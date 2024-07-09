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|В США конфисковали имущество (дворец с лужайками) бывшего минфина Армении Хачатряна
21:32 10.07.2024
Пашинян отомстил: американцы конфисковали роскошное имение бывшего армянского министра финансов
Сергей Рыжов. 09.07.2024
Американский суд постановил конфисковать и продать особняк в Лос-Анджелесе, принадлежащий семье бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна времен президента Роберта Кочаряна.
Интересно, что широкой общественности об этом обьявила нынешняя прокуратура Республики Армения – уже при Пашиняне.
Видимо, в порядке изысканной мести депутатам-кочаряновцам из оппозиционного блога "Айястан", безуспешно добивающихся вынесения вотума недоверия правительству Никола Пашиняна под лозунгами "нацпредательства" с его стороны, выразившегося в подписании с Азербайджаном мирного договора и признании бывшей НКР территорией соседней страны
"В рамках дела о незаконном обогащении прокуратура Армении провела переговоры с американскими партнерами. 14 июня сыновья Гагика Хачатряна – Гурген и Артем – подали в окружной суд ходатайство о достижении соглашения. На основании этого соглашения, 30 июня суд постановил продать дом по максимальной рыночной цене. Теперь прокуратура ведет переговоры о том, чтобы большая часть вырученных средств была перечислена в бюджет Армении", – говорится в сообщении ведомства.
Против Гургена и Артема Хачатрянов возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег. Дело Артема Хачатряна направлено в суд, а Гурген Хачатрян объявлен в розыск.
Гагик Хачатрян также находится под следствием по обвинениям в превышении служебных полномочий, хищении средств, соучастии в отмывании денег и коррупции.
В рамках дел против семьи Хачатряна армянская прокуратура требует конфисковать 210 объектов недвижимости, 13 автомобилей, акции в 29 компаниях и денежные средства на сумму 33 млрд драмов (около $85 млн).
В общем, как у Довлатова: широко жил партизан Боснюк министр Хачатрян. Судя по фото внушительного особняка в США, в нем легко мог бы разместиться весь парламент Армении – целиком.