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США и ЕС не простят Тбилиси смену внешнеполитического вектора, - Дм.Родионов
15:37 10.07.2024

Грузия скоро перестанет танцевать лезгинку: Америке надоели танцы генацвале
США и ЕС не простят Тбилиси смену внешнеполитического вектора

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Дмитриевский
Вадим Трухачев
Всеволод Шимов

Соединенные Штаты пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией, заявил на брифинге директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер.

"Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией", - сказал он.

По словам Карпентера, в последние месяцы Тбилиси "двигается неправильным курсом с точки зрения перспектив евро-атлантической интеграции".

И что, подействует это давление? Или у американцев в запасе более серьезные аргументы?

Как заявили в пресс-бюро Службы внешней Разведки России, поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября.

"В администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии Грузинская мечта", - заявили в ведомстве.

По информации российской спецслужбы, американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране.

Похоже, к давлению на Тбилиси присоединился и Евросоюз. Как заявил

посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.

"Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. […] Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено", - сказал он.

То есть решили давить по-взрослому? А все из-за злополучного закона об иноагентах?

- Здесь две вещи. Первая - закон об иноагентах, - говорит доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Вадим Трухачев.

- Вторая - неприсоединение Грузии к санкциям в отношении России, которая очень возмутила ЕС. С его точки зрения, присоединение к ним - обязательное условие для любой страны, желающей пополнить Евросоюз.

"СП": Что означает приостановка процесса интеграции Грузии и ЕС? Насколько это болезненно для Тбилиси?

- Это удар по самооценке. Европейский путь был для Грузии безальтернативным лет 30 при любой власти. И вот мечта, "замануха" становятся дальше.

"СП": А ЕС от потери Грузии что-то теряет?

- А Евросоюз Грузию не теряет. Ни одна власть от него не отвернется. В теории он бы терял транзитную территорию, по которой в ЕС течет газ в обход России. Но шанс на потерю Грузии у Евросоюза минимальный.

"СП": Можно ли говорить о начале конца интеграции Грузии с Западом? Или грузинские власти продолжат ломиться в закрытые двери?

- Нет, нельзя. Шансы войти в НАТО у Грузии есть. Шансов войти в ЕС нет, но стать подмандатной территорией Евросоюза Грузия может. Да и ни о каком разрыве речь не идет. Просто Иванишвили и Кобахидзе пытаются торговаться с ЕС об условиях дальнейшего сближении и о гарантиях сохранения своей власти.

"СП": Что реально мешает Тбилиси сделать разворот в сторону России? Обида за Абхазию и Южную Осетию? Гордыня? Слепая вера в евроатлантическое будущее? Холодный расчет и желание сидеть на двух стульях?

- Все вышеперечисленное. Но главное - конечно, обида за Южную Осетию и Абхазию. Максимум, что тут может сделать Грузия - формально восстановить с Россией дипломатические отношения. Этот шаг не вызовет ни отторжение собственного народа, ни гнева Запада, самого с Россией полностью не рвущего.

"СП": В СВР заявили о планах США добиться смены власти в Грузии. Насколько это реально? США решили пойти ва-банк? ЕС их в этом поддержат? Какова вероятность успеха?

- Да, это возможно. США и Евросоюз сейчас будут формировать партию вокруг президента Зурабишвили. Но, учитывая популярность США и ЕС в Грузии, она действительно может победить. В конце концов, от противостояния команд Иванишвили и Саакашвили там многие устали. А тут что-то новое, опирающееся на поддержку Запада.

- Грузии, как и Украине, Вашингтоном была уготовлена роль страны-камикадзе, которая должна пожертвовать собой ради коллективного Запада, - уверен историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

- Но Украина оказалась слишком простодушной и, по сути, уже получила ранения, от которых не суждено оправиться. А Грузия поняла, на какой путь ее толкают, да и память 2008 года еще слишком жива.

