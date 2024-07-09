Что можно купить в Таджикистане на разницу в зарплате, на которую ее повысили?

21:30 10.07.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus



С 1 июля в Таджикистане повышены зарплаты, стипендии и пенсии. Зарплаты и стипендии - на 40%, пенсии - на 30%. "Азия-Плюс" решила узнать, могут ли таджикистанцы с новыми доходами позволить себе больше.



