средство в республике, несет ответственность за качество продукции вне зависимости от законности канала ввоза.



Европейцы высказали мнение, что в борьбе с контрабандой власти Узбекистана должны применять комплексный подход, включающий в себя повышение квалификации фармработников и осведомленности пациентов и врачей, а также регулярное обновление списка торговых точек с отозванной лицензией и их проверку. Кроме того, чиновникам предлагается ужесточить административное наказание и криминализовать статьи, связанные с контрабандой незарегистрированных лекарств.



Препараты, попадающие на рынок без тестирования и сертификации, действительно серьезная проблема для Узбекистана. Чего только стоит инцидент с индийским сиропом от кашля Док-1 Макс, после приема которого погибли 68 детей, еще 16 пострадавших стали инвалидами. Впоследствии дистрибьютор лекарства и ряд чиновников Агентства по развитию фармацевтической отрасли республики получили серьезные тюремные сроки.