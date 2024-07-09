Макрону придется съесть лягушку, которую он сам себе и приготовил, - Ян Энгельгард

01:20 11.07.2024

Myśl Polska

Польша

09 июля 2024



Кто роет другому яму

MP: вместо Ле Пен Макрон нажил себе другую проблему - Меланшона



Макрон реализовал лишь часть своего плана - не допустил преобладания в парламенте крайне правых, пишет MP. Однако вместо Ле Пен проблемой стал Меланшон. Он говорит еще более "неприятные" для Макрона вещи, чем крайне правые.



Ян Энгельгард



Согласно окончательным результатам выборов во Франции, представлять в парламенте "Новый народный фронт" будут 182 депутата. Коалиция Макрона получила 168 мест, "Национальное объединение" Марин Ле Пен и его союзники - 143. Таким образом, по итогам парламентских выборов ни одна партия не получает абсолютного большинства в Национальном собрании Франции.



Таков избирательный вердикт. СМИ сочли этот результат крупным провалом "Национального объединения", что на самом деле не соответствует действительности. Да, если считать одни только мандаты, то можно было бы прийти к такому выводу, однако полученные партиями процентные результаты во Франции не соответствуют количеству мандатов, поскольку депутаты избираются в 501 одномандатном округе, и поэтому количество голосов, полученных партиями в масштабе всей страны, оказывается скорректированными. Если взять процентные данные, то получится, что "Национальное объединение" победило и во втором туре, набрав 36,18% голосов, тогда как вроде бы победивший "Левый блок" 25,18%, то есть на 11% меньше! Блок Макрона получил 21,24% и был единственным объединением, которое существенно улучшило свои показатели по сравнению с первым туром, в котором он набрал чуть больше 14%. Что же касается предстоящих президентских выборов во Франции, в которых будут учитываться "абсолютные" голоса, Марин Ле Пен на данный момент является их явным фаворитом. Поэтому триумфаторский настрой СМИ, политиков и Дональда Туска преждевременен, тем более что в сложившейся ситуации Францию ждут большие политические проблемы, но не с Марин Ле Пен, а с левым Жаном-Люком Меланшоном, который - о чем, например, забыл Дональд Туск - по некоторым тематикам говорит еще более "неприятные" вещи, чем представители "Национального объединения".



Эммануэль Макрон, сыграв ва-банк и назначив досрочные выборы, рассчитывал на то (о чем прямо пишет, например, Le Figaro), что с помощью левых он получит абсолютное большинство (массовые отказы от участия левых кандидатов и некоторой части участников блока Макрона в округах, где во второй тур вышли три кандидата, чтобы создать ситуацию, когда все объединяются против "крайне правых"). Сложилась ситуация, которую описал в своем нашумевшем футуристическом романе "Покорность" Мишель Уэльбек: по его версии, чтобы не допустить президентства Марин Ле Пен весь французский политический класс вступает в союз с исламистами и приводит в Елисейский дворец мусульманина. Макрон реализовал лишь часть своего плана, он не допустил преобладания в парламенте "крайне правых", но вместо Ле Пен он нажил себе другую проблему - Меланшона. Теперь ему придется съесть лягушку, которую он сам себе и приготовил.