Пикник на обочине. Как Горбачев сдавал СССР (уроки истории), - Иван Жуковский

01:18 11.07.2024 Синатра, пикник и свой путь: как Михаил Горбачев потерял Восточную Европу

7 июля 1989 года Горбачев разрешил странам Варшавского договора идти своим путем



Иван Жуковский



В июле 1989 года Михаил Горбачев встретился в Бухаресте с лидерами стран Восточной Европы и призвал их идти своим путем. Всего за пару лет созданная для противостояния с НАТО "советская империя" исчезла. Как это произошло и при чем здесь Фрэнк Синатра - в материале "Газеты.Ru".



"Военный психоз нужно преодолеть"



7 июля 1989 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на саммите ОВД в Бухаресте заявил своим коллегам из стран соцлагеря, что теперь каждая из них может идти своим путем.



О роспуске этой организации, созданной в 1955 году в качестве противовеса НАТО, речь не шла. Обновленная ОВД, по задумке Горбачева, должна была стать оплотом мира и демократии в новой, свободной Европе.



"В Варшавском договоре есть новый дух, движение к независимым решениям национальных проблем", - приводила его слова британская газета The Guardian.



На саммите в Бухаресте Горбачев подчеркнул, что не будет использовать военную силу, чтобы принудить другие страны соцлагеря к реформам по образцу разворачивавшихся в СССР. И не будет силой подавлять демократические движения, как это случилось в 1956 году в Венгрии и в 1968 году в Чехословакии.



Кроме того, на встрече в Бухаресте лидеры стран соцлагеря приняли документ, призывающий к более тесному диалогу с Западом по вопросам разоружения и построению мира, свободного от ядерного и химического оружия.



"Все еще есть военный психоз, который мы должны преодолеть. Мы считаем необходимым подчеркнуть необходимость перехода от военных к политическим шагам", - пояснил Горбачев.



Британские журналисты отмечали, что саммит в Бухаресте расколол ОВД. В Польше и Венгрии уже активно набирали силу оппозиционные коммунистическим режимам движения. А в Румынии, ГДР и Чехословакии у власти пока были "стареющие руководители", которые вовсе не хотели демократизации.



От Брежнева к Синатре



На Западе для описания советской внешней политики эпохи застоя используют термин "доктрина Брежнева". Основные ее тезисы сформулировал в ноябре 1968 года лидер СССР Леонид Брежнев.



"И когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом - это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран".

Леонид Брежнев

генсек ЦК КПСС



А за несколько месяцев до этого СССР при поддержке союзников по ОВД силой подавил "Пражскую весну" - политические и экономические реформы в Чехословакии. Жертвами ввод войск в Чехословакию или операции "Дунай" стали более 100 военнослужащих СССР и других стран ОВД, а также более 100 чехов и словаков. Подобным образом еще в 1953 и 1956 годах советские войска жестко подавили восстания в Берлине и Венгрии.



К середине же 80-х СССР оказался в глубоком кризисе. Плановая экономика буксовала, цены на нефть, обеспечивающую сверхдоходы бюджета, падали. Руководство страны понимало, что социалистический строй необходимо реформировать. Курс на модернизацию, позднее получивший название перестройка, был объявлен Михаилом Горбачевым в апреле 1985 года.



"Каждый на своем месте должен делать свое дело добросовестно и честно, вот и вся перестройка! А то все говорят "а что такое перестройка?", "что такое перестройка?" Свое дело делать честно - вот главная перестройка!" - описывал генсек суть реформ.



Во внешней политике Москва при Горбачеве начала руководствоваться принципами "нового мышления" - приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, обеспечение безопасности государств политическим путем, а не военной силой.



Но объяснять отказ от "советской империи" (так на Западе называли страны ОВД) только гуманизмом Горбачева не стоит. Все было прозаичнее: из-за нефтяного кризиса СССР стало невыгодно тянуть на себе экономики сателлитов. Нужно было сокращать лишние расходы, и поэтому были постепенно прекращены льготные финансово-товарные отношения с Восточной Европой.



"Доктрину Брежнева" сменила "доктрина Синатры". Так осенью 1989 года назвал внешнеполитический курс СССР представитель советского МИД Геннадий Герасимов. Он комментировал слова министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе, который сообщил западной прессе: СССР признает свободу выбора всех государств, в том числе стран ОВД:



"Теперь у нас есть "доктрина Фрэнка Синатры" … У него была песня My Way . Поэтому каждая страна самостоятельно решает, каким путем идти".



В ответ на вопрос о том, согласится ли Москва на некоммунистические партии в странах восточного блока, Герасимов ответил утвердительно. По его словам, политические структуры страны должны определяться ее жителями.



Пикник у железного занавеса



В августе 1989 года, спустя несколько недель после заявлений Горбачева о праве на выбор своего пути, произошло событие, ставшее символом заката "империи зла".



Отто фон Габсбург, президент Панъевропейского союза и старший сын последнего императора Австро-Венгрии, предложил венгерскому премьеру Миклошу Немету провести на границе нейтральной капиталистической Австрии и социалистической Венгрии Панъевропейский пикник.



Стороны договорились на три часа символически открыть участок границы. Была установлена деревянная сцена, играла музыка, выступали диссиденты. Тысячи собравшихся на мероприятие людей угощались вином и пивом, шашлыком и гуляшом. На пикник приехали и жители других соцстран - например, из ГДР.



Более 600 человек использовали мероприятие, чтобы бежать в Западную Германию через Австрию. Венгерские пограничники, которые раньше ловили немцев из ГДР, в этот раз им не мешали.



"Я весь день находился в своем кабинете, я нервничал, очень нервничал. К счастью, в мою дверь не стучался советский посол, не было телефонных звонков из Москвы", - вспоминал потом венгерский лидер Миклош Немет. "Доктрина Синатры" работала.



Власти ГДР были возмущены бездействием венгерских властей, бегством своих граждан в ФРГ и призывали "не поддаваться гипнозу западных СМИ" и "атаковать врага", но никаких действий предпринято не было. Восточная Германия пошла своим путем.



Режим Хоннекера продержался меньше месяца после провозглашения "доктрины Синатры". А Берлинскую стену - символ Холодной войны - начали сносить в начале ноября.



Череда "бархатных революций" прокатилась по странам ОВД, и коммунистические правительства ушли со сцены. А в консервативных Болгарии и Румынии от лидеров-коммунистов избавились в результате переворотов. Румынского лидера Николае Чаушеску, принимавшего у себя саммит стран ОВД и Горбачева в июле 1989 года, расстреляли в декабре.



Советский Союз больше никоим образом не вмешивался во внутренние дела своих бывших сателлитов. Организацию Варшавского договора распустили в июле 1991 года. А уже в августе начал разваливаться СССР. Источник - Газета.Ru

