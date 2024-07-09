|Что можно купить в Таджикистане на разницу в зарплате, на которую ее повысили?
21:30 10.07.2024
Ширин Рахманова, Asia-Plus
С 1 июля в Таджикистане повышены зарплаты, стипендии и пенсии. Зарплаты и стипендии - на 40%, пенсии - на 30%. "Азия-Плюс" решила узнать, могут ли таджикистанцы с новыми доходами позволить себе больше.
Если вы работаете
Минимальная заработная плата во всех отраслях экономики увеличится на 200 сомони, теперь она равна 800 сомони ($75,20).
Интересно, сколько могут себе позволить таджикистанцы теперь на эти 200 сомони?
Если вы студент
Студенты в Таджикистане получают 4 вида стипендий: президентскую, высшую, среднюю и удовлетворительную.
До этих повышений президентская стипендия была равна 1130 сомони.
Высшая – 448 сомони
Средняя - 324 сомони
Удовлетворительная - 120 сомони
Теперь размер их увеличен на 40%, в сомони это от 48 до 452, в зависимости от вида стипендий.
Что же студенты могут себе позволить приобрести на эту разницу? Больше всего возможностей, конечно, у тех, кто получает президентскую стипендию.
Если вы пенсионер
Аптечка пенсионера
Тонометр отдельно могут позволить себе те, у кого разница в пенсии будет составлять хотя бы 150 сомони.
Продукты
Пенсионеры на разницу могут позволить себе не больше тех, кому повысили зарплаты, может даже меньше.
Те, у кого разница достигает 500 сомони, вполне могут купить:
Отдых в санатории
Те, у кого разница опять же составляет 500 сомони и выше, могут позволить себе отдых в санаториях, вроде "Шифо" и "Бахористон" или гостиничном комплексе НБТ, правда всего – сутки...
Стандартный 2х-местный номер стоит от 140 сомони