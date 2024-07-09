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Таджикистан взялся за развитие семеноводства. Кого будут субсидировать?
15:24 10.07.2024

Автор: Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Подробности о программе развития отрасли семеноводства на 2021-2025 годы.

Национальная стратегия развития производства, переработки хлопка и текстильной промышленности, рассчитанная до 2040 года, ставит задачу своевременно обеспечить фермерские хозяйства качественными семенами хлопчатника.

На развитие семеноводства в 2021-2025 годы правительство Таджикистана выделяет более 20 млн сомони.

Сырьевая база текстильной отрасли

В Таджикистане развитию текстильной промышленности уделяется особое внимание. Если раньше республика продавала зарубежным странам хлопок-сырец, причем по низким ценам, и закупала швейные изделия по высокой стоимости, сейчас она решили самостоятельно заниматься переработкой хлопка и выпускать ткани и одежду.

Хлопок в Таджикистане - приоритетная культура, но вместе с тем в республике мало земель для его выращивания – ежегодно под него выделяется 186 тыс. га, с них мы получаем 400-420 тысяч тонн урожая.

Специалисты подсчитали, что на такой площади можно вырастить свыше 500 тысяч тонн, но для этого нужны качественные семена и удобрения, также важно применять современные технологии.

Почему нет качественных семян хлопчатника?

Для получения урожая в пределах полумиллиона тонн хлопка-сырца нужно, в зависимости от качества, от 7 тысяч до 25 тысяч тонн семян в год. Семеноводческие хозяйства пока не могут производить столько семян. Действующая Стратегия и программа развития семеноводства направлены на решение этой задачи.

Согласно анализу данной Стратегии, в настоящее время в Таджикистане имеется 90 специальных семеноводческих хозяйств, 60 из них занимаются выращиванием семян хлопчатника.

Общая площадь земель всех семеноводческих хозяйств составляет около 160 тыс. га, из которых около 40 тысяч га являются поливными.

Однако семеноводческие хозяйства используют всего 16 тыс. га земель (всего 10%), а остальные 90% площадей сдают в аренду. А большинство арендаторов используют эти земли не по назначению – вместо семян они выращивают другие агрокультуры.

В итоге семеноводческие хозяйства не могут в полной мере обеспечить потребность производственных хозяйств в сертифицированных семенах, а некоторые хозяйства вместо элитных и репродуктивных семян до сих пор используют низкокачественные условные семена, что приводит к снижению урожайности хлопка.

Хлопкоперерабатывающие предприятия не заинтересованы в производстве семян хлопчатника, соответствующих требованиям государственных стандартов. В большинстве случаев при переработке хлопкового сырья, допускается смешивание семян разных сортов и их повреждение.

Фермеры высеивают семена больше нормы из-за низкого процента их всхожести – 80-120 кг на 1 га вместо 20-40 кг. Это приводит к дополнительным затратам и отрицательно сказывается на себестоимости продукции.

Фермеры хотят выращивать сорта хлопчатника, позволяющие получить больше урожайности с одного гектара, основные показатели которого положительно повлияют на отпускные цены готовой продукции.

Проблемы семеноводов

Семеноводческие хозяйства, которые не могут обеспечить потребности производителей, нуждаются в инвестициях и государственной поддержке.

В республике действует новая программа развития отрасли семеноводства на 2021-2025 годы. Ее задача – обеспечить хозяйства страны сертифицированным семенным материалом, адаптированным к природным условиям Таджикистана.

Для этого уже созданы государственные семенные фонды. Для проверки качества импортных семян и средств защиты растений в Душанбе, Исфаре, Канибадаме, в Джайхунском и Матчинском районах оборудованы пять контрольных пунктов лабораторий анализа качества семян.

Но это одна сторона медали. Для решения проблем отрасли нужно стимулирование семеноводческих хозяйств.

Программа предусматривает следующие меры решения проблем:

В Таджикистане увеличили посевные площади под хлопок, а под зерновые – уменьшили

1. Селекционно-семеноводческим центрам предоставлять субсидии для покупки оборудования, строительства лабораторий, теплиц для селекционных работ в размере не менее 70 процентов затрат.

2. Субсидирование строительства семеноводческих предприятий в объеме не менее 50 процентов затрат или предоставлять льготные кредиты (до 5 процентов годовых) для этих целей.

3. Субсидирование закупки суперэлитных семян до 50 процентов, элитных – до 30 процентов, а закупку репродуктивных семян (R1 и R2) – от 10 до 20 процентов.

Отметим, эти меры и финансирование касаются не только хлопчатника, но и всех агрокультур в целом, включая зерновые и овощи.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720614240


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