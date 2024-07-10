Казахстан. Про экономику..., - Данияр Ашимбаев

10:48 11.07.2024

Про экономику...

Д.Ашимбаев: За последние годы качество экономической политики только ухудшается, причем государство загоняет себя в замкнутый круг



Данияр Ашимбаев, 8 июля



Тот факт, что расходы бюджета стремительно растут, последние лет 10 говорилось неоднократно. Расходы за это время увеличились более чем вдвое.



С доходами ситуация далеко не столь однозначная.



Страна привыкла уверенной рукой залезать в Нацфонд, но дело не только в том, что страна живет не по средствам.



Качество планирования расходов, эффективность бюджетных программ и контроль за их использованием находится в системно плачевном состоянии.



Осенью речь пойдет о секвестре, но у нас экономить толком не умеют.



В одном из мелькнувших проектов оптимизации расходов Минэкономики обозначило свои претензии на внетендерный миллиард - на исследования.



Как будто их аналогичные "исследования" когда-то приносили пользу в хозяйстве?



Как видим, что за последние годы качество экономической политики только ухудшается, причем государство загоняет себя в замкнутый круг.



Тарифы повышаются, чтобы сделать отрасли рентабельными и инвестиционно привлекательными.



Цены на регулируемые товары поднимаются, поскольку они ниже себестоимости.



Это автоматически увеличивает инфляцию.



Добавим сюда еще и вливания в ипотечный рынок, которые увеличивают платежеспособный спрос и приводят к повышению цен.



Тут в Астане хватаются за головы и сначала пытаются остановить рост цен давлением на акиматы, а потом проводят индексацию зарплат бюджетников, пенсий, стипендий и социальных пособий. Эта денежная масса тут же идет на потребительский рынок и дополнительно накручивают инфляцию.



Правительство видит, что рост цен съедает индексацию и одновременно ведет к росту издержек производителей и коммунальщиков, и возвращается в пункт "А".



В итоге инфляция растет, а реальные доходы населения находятся в плюсе только ценой манипуляций с методикой их расчета. То доходы из статистики домохозяйств пропадут, то огурцы и помидоры - из прожиточного минимума.



Повышение минимальной зарплаты - это, кстати, не про рост доходов населения, а про расширение налогооблагаемой базы.



Одновременно инфляция дает и иллюзию экономического роста, а вливания в строительство (не считая откатов) - обоснование роста несырьевого сектора (поскольку считаются путем умножения построенных квадратных метров на рыночную стоимость).



Я упомянул "правительство", но только как обобщение. За расходы и доходы отвечают разные ведомства (точнее, не отвечают, а курируют). Поэтому, скажем, рабочие места сотнями тысяч создаются без запуска новых или расширения производства. И поэтому казахстанский несырьевой экспорт измеряют в долларах и в процентах, потому что если считать его в тоннах и штуках, то выяснится, что он не совсем казахстанский и не совсем экспорт.



Но если говорить в целом, то отметим: факт постановки одних и тех же проблем на стратегическом уровне из года в год, из десятилетия в десятилетие, говорит о том, что проблема в механизме реализации.



А тот факт, что экономические чиновники не владеют ни методологией госрегулирования (кейнсианство изучать сложно), ни монетарными методами (в монетаризме, напротив, все 2-3 формулы и графика), то нужно проверить, на кого они вообще учились...



Нацбанк регулярно сообщает, что никаких интервенций для поддержания курса национальной валюты не проводит. Просто продает сотни миллионов долларов из Нацфонда и покупает сотни миллионов долларов для ЕНПФ, явно что-то теряя на курсовой разнице. Но главное, что это ж не интервенции. Это другое.



Про инвестиции уже писал. Если в двух словах, то у нас было, есть и будет множество структур, отвечающих за их привлечение, и ни одной, отвечающих за мониторинг их использования. Президент как-то поручал создать что-то в этом роде, но что-то никто не бросился выполнять это поручение.



Лучшим индикатором эффективности инвестиционной политики являются два показателя - внешний долг и растущая зависимость от импорта, в том числе и продуктов питания. Но официально измеряется "улучшение инвестиционного климата".



В экономической политике главное что? Или вовремя систему планирования поменять или новые реформы быстро придумать - путем переставления в новом порядке таких тезисов, как "диверсификация", "индустриализация", "развитие МСБ", "конкурентоспособность" и "инвестиционный климат".



За хорошую идею можно даже получить право ругать прежний курс или поизучать мировой опыт вдали от дома.