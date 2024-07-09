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Российскому сжиженному природному газу не предвидится альтернативы
10:51 11.07.2024

Проект "Арктик СПГ – 2" развивается, несмотря на препоны

09.07.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ

Поставка второй технологической линии сжижения для "Арктик СПГ – 2" запланирована компанией НОВАТЭК на конец июля. Технологические линии на железобетонных основаниях гравитационного типа (фундамент нового терминала) производятся в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области.

Детали конструкций перемещают на Гыданский полуостров, где размещается комплекс "Арктик СПГ – 2". Очередной этап работ, чрезвычайно важный, станет не только важным экспортным, но и технологическим рывком, знаменующим реальное импортозамещение в российской отрасли по производству сжиженного газа.

В первом полугодии с. г. Россия поставила на европейский рынок до 40% экспортного объема СПГ (в то время как, например, в апреле и вовсе 46%). В азиатском направлении ушло более трети экспортируемого СПГ. Таким образом, несмотря на антироссийскую истерию и периодические обсуждения запрета "неправильного" импорта, Европа по-прежнему остается основным направлением поставок для российского СПГ. Однако гибкие ценовые условия российской стороны и известные сложности на "суэцком" маршруте, по которому в Европу поставляется катарский, индонезийский, малайзийский и брунейский СПГ, повышают конкурентоспособность российских поставок.

При этом СПГ из стран Юго-Восточной Азии с середины 2023 г. в растущем объеме поставляется в КНР, Японию и Южную Корею (медленнее, но увеличиваются катарские поставки), что чревато дефицитом для стран Европы, где растет спрос на СПГ, а также опасаются излишней зависимости от американского СПГ, поставки которого с весны 2023 г. увеличиваются в ряд стран Западной и Южной Европы (1).

Отказ Европы от большей части российского трубопроводного газа одновременно с ростом спроса на СПГ в Азии делает газовый рынок крайне неустойчивым и волатильным. Более четверти действующих производственных мощностей СПГ совокупной мощностью в 120 млн тонн в год были построены примерно 20 лет назад. Производительность "старых" заводов значительно ниже строящихся по современным технологиям, риски внеплановых остановок и аварий заметно выше, в то время как ресурсная база давно истощилась. Строящиеся в США и Катаре новые заводы не будут запущены в эксплуатацию в течение нескольких лет. Более того, приостановка выдачи лицензий на новые СПГ-мощности администрацией Байдена задерживают запуск новых американских проектов. Никуда не делись и технические проблемы в работе и строительстве новых перевалочных портов в США. Ситуация усугубляется обстрелами танкеров (в том числе газовозов) в Красном море, что повышает стратегическое значение Севморпути как для коллективного Запада, наращивающего военную активность в Арктике, так и для мирового большинства. Недавний репортаж The Washington Post о тренировках "сил специальных операций" на Аляске навевает тревожные мысли о вероятной подготовке диверсионно-террористической операции, сравнимой с подрывом трех "ниток" подводного трубопровода "Северный поток".

До настоящего времени поставки из России на европейский рынок – почти исключительно "Ямал СПГ". Как отмечает глава отдела аналитики энергорынков Kpler Виктор Катона, ""Ямал СПГ" по-прежнему преимущественно направляет свои объемы Европу при минимальных поставках в Азию – на этот проект пришлись 95% поставок российского СПГ в Евросоюз" (по другим данным, не менее 85%). С Ямальского комплекса, логистика которого более комфортна для европейского направления, как и для европейских импортеров, рассчитана и на перевалку в портах ЕС, в 2023 г. было направлено в европейские терминалы 1,25 млн тонн.

По мере введения и ужесточения санкций против большинства высокотехнологичных компаний РФ в 2022-23 гг. на Западе рассчитывали на длительную заморозку проекта "Арктик СПГ – 2", поставщиками ключевого оборудования для которого ранее выступали западные компании. Казалось бы, это должно было сработать еще и потому, что большинство верфей, владельцев СПГ-танкеров, страховых компаний и терминалов СПГ управляются западными или международными компаниями, чувствительными к санкционным ограничениям. Однако недостающее оборудование НОВАТЭК оперативно закупил у российских и китайских производителей (и продолжает эти закупки). Например, американские газовые турбины – технологический базис проекта – удалось заменить аналогами китайской Shanghai Electric.

"Арктик СПГ – 2" станет крупнейшим в России комплексом по производству сжиженного природного газа, его основная ресурсная база – разрабатываемое газоконденсатное месторождение на полуострове Гыдан "Утреннее", открытое еще в 1979 году. "Арктик СПГ – 2" будет включать в себя 3 технологические линии общей мощностью 19,8 млн т/год СПГ (6,6 млн т/год каждая) и еще 1,6 млн т/год газового конденсата, предназначаемого также и для российского рынка. 80-85% готовой продукции запланировано экспортировать.

Акционерами проекта изначально были НОВАТЭК (60%); TotalEnergies (Франция), китайские CNPC и CNOOC, японская Japan Arctic LNG (по 10% каждый). После введения в ноябре 2023 г. американских санкций все иностранные акционеры свернули свое участие в проекте, отказавшись от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов по СПГ. Тем не менее 1-я линия проекта "Арктик СПГ – 2" начала производство в декабре 2023 г.

Однако попытки сорвать реализацию проекта продолжаются: так, в феврале 2024 г. под санкционными ограничениями оказался и "Совкомфлот", который занимается обслуживанием специальных газовозов для "Арктик СПГ – 2". А 21 июня 2024 г., с объявлением ЕС 14-го пакета антироссийских санкций, китайская инжиниринговая компания Wison New Energies заявила, что приостанавливает свою деятельность в РФ. Напомним, данная компания, с использованием оборудования китайской же Harbin Guangham Gas Turbine, занималась строительством модулей для проекта "Арктик СПГ – 2", а также должна была участвовать в сооружении для крупной береговой газоэлектростанции мощностью 1,5 ГВт. "Китайское правительство решительно выступает против любых форм односторонних санкций, но китайские предприятия по-прежнему проявляют большую осторожность, участвуя в сотрудничестве с Россией в сфере арктических энергоносителей и судоходства, чтобы избежать нарушения соответствующих санкций", - говорит доктор Чжао Лун, эксперт по политике Китая в Арктическом регионе в Шанхайском институте международных исследований. Соответственно, для завершения проекта и выхода его на коммерчески окупаемую мощность планируется привлечение других партнеров (в том числе, не исключено, и китайских).

The Wall Street Journal цитирует помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пьятта, на конференции в Швейцарии возвестившего: "Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование проекта Арктик СПГ – 2". Тем не менее, несмотря на все препоны, он реализуется. Долгосрочная ставка на импортозамещение, в том числе в непростом вопросе производства газовозов арктического класса, несмотря на все трудности и риски, принесет долгосрочные преимущества и будет способствовать минимизации влияния санкций. К началу 2030-х доля российского СПГ на мировом рынке оценивается минимум в 15% – почти вдвое больше, чем в начале 2020-х годов.

Примечание

(1) "Близлежащий" алжирский СПГ тоже поставляется в Европу, причем с начала 70-х (первым СПГ в Европе был алжирский). Но эти мощности в Алжире – 4 завода-терминала – работают при максимальной загрузке, их существенного увеличения не планируется в ближайшей-среднесрочной перспективе. А 2 соседних аналогичных объекта в Ливии – после свержения М. Каддафи (2011 г.) – работают лишь периодически и максимум на четверть мощности. Известная военно-политическая ситуация в Ливии затрудняет реализацию проектов по восстановлению их работы на полную мощность.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720684260


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