Не нужно считать, что Грузия повернулась в сторону России: ее элита всегда отличалась не то чтобы шовинизмом, но свою страну она всегда ставила в центр мироздания. Тем не менее люди там достаточно прагматичны, и Меркурий для них превыше Марса. А появление релокантов вообще воспринимается ими как благо: и деньги приносят в страну, и рабочие места у местных не отнимают. Поэтому у грузин нет желания готовить сациви из курицы, несущей золотые яйца.

Понятно, что подобный расклад не устраивает Вашингтон. Одной Армении ему мало: общих границ с Россией у этой страны нет, а у Грузии она протяженная, да и спорных моментов хватает. Поэтому попытка переворота в Тбилиси вполне возможна.

- Скорее всего, речь о замораживании, т.е. приостановке, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

- США вряд ли захотят сворачивать свое присутствие в Грузии, поэтому просто поставят на паузу какие-то направления сотрудничества. О чем именно речь, сказать сложно. В первую очередь, под ударом оказались военные программы, мы это видим. Логика ясна, ведь с точки зрения Вашингтона нынешний грузинский режим неблагонадежен, а значит, доверять ему в области безопасности нельзя.

А вот гуманитарное сотрудничество свернут вряд ли, ведь нужно промывать мозги грузинской молодежи и взращивать новых агентов влияния, которые в будущем скорректируют нынешний "неправильный" курс Тбилиси.

"СП": Насколько для Грузии критичны эти шаги США?

- Грузия в большей степени завязана на ЕС, чем на США, поэтому американские "санкции" скорее символические, существенного ущерба Тбилиси они не нанесут.

"СП": По-вашему, США решили взяться за грузинские власти всерьез? Будут давить, пока те не отменять закон об иноагентах? Последняя новость: в СВР заявили о планах США добиться смены власти в Грузии …

- Судя по всему, окончательного решения пока не принято, ведь грузинский режим хоть и строптивый, но все же прозападный. Но если мирные увещевания не подействуют, то, конечно, будут пытаться его свергнуть.

"СП": Что у них еще в арсенале инструментов давления? В чем Грузия критически зависит от США?

- США будут действовать через ЕС, поскольку Грузия зависит прежде всего от Брюсселя, получая оттуда разнообразные дотации в рамках "Восточного партнерства" и других программ. В Грузии активно развивается европейский туризм, а многие грузинские трудовые эмигранты сейчас работают в ЕС. Вот на это и будут давить.

"СП": Что должно произойти, чтобы грузинские власти осознали, что на Западе их ждут только в качестве рабсилы и сменили внешнеполитический вектор? Откровенная попытка Майдана?

- Нынешний режим вряд ли сможет выпутаться из западных сетей. Он в своей основе прозападный, Грузия напичкана западными агентами влияния, да и общественное мнение там тоже ориентировано на ЕС и США. Поэтому развернуться на 180 градусов не получится, остается изворачиваться и маневрировать.

"СП": Насколько России интересна Грузии - особенно в свете выдавливания из Армении? Какие шаги навстречу Тбилиси могла бы предпринять Москва? Или Абхазия и Южная Осетия всегда будут стоять между нами?

- Безусловно, Грузия - стратегически значимое государство, и его значение для РФ даже выше, чем у Армении. Во-первых, она имеет с РФ прямую границу. Во-вторых, у нее имеется выход к Черному морю. В-третьих, это важное транзитное государство в Закавказье. Но, к сожалению, возможности влиять на Грузию у РФ очень ограничены. И политический режим, и общество Грузии находятся под плотным политико-идеологическим контролем Запада, возможности влиять через "мягкую силу" РФ упустила, да и знание русского языка грузинами стремительно падает.

Конечно, фактор Абхазии и Южной Осетии также всегда будет отравлять двусторонние отношения. С другой стороны, именно это теперь является, пожалуй, основным инструментом российского влияния на Грузию. Там очень хорошо запомнили рейд русской армии на Тбилиси в 2008 году. Южная Осетия - это важнейший стратегический плацдарм, нависающий над грузинской столицей, а российские военные базы в Абхазии угрожают всему грузинскому побережью. Именно это и вынуждает власти Грузии вести себя в отношениях с Россией умеренно и взвешенно.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720615020


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