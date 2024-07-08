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Обидно.... Россия истребляет наши ЗРК, - М.Яблоньский
21:36 10.07.2024

Interia
Польша
08 июля 2024

Болезненный удар для Украины. Очередная атака более, чем в 100 километрах от фронта
Interia: российские войска уничтожили украинский ЗРК C-300 в Полтавой области

Российская армия нанесла успешный удар по ЗРК С-300 вблизи украинской базы в Миргороде, сообщает Interia. Этот удар по объекту, находящемуся в 130 км от позиций россиян, свидетельствует о наличии у ВСУ серьезных проблем. Решить их ВСУ не в силах.

Очередной успешный удар за линией фронта

В Сеть попала видеозапись с беспилотника, заснявшего удачный обстрел российской армией элементов украинской системы С-300ПС, дислоцированной в селе Коптев. Это место находится в 12 километрах от авиабазы в Миргороде, которая регулярно становится целью российских атак.

На видео запечатлен момент удара баллистической ракеты "Искандер-М" по месту развертывания системы С-300ПС. Точные потери украинцев неизвестны. Следы выпущенных боеприпасов указывают на то, что могла быть уничтожена как минимум одна пусковая установка.

Россияне используют ракеты "Искандер" с кассетной головкой

Для атаки использовались две баллистические ракеты "Искандер" - первая имела стандартную осколочно-фугасную боевую часть. Вторая была оснащена кассетной боевой частью, что позволило русским поразить большую площадь.

Управляемые ракеты 9М723 "Искандер" - один из видов вооружения, которого очень боятся украинцы. Они используются для ударов по самым ключевым и стратегическим целям. Например, именно ракетой "Искандер" россияне успешно поразили элементы западной системы ПВО "Патриот". А еще "Искандерами" русские пугают Запад. Наряду с конвенциональной бетонобойной, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью, "Искандеры" могут нести ядерные боеприпасы.

Тактико-технические характеристики ракеты 9М723 "Искандер":
* Длина: 7,3 м
* Диаметр: 0,92 м
* Максимальная скорость: 6-7 М (7350/8575 км/ч)
* Дальность: 500 км
* Общая масса: 3800 кг
* Масса боевой части: 480-700 кг

Проблемы украинцев

Русские традиционно уверяют, что при атаке на систему С-300СП в селе Коптев им удалось уничтожить гораздо более ценную технику. Они сообщают о поражении радиолокационной станции 5N63 или командного пункта. Подтвердить это на основе видеозаписи нельзя.

Однако сам факт, что этот удар вообще произошел, для украинцев хуже, чем какие-либо потери. Во-первых, их С-300СП была размещена примерно в 130 километах от ближайших позиций российской армии у российско-украинской границы. Запись была сделана российским разведывательным беспилотником, который помог скоординировать обстрел. Это значит, что ему удалось проникнуть на большое расстояние вглубь вражеской территории и находиться вблизи украинских позиций достаточно долго, чтобы навести на цель и наблюдать за ней до момента ее поражения.

Во-вторых, удар по системе С-300СП произошел менее чем через пять дней после аналогичной атаки уже непосредственно на авиабазу в Миргороде. Тогда россияне поразили тяжелые истребители Су-27 украинских ВВС. Пресс-секретарь украинской авиации полковник Юрий Игнат подтвердил этот факт, но при этом заявил, что потери были не такими серьезными, как сообщает российская сторона. Он подчеркнул, что база в Миргороде находится под постоянным обстрелом, и украинские зенитчики проделывают большую работу по защите аэродрома.

Большую часть украинцев эти объяснения не удовлетворяют. Из-за многочисленных ударов по украинским аэродромам, расположенным далеко за линией фронта, некоторые украинские парламентарии ставят под сомнение безопасность истребителей F-16, которые будут базироваться в их стране. Однако, как ожидается, западные истребители будут размещаться в более безопасных местах, например, в подземных ангарах, где они будут в большей безопасности, чем непосредственно на аэродроме.

Тем не менее, феномен проникновения сквозь противовоздушную оборону разведывательных беспилотников является общеизвестной проблемой конфликта на Украине. Благодаря электронному оружию WRE заглушают украинские системы обнаружения, что позволяет легко управлять российскими беспилотниками над головами украинцев. Вот уже несколько месяцев, как они заходят примерно на 100 километров вглубь обороны украинцев, координируя атаки. Те не остаются в долгу и проводят аналогичные операции. Идет своеобразная гонка вооружений.

Автор: Марчин Яблоньский (Marcin Jabłoński)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720636560


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