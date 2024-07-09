"Зачем нам физики и химики". В вымирающей Латвии скоро не будет учителей

01:29 11.07.2024 ВИКТОР ЛАВРИНЕНКО

9 июля 2024



Латвия столкнулась с дичайшим дефицитом учителей - в особенности не хватает преподавателей естественных наук. Педагоги требуют повышения своих невысоких зарплат и улучшения условий своего труда, а не добившись требуемого, увольняются.



Государство же действует двояко. С одной стороны, власти вроде бы и пытаются восполнить недостаток педагогов, устроив курсы по переквалификации. С другой - чиновники сами же выталкивают учителей из школ, затравив их языковыми проверками.



Гастарбайтерам химия не нужна



В Латвии уже не первый год бьют тревогу. В стране наблюдается крайняя нехватка учителей - в частности, преподающих точные науки. Так, например, выучиться на преподавателя физики можно в трех местных университетах: в Даугавпилсе, Лиепае и Риге. Однако бакалаврскую программу на учителя физики в этом году окончила только одна студентка - Алисе Стуре.



Алисе признается, что отнюдь не мечтала с детства о педагогике, однако учеба ей настолько понравилась, что она решила вернуться в свою родную школу уже педагогом. Но девушка скорее исключение из общей тенденции. Все потому, что латвийская система образования не обеспечила себе воспроизводства, а молодые учителя очень быстро покидают школы.



Информация о единственном подготовленном в этом году учителе физики вызвала у представителей русской общины Латвии бурную дискуссию в интернете.



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"Когда училась я, группа педагогов была около сорока человек (выпуск в 1998 году). В 2014-м там было от силы человек шесть. Естественно, сейчас в связи с ситуацией в школах и перспективами желающих стало еще меньше", - отмечает журналистка Динара Никифорова.



"А зачем нам физики и химики, если ученые секретари латвийской Академии наук с докторской степенью, совершенным знанием английского и проч. получают от 500 до 536 евро?" - пишет рижанка Елена Лобач.



В свою очередь журналистка Алина Белхан сообщила, что ее брат закончил физико-математический факультет Латвийского университета в 1999 году. Из двенадцати его сокурсников десять к настоящему моменту уехали в другие страны, причем именно латыши. И вернутся только в том случае, если им предложат "профессорскую кафедру, не меньше". В Латвии остались лишь двое русских выпускников.



Последствия же массового отъезда несостоявшихся педагогов сильно бьют по латвийским учебным заведениям. Например, жительница Елгавы Валентина Кудрявцева рассказывает: "Дочь недавно закончила школу, физики практически не было как предмета".



Рижанка Жанна Гаудзе подхватывает: "С химией та же катастрофа. В последний год ходили на химию в другую школу, дочь учила предмет все прошлое лето самостоятельно".



Люди заговорили о том, что нужно забирать детей из латвийских школ, не способных дать ученикам качественное образование.



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Некоторые саркастически отмечают, что раз уж Латвия специализируется на подготовке низкоквалифицированных гастарбайтеров для рабочего рынка стран Западной Европы, то таким "ценным специалистам" химия и физика не нужны.



Наличие проблемы признают и в латвийском Госконтроле. Там отмечает, что ежегодно в стране по программам педагогического образования выпускается более 1000 человек. Из них 81% начинают работать по специальности, но 33% молодых учителей уходят из школ в течение первых пяти лет.



Одновременно многие учителя оставляют школы по естественной причине - уходят на пенсию. Например, в последнее время ушли на отдых 498 педагогов по естествознанию, географии, физике, химии и биологии, а близки к пенсионному возрасту еще 1108 человек. Но на замену им подготовлено только 180 молодых учителей, и в итоге возникает серьезная их нехватка.



Средняя зарплата в общественном секторе Латвии составляет 1397 евро, в то время как средняя брутто-зарплата учителей колеблется в пределах от 485 до 1384 евро. Причем учителя узнают размер своей зарплаты на новый учебный год только через месяц после его начала, что затрудняет личное финансовое планирование.



Учителя попросту разбегаются



Почему же так получилось? В Латвии действует принцип оплаты труда учителей "деньги следуют за учеником", создающий существенные различия между педагогами столичных и региональных школ. Страну терзает демографический кризис, рождаемость жуткая.



И если в Риге школы еще более-менее наполняются, то за пределами столицы с наполняемостью все очень плохо.



В итоге некоторые из региональных школ испытывают такой недостаток учеников, что там педагоги получают лишь по 500 евро ежемесячно. Для Латвии с ее сверхвысокими коммунальными платежами эта сумма явно недостаточна.



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Латвийские учителя неоднократно проводили акции протеста, в ходе которых пытались донести до государства недовольство своим положением. Власти пытаются решить проблему за счет ликвидации "убыточных" учебных заведений.



