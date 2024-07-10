Марокканка в хиджабе стала победительницей первого в мире конкурса красоты "Мисс искусственный интеллект"

10:33 11.07.2024

CentralAsia (CA) - Кенза Лейли из Марокко стала победительницей первого в мире конкурса красоты с использованием искусственного интеллекта. Она выиграла $13 тыс. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.



ИИ-инфлюенсер Кенза Лейли смогла обойти 1,5 тыс. других участниц конкурса. У нее 190 тыс. подписчиков в Instagram. Искусственный интеллект позволяет ей говорить на семи языках и отвечать подписчикам в режиме реального времени.



Как сообщает издание Daily Mail, судьи оценили "передовые технологии, стоящие за ИИ-звездой, а также ее неотразимую индивидуальность".



На втором месте оказалась ИИ-участница из Франции по имени Лалина. Ее оценили за "стильный образ".



Третье место заняла девушка из Португалии Оливия Си, она "ведет" travel-блог. Все фотографии из "путешествий" также созданы нейросетью.



Судьи конкурса The Fanvue World AI Creator Awards оценивали участниц по степени реалистичности внешности, технологическому мастерству и влиянию в социальных сетях.



Miss AI - первый в мире конкурс красоты для моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта, представленный Fanvue. Его запуск состоится почти через 200 лет после самого первого конкурса красоты, и он будет отмечать техническое мастерство и работу цифровых инфлюенсеров со всего мира. Конкурс также является частью более широкой программы наград World AI Creator Awards (WAICAs), которая стремится отмечать создателей, находящихся на передовой ИИ.