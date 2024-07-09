Учения - свет: к чему приведут китайские военные маневры в Белоруссии

02:32 11.07.2024 Солдаты отработают бой у польской границы



Игорь Кармазин



В Белоруссии стартовали первые китайско-белорусские военные учения, на полигоне около польской границы солдаты отработают ночное десантирование и преодоление водных преград. При этом 3 июля в Минске прошел военный парад в честь Дня независимости республики, в торжественном мероприятии участвовали и российские части со своей техникой. Все это, видимо, является ответом на наращивание вооруженных группировок со стороны Украины и НАТО. "Известия" разбирались в том, как меняется ситуация с безопасностью в регионе.



Белоруссия укрепляет оборону



Стартовали первые китайско-белорусские учения, которые пройдут с 8 по 19 июля. Известно, что на полигоне Брестский солдаты двух стран отработают ночное десантирование, преодоление водных преград и ведение боевых действий в населенном пункте. "События в мире сложные, поэтому, изучив новые формы и способы решения тактических задач, здесь на учениях мы будем все эти моменты отрабатывать. Подразделения на некоторых этапах будут сводные, не будет отдельно китайского или отдельно белорусского, они будут действовать совместно", - говорит командующий силами спецопераций Вооруженных сил Вадим Денисенко.



При этом 3 июля в Белоруссии прошел грандиозный военный парад в честь Дня независимости и 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В торжественном шествии приняли участие 6 тыс. человек и 300 единиц техники. Впервые в белорусской столице показали ОТРК "Искандер", которые способны поражать цели на дальности до 500 км, а также запускать ракеты в ядерном оснащении, в парадной колонне на некоторые машины были нанесены знаки радиационной опасности. Кроме того, публика увидела беспилотники "Герань-2", комплексы ПВО С-400 "Триумф" и РСЗО "Полонез".



В ходе парада подчеркивалась связь с Россией. По поручению Владимира Путина мероприятие посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вместе с ним прибыл министр обороны Андрей Белоусов. В парадной колонне вместе с белорусскими военными прошли курсанты Рязанского училища ВДВ и воспитанники Кемеровского кадетского училища. В минском небе вместе с местными асами выступили российские пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи". Александр Лукашенко в своем выступлении назвал парад символом "союзнического стратегического партнерства Беларуси и России".



В конце июня в Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности вооруженных сил. Тогда сообщалось, что сначала армейские соединения на полигонах в Брестской и Гомельской областях отработают занятие назначенного района, инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, далее выполнят учебно-боевые задачи. Подобные проверки стали в Белоруссии регулярными, ранее они проходили в марте и январе.



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Кроме того, в конце июня в белорусском генштабе порассуждали о применении тактического ядерного оружия (ТЯО), которое Россия в прошлом году разместила в республике. "Мы научились обращаться с этим оружием, мы умеем его уверенно применять. Можете не сомневаться, что мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - предупредил начальник Генштаба и замминистра обороны Павел Муравейко. Тогда же сообщалось, что белорусские военные прошли полный цикл теоретической и практической подготовки к запуску ТЯО.



Украина стягивает войска к границе



В последнее время заметно обострилась ситуация на границе Украины и Белоруссии. Так, 28 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в Житомирской области Украины поблизости от госграницы размещаются подразделения "Русского добровольческого корпуса" (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Отмечается, что боевики ведут активную разведывательную деятельность, для этого в том числе запускают беспилотники. Кроме того, в ходе одного из оперативных мероприятий был обнаружен тайник с компонентами взрывного устройства.



Начальник Генштаба, замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что около границы со стороны Украины наблюдается "ничем не обоснованная и непонятная активность". По его словам, в город Овруч Житомирской области прибыли подразделения украинского спецназа из 1-й президентской бригады. В свою очередь, замкомандующего силами спецопераций Вадим Лукашевич утверждал, что в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.



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Еще один высокопоставленный военный - замначальника генштаба Владимир Куприянюк - прямо говорил, что происходящее может быть подготовкой к забросу диверсантов. Украинская сторона при этом не отрицала свою активность. "Мы продолжаем укреплять это направление как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти с Белоруссии", - заявил спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что происходящее беспокоит не только Минск, но и Москву.



Не менее тревожная обстановка сложилась и на границе со странами НАТО, в первую очередь с Польшей. По данным Минобороны Белоруссии, военный альянс сосредоточил на приграничной территории десять батальонных тактических групп, шесть из них - американские, общая численность группировки превышает 20 тыс. человек. Замкомандующего войсками ПВО Леонид Давидович сообщал, что западная разведывательная авиация в нынешнем году летает в два раза чаще, чем в прошлом.



Что говорят эксперты



Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов считает, что Украина не заинтересована в конфронтации с Белоруссией, на второй фронт у Киева вряд ли хватит сил.



- Нельзя при этом исключать, что западные кураторы все-таки могут попытаться спровоцировать конфликт, чтобы вынудить Россию вмешаться и распылить свои ресурсы. В таких условиях происходящее на белорусско-украинской границе я считаю либо просто попыткой сыграть на нервах Минска, либо подготовкой к реальной провокации, - отмечает он.



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Собеседник добавляет, что милитаризация Белоруссии в сложившейся ситуации выглядит неизбежной.



- При этом Минск, естественно, делает ставку на могущественных союзников на востоке, как на Россию, так и на Китай. На саммите в Астане Белоруссия стала полноправным членом ШОС, теперь закономерной будет активизация военного сотрудничества с КНР. Собственно, такая кооперация была и раньше, например, белорусские РСЗО "Полонез" разрабатывались при помощи Пекина, - подчеркивает он.



Политический аналитик Александр Носович говорит, что Украина вряд ли решится на реальные провокации.



- Я считаю, что Зеленский и его команда блефуют. Главная цель - в преддверии саммита НАТО показать Западу, что у Украины еще достаточно сил и средств, чтобы не только защищаться, но и создавать новые проблемы России и ее союзникам, расширять географию конфликта. Видимо, считается, что такая информационная кампания побудит американцев и европейцев активнее помогать Киеву, - отмечает он. Источник - Известия

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