Так, до начала следующего учебного года в стране планируется закрыть или реорганизовать (то есть объединить с другими) 54 школы и детсада. Причем нынешняя волна закрытия учебных заведений в Латвии далеко не первая: согласно статистике, после выхода из СССР республика потеряла более 400 школ.



В минобразования обещают, что после окончания новой реорганизации школьной сети все педагоги смогут получать зарплату в 2500 евро. Но это, возможно, будет года через три, а пока латвийское издание Dienas Bizness опубликовало статистику: 75% начинающих учителей в Латвии покидают школу в течение первых пяти лет работы. И эти данные серьезно расходятся с теми, что озвучивает Госконтроль.



В начале этого учебного года в маленькой Латвии не хватало более тысячи учителей, причем большая часть пустующих вакансий приходится на учителей естественных наук. Чтобы обеспечить воспроизводство "естественников", необходимо в течение следующих десяти лет подготовить около 2100 новых преподавателей этого направления (по 210 в год).



Однако в настоящее время в год выпускаются только 94 учителя. Причем не все из них идут работать в школы, а пришедшие, если верить статистике Dienas Bizness, попросту разбегаются.



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По оценкам экспертов, в ближайшие три года Латвия может недополучить около 14 000 "естественников" просто потому, что не будет специалистов, которые смогли бы их подготовить.



От министерства образования требуют срочно найти некое "комплексное решение", чтобы удержать оставшихся учителей в профессии и вообще в Латвии, а также мотивировать молодежь к получению этой специальности.



"Сейчас, когда почти половина латвийских учителей заявляют, что регулярно задумываются о смене профессии, мы не можем продолжать надеяться, что проблема решится сама собой", - говорит исполнительный директор латвийской Ассоциации фармацевтических производителей Райна Дурея-Домбровска.



Она предупреждает, что некоторые отрасли экономики, требующие определенных технических знаний, могут просто "схлопнуться": из-за отсутствия учителей латвийцы просто не получат необходимых для работы знаний.



Одним из решений могло бы стать привлечение специалистов из других стран, но они в Латвию отнюдь не стремятся. Во-первых, потому что здесь от них требуют знания латышского - в стране приняты законы, по которым все обучение может производиться лишь на госязыке. Во-вторых, иностранных специалистов отпугивают неконкурентоспособные зарплаты.



Стресс испытывают даже этнические латыши



Дабы как-то уменьшить дефицит педагогов, в Латвии еще пять лет назад запустили программу профессиональной переподготовки Mācītspēks. В ее рамках люди с высшим непедагогическим образованием всего за год могут получить квалификацию учителя и идти работать в школу.



"С каждым годом учебные заведения все больше звонят, интересуются, можно ли заполучить наших студентов. Потому что проблема нехватки учителей в Латвии не решена, а эта программа была создана как раз, чтобы хоть как-то помочь ее решить", - отмечает директор Mācītspēks Иева Маргевича-Гринберга.



Всего с начала запуска программы в вузах Риги, Даугавпилса и Лиепаи ее окончили 347 человек, из них пошли работать в школы 227. В этом году на Mācītspēks подали заявки более 300 человек, но конкурс прошли только 70. И из них лишь 24 готовятся к преподаванию естественных наук - химии, биологии, физики, математики.



Нужно иметь в виду, что есть и еще один фактор, способствующий уменьшению числа учителей в Латвии.



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По данным Государственной службы качества образования, только с начала этого учебного года 45 педагогов были отстранены от работы из-за недостаточного знания латышского языка. Это работники бывших русских школ, которые в силу решений, принятых в 2018–2022 гг., полностью перешли на госязык.



Теперь власти требуют, чтобы русскоязычные педагоги общались в школе с русскоязычными детьми только на латышском. Причина увольнения педагогов не всегда в том, что они плохо знают латышский.



По словам директора рижской средней школы Дениса Клюкина, некоторые учителя увольняются по собственному желанию еще до начала проверок, не желая испытывать нервные потрясения. Причем если раньше педагогу, не набравшему баллов по латышскому, позволяли продолжать работать и параллельно готовиться к переэкзаменовке, то сейчас сразу отстраняют от работы.



Сами проверки очень жесткие, недаром они вгоняют учителей в стресс. "По опыту предыдущей проверки - в стрессе находились в том числе и учителя латышского языка, этнические латыши, магистры латышской филологии. Мне приходилось успокаивать даже тех педагогов, кто абсолютно свободно владеет латышским языком", - жалуется Клюкин, называя отстранение десятков педагогов от работы "сумасшедшим ударом по школам".



Но это вопрос приоритетов. Для властей государства построение "латышской Латвии" любыми методами более важно, чем сохранение в стране нормальной демографии, образования и экономики. Источник - REGNUM

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