Полная заморозка: интеграцию Тбилиси в ЕС приостановили

21:42 10.07.2024 Брюссель передумал давать минобороны Грузии €30 млн



Ксения Логинова



Интеграция Грузии, которая осенью 2023 года получила статус кандидата в члены Евросоюза, приостановлена. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он назвал нынешнюю риторику Тбилиси, принявшего закон об иноагентах, антиевропейской и антизападной. Дипломат добавил, что эта риторика "совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в ЕС". Выделенные для минобороны Грузии средства заморожены. Подробности - в материале "Известий".



Двери в ЕС закрываются



"Что касается сотрудничества в сфере безопасности и обороны, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что лидеры [ЕС] также решили заморозить деньги, которые были выделены на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF). На данный момент деньги, которые мы планировали передать министерству обороны, а это €30 млн, заморожены", - заявил посол ЕС Грузии Павел Герчинский.



По словам дипломата, это только первый шаг и поддержка Тбилиси со стороны Брюсселя будет уменьшаться - ее перенаправят гражданскому обществу и СМИ. Герчинский также добавил, что заявления и действия правительства Грузии противоречивы, поэтому лидеры ЕС не знают его позиции.



Посол также добавил, что надеется на "большую волну расширения" ЕС в ближайшие пять лет, однако, по его словам, "непонятно, станет ли Тбилиси частью этого большого расширения".



Еще за пару недель до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если грузинские власти продолжат нынешний политический курс, двери в ЕС будут закрыты. Помимо этого, он объявил меры по противодействию курсу правительства Грузии.



Глава грузинского МИДа Илья Дарчиашвили заявил, что решение Евросоюза о заморозке €30 млн для министерства обороны Грузии непонятно для Тбилиси.



"Финансовая поддержка подобного рода служила и служит укреплению обороноспособности нашей страны и развитию тех возможностей, с помощью которых страна должна справиться с угрозами. Для нас остаются непонятными подобного рода микрорешения", - пояснил дипломат.



Он также добавил, что инициатива Брюсселя не помешает евроинтеграции страны.



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Спорный закон об иноагентах



Отношения Брюсселя и Тбилиси ухудшились из-за принятия страной закона об иноагентах. Согласно этому документу, СМИ и некоммерческие организации (НКО) обязаны регистрироваться в реестре в случае, если у них свыше 20% финансирования из-за рубежа. При несоблюдении этого требования предусмотрены штрафы.



Признанные иноагентами организации будут обязаны зарегистрировать этот статус, а также ежегодно продавать финансовые декларации. В случае неисполнения закона предусматривается штраф в размере 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.). Исключение составляют дипломаты, консулы, сотрудники дипломатических ведомств, а также должностные лица иностранных государств.



На протяжении обсуждения законопроекта посольство США в Грузии поддерживало протестующих и критиковало правящую партию "Грузинская мечта", подчеркивая, что действия властей "подрывают путь к евроинтеграции, а также отношения с Вашингтоном".



Представители американских властей также заявляли, что закон об иноагентах и "антизападная риторика" правящей партии ставят страну "на опасный путь".



При этом Европарламент принял резолюцию, осуждающую закон об иноагентах в Грузии. Впоследствии стало известно, что Брюссель задумался о приостановке переговоров с Тбилиси о евроинтеграции и отмене безвизового режима.



В Грузии подобные действия посчитали попыткой шантажа. Парламент страны, несмотря на давление Запада, протесты и недовольство оппозиции, 14 мая принял законопроект в третьем, окончательном чтении.



Как поясняли представители властей страны, которые продвигали законопроект, они ссылались на американский аналог законопроекта FARA, принятый в 1938 году. При этом в США от иноагентов требуют раскрывать свои отношения с иностранным правительством и информацию о финансах и соответствующей деятельности. Помимо этого, аналогичный закон недавно приняла нижняя палата парламента Франции.



Оппозиция в Грузии называла законопроект аналогом российского закона об иноагентах, ее поддерживала президент страны Саломе Зурабишвили, она же наложила вето на документ.



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Отношения Грузии с Евросоюзом



Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с "Известиями" отметил, что "Грузия поняла, что искать "зонтик безопасности" нужно не в отношениях с Западом, а в диалоге с Москвой".



"Предупреждения и угрозы в адрес Грузии со стороны ЕС раздавались не вчера, они звучат давно. [...] Грузины не отступили, потому что стали осознавать, что политика Запада в отношении Грузии не настроена на сохранение духа равноправного партнерства и сотрудничества, что фактически Грузию превращают во вторую Украину", - отметил политолог.



По его словам, Брюссель призывал Тбилиси "открыть второй фронт, присоединиться к санкциям против РФ, но не предлагал ничего взамен".



"Развитие торгово-экономического сотрудничества предоставляет определенные дивиденды грузинской экономике, которые можно зарабатывать на транзитных маршрутах, которые Россия предлагает провести через Грузию по маршруту Север – Юг", - добавил специалист.



Аналитик добавил, что грузинские власти видят, как западные страны "действуют на Ближнем Востоке, в Европе и так далее". По его словам, искать "зонтик безопасности" необходимо "в силе устойчивого характера".



"А сила устойчивого характера - это Россия, это Китай, это могут быть и арабские страны. Это является гарантом сохранения региональной стабильности, безопасности и создает условия для нормального развития", - подытожил политолог.



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Много неприятных сюрпризов от президента



Президент Грузии Саломе Зурабишвили попытается помочь Западу в попытках провести революцию в республике, отметил в разговоре с "Известиями" международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.



"Что касается мадам президента, которая выросла на круассанах (Зурабишвили родилась и провела юность во Франции. - Ред.), [...] она действует по методичкам. Мы не удивимся, если она в какой-то момент объявит нашу власть нелегитимной", - отметил политик.



По его словам, грузинские власти ждет еще много неприятных сюрпризов от президента страны и западных сил.



Он добавил, что глава государства права только в том, что народ Грузии должен сам определить свое будущее - либо "путь в никуда", подразумевающий евроинтеграцию, либо исходить из реалий и процветать в сотрудничестве с соседями.



"Зона наших интересов, как мы уже говорили, - это наши соседи. Это наши главные экономические партнеры: Россия, Турция, Азербайджан. [...] Если Запад уйдет отсюда сам - мы будем только рады. Им нечего делать здесь", - подытожил политик.



Преподаватель филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Ереване, заместитель министра иностранных дел Республики Армении Армен Мартиросян полагает, что принятый закон рассматривается грузинским правительством и его сторонниками "как мера, направленная на защиту национального суверенитета от внешнего влияния, и как неотъемлемое право правительства Грузии самостоятельно устанавливать правила и нормы, регулирующие внутреннюю политику страны".



"Грузия, как и все страны - участницы экономической и политической глобализации, столкнулась с задачей гармонизации национальных интересов и наднациональных обязательств. Отказ от экономических благ глобализации в современных обществах потребления противопоказан по определению. Определилась ли политическая мысль Грузии окончательно в выборе между демократией и суверенитетом, покажут итоги предстоящих 26 октября 2024 года парламентских выборов", - полагает эксперт. Источник - Известия

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