В ШОС изучают возможность создания единой системы для платежей в нацвалютах

02:25 11.07.2024 В национальных интерес: в ШОС работают над единой системой расчетов

Какие есть сложности в создании такой платформы и как развивается торговля между странами на фоне санкций



Анастасия Костина



В ШОС изучают возможность создания единой системы для платежей в нацвалютах, сообщил "Известиям" замгенсека организации Джанеш Кейн. Вопрос обсуждается на разных уровнях, но пока есть много юридических тонкостей. Страны также работают над увеличением доли взаиморасчетов в своих валютах. Россия уже предложила собственный платежно-расчетный механизм. Кроме того, ШОС может перенять опыт БРИКС, где прорабатывается запуск платформы BRICS Bridge. Подробности и перспективы еще одного инструмента торговли с дружественными странами - в материале "Известий".



В ШОС думают над единой платформой для расчетов



У Шанхайской организации сотрудничества появилось еще больше возможностей внутри группы. Сейчас там обсуждают возможность создания единой системы для взаимных расчетов в национальных валютах, заявил "Известиям" заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн.



- Это очень актуальный вопрос для нашей организации. Страны ШОС стремятся использовать свои нацвалюты в торговых и инвестиционных целях. Этот вопрос уже некоторое время обсуждается на различных уровнях. […] Есть множество юридических моментов, которые необходимо преодолеть, но есть необходимость создать цифровую и финансовую инфраструктуру для внедрения такой сложной системы в 10 разных странах, имеющих свои различные системы, - рассказал замгенсека ШОС.



Он пояснил, что странам не только придется интегрировать все системы в единое целое, но и сформулировать правовую основу для такого торгового и инвестиционного регулирования.



- Учитывая сложный характер и масштаб этого вопроса, он пока обсуждается и прорабатывается, но мы уверены, что получим достойный результат, - добавил Джанеш Кейн.



Как добавил замгенсека, страны также работают над увеличением доли взаиморасчетов в нацвалютах. И цифры здесь говорят сами за себя: доля таких платежей в коммерческих операциях России с членами организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года уже превысила 92%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прошедшем в Астане саммите.



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Успешнее всего торговля в нацвалютах продвигается с Китаем: еще в 2020 году доля рубля и юаня в двусторонних платежах составляла всего 20%, а спустя три года выросла до 90%. На переговорах с Путиным в казахстанской столице перед саммитом ШОС президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по линии экспорта в Россию взаиморасчеты в нацвалютах составляют уже более 70%, а в Азербайджан - около 50%. Не отстают и страны Центральной Азии. Как рассказал в мае замглавы МИД РФ Михаил Галузин, объем таких трансакций между Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%. Доля расчетов с Узбекистаном составляет 55%.



Перспективы и сложности создания общей системы платежей



Рост торговли с использованием нацвалют для развития совместных проектов особенно важен в условиях санкций, под которыми, к слову, находится несколько стран ШОС, включая Россию, Иран, а также нового полноценного члена - Белоруссию. На этом фоне Москва предложила создать в ШОС собственный платежно-расчетный механизм.



- Создание платежной инфраструктуры для взаиморасчетов в нацвалютах внутри ШОС вполне вероятно, потому что ряд стран обеспокоен прецедентом отключения России от SWIFT и заморозки активов РФ. Это событие стало катализатором для разработки альтернативной системы, - отметил в разговоре с "Известиями" советник президента Национального клирингового центра, председатель Русско-Азиатского делового совета Максим Кузнецов.



Однако не все так просто. И основные противоречия кроются в параметрах этой системы, которые могут не устраивать разных членов ШОС.



- В силу очевидных причин Китай настаивает на использовании юаня как наиболее интернационализированной валюты стран ШОС в новой платежной системе, что вызывает несогласие со стороны Индии, выступающей за какой-то более нейтральный базис. Новая платформа, вероятно, будет основана на технологии цифровых суверенных валют, и эта технологическая база может стать преимуществом в конкуренции со SWIFT, - пояснил эксперт.



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Другой проблемой может стать неконвертируемость единой валюты, что демонстрирует инцидент с зависшими рупиями. Во внешней торговле России с Индией по итогам 2023 года образовался дефицит более чем в $55 млрд, из-за того что объем экспорта из РФ, преимущественно в виде нефти, намного превышает импорт из Индии. Не только Россия, но и Китай накопили большое количество индийских рупий, однако их практическое использование ограниченно, подчеркивает преподаватель Центра международной юридической подготовки и сотрудничества ШОС Шанхайского университета политических наук и права Цуй Хэн.



Кроме того, принятие решений на основе консенсуса и продолжающееся расширение ШОС дает побочный эффект: принцип единогласия среди всех государств-членов позволяет странам с разными взглядами легко блокировать совместные инициативы других участников. При этом существуют и жизнеспособные варианты.



- Есть надежда, что Китай, Россия, Иран и страны ЦА создадут платежную систему в местной валюте, основанную на небольшой многосторонней модели, которая подразумевает полный цикл из продукта, потребления и производства. Более радикальный подход заключался бы в привязке к рублю или юаню оптовых товаров, таких как энергоносители или продукты питания, что обеспечило бы этим валютам устойчивый спрос на использование, как нефтедолларам, - считает Цуй Хэн.



Расчеты в нацвалютах набирают обороты



По крайней мере, у Шанхайской организации сотрудничества есть наглядный пример. В БРИКС, куда входят четыре члена ШОС - Россия, Китая, Индия и Иран, - давно и активно продвигают расчеты в нацвалютах. И уже появились конкретные результаты. Как рассказал "Известиям" в конце июня замминистра финансов РФ Иван Чебесков, вместе с центробанками стран БРИКС Москва прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в нацвалютах, в том числе цифровых: это может быть российский рубль, китайский юань или бразильский реал. Новая система позволит проводить платежи между странами напрямую.



Так, Россия планирует запустить цифровой рубль в массовый оборот в 2025–2027 годах в дополнение к наличным и безналичным деньгам, а также для использования в трансграничных расчетах. В КНР уже ввели цифровой юань в экспериментальном режиме в нескольких городах, включая Пекин.



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Единая платформа на основе цифровых валют позволит снизить влияние западных рестрикций, которые пока значительно осложняют расчеты. Например, некоторые крупнейшие китайские банки приостановили проведение платежей из РФ, опасаясь вторичных мер США из-за взаимодействия с подсанкционными финорганизациями и компаниями из России. При этом, как заявил Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в мае, решение проблемы есть. В конце июня президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал "Известиям" о прогрессе в этом вопросе.



- Не могу сказать, что все проблемы решены, но движение есть. Вопрос решается и с теми крупнейшими банками, и с другими, - сказал глава ТПП.



Кстати, у РФ уже есть опыт использования единой валюты. Речь идет о так называемом переводном рубле, который служил расчетной единицей и средством платежа между странами - членами Совета экономической взаимопомощи, напомнил в беседе с "Известиям" директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований, член правления национального центра исследований ШОС Ли Синь. Это межправительственная экономическая организация, созданная по решению представителей Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии, действовала в 1949–1991 годах. Однако сегодня существует намного больше инструментов, которые позволят преодолеть нынешние трудности с платежами, подчеркнул эксперт. По мнению Ли, помимо цифровых валют это может быть создание валютного фонда государств-членов. Источник - Известия

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