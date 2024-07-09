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|В Кении местные жители переходят в Православие
12:33 11.07.2024
09.07.2024 | ОБЗОР СОБЫТИЙ
В Кении по благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина 84 местных жителя крестились в Православие.
Россия не только сотрудничает с Африкой в сфере экономики, сельского хозяйства, медицины, образования и ВПК, но и несет светоч Христовой веры, в т.ч. предоставляет для молодых африканцев места для обучения в семинариях.
География христианского присутствия России в Африке расширяется. Так, 1 июля состоялась встреча митрополита Константина с министром иностранных дел, международной торговли и региональной интеграции Республики Маврикий М. Гобэном.
В ЦАР, Замбии, Танзании и др.странах Черного континента работают православные миссии и воскресные школы, открываются храмы и часовни.