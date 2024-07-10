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Запад в депрессии - Россию ему не догнать и не перегнать
12:35 11.07.2024

Елена Караева

В планшеты заправлены экономические карты: очень нелюбящий нас Всемирный банк сдался. Под напором цифр. Десятки тысяч секторальных и индивидуальных санкций привели к тому, что Россия вошла в клуб стран с высокими доходами населения. Это еще называется "душевой валовой национальный доход". Сегодня он составляет один миллион двести тысяч рублей (или 14 тысяч двести долларов США). Уверенный рост наблюдается последние два года. То есть ровно с момента введения "адских рестрикций".

Цифры эти нельзя ни пощупать, ни понюхать, но их точно можно увидеть. И несомненно, их можно ощутить.

Традиционный итог учебного года выпускных классов в тех странах, которые себя отнесли к "райскому саду", - никакой. Нет общего праздника и радости всех, что молодое поколение, которому строить будущее, вышло в большую и взрослую жизнь. Спроси любого, кто проживает в общеевропейском "эдеме", был ли выпускной бал, в ответ получишь в лучшем случае недоумение. А что, собственно, отмечать, чему радоваться и что праздновать юным европейцам?

Будущему хаосу и параличу власти во Франции? Дальнейшему угасанию промышленности в Германии? Дерготне правительства в Италии? Это, так сказать, коротенько и по отдельным государствам. А если взглянуть на это в еэсовском масштабе, то что и сколько сделали брюссельские чинуши для того, чтобы молодежь с уверенностью и с надеждой смотрела в завтрашний день? "Помогли" Украине, спровоцировав ту на противостояние с Россией, уничтожив, кстати, и ее будущее тоже? Влезли в схватку с нами, докрутив кран эскалации практически до предела? А вот вооружения, которыми нашпиговали ВСУ и которые использовались и используются для уничтожения русских, в том числе детей и подростков - это так общеевропейский блок декларирует ценность жизни юных?

Мы в курсе, что общеевропейцы "обороняются от "российской агрессии". И то, что эта повестка дня ежечасно сдвигает их, пусть и на сантиметр, к пропасти. Но если из этого уравнения мы уберем Россию, то выяснится, что никакой иной повестки, направленной в будущее, там, в этом "эдеме", просто не существует. Европа сегодня не может предложить своим детям, своим юным ничего. Кроме перспективы оказаться без работы даже с самым крутым дипломом самого престижного вуза, кроме возможности быть взятым в оборот авантюристами от политики. Кроме практически гарантированной нищеты.

В "райском саду" ни юным, ни для юных уже нет мест. Об этом разумеется, никто прямо не скажет - и не прямо тоже не скажет. Но праздновать, как выяснилось, решительно нечего. И некому.

А теперь вернемся к нам, в Россию. Глянем окрест. И выясним, что везде нужны сноровистые и энергичные молодые руки. Везде требуются специалисты. С высшим образованием - вам туда. Вы хотите стать квалицированным рабочим - вам сюда. Мечтаете встать на страже интересов Родины - идете добровольно сражаться в зону СВО. Там вы защищаете не какие-то абстрактные, не имеющие к вашей жизни, чужие и чуждые вам интересы, а ваше собственное право жить так и с той системой ценностей, в которой вы воспитаны. И которая вам бесконечно дорога. А что будет защищать среднестатистический юный общеевропеец? "Парад гордости", право на разнос городов и предместий или, может быть, возможность пить кока-колу в фирменной банке?

Взрослые дяди, да и тети тоже, перевалившие за бальзаковский возраст, лишили тех, кто теоретически должен был поддерживать все эти идеи "справедливости, верховенства закона и прав человека", и этой справедливости, и соблюдения всех прав. Им оставили лишь право на погромы, если и когда молодежи нужно выразить несогласие.

Франции, кстати, приготовиться. Новые погромы назначены на вечер воскресенья.

Глобалисты внушили молодежи, что она существует, лишь потребляя. Рефлексия, душевные порывы, представление о счастье выхолощены из мировоззрения юных. Им запрещено и неприятие, а значит, они не знают, что такое любовь. А не зная, что такое любовь, невозможно жить надеждой. Без надежды же не существует веры. В себя и в свою страну.

Поэтому и выход в большую жизнь сопровождается фрустрацией, страхом перед будущим и всяким отсутствием перспектив.

Запад так и не понял, что, затеяв против нас войну на истощение, он заранее обрек себя на поражение. Побеждают ведь не только и не столько "пушками, САУ и танками". Побеждают, когда те, кто идут следом, поднимают ценности старших на иной уровень. Это и есть прогресс, то есть поступательное движение вперед. И это и есть свобода, когда ты соотносишь свои желания и мечты с жизнью Родины.

Страны живут тогда, когда их, помимо языка и истории, объединяет мечта. Русская мечта была сформулирована в истерзанном голодом и Гражданской войной Петрограде.

"У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла".

Нашей мечте потребовалось сто с лишним лет, чтобы сбыться. Потому что наша юность верила в будущее и жила любовью и созиданием.

Россию, нашу Родину, вечно юную, способную и меняться, и выживать, и трудиться, и мечтать, и надеяться, и любить, и верить, стремительно бегущую по волнам жизни, сегодня никакому Западу, медленно проваливающемуся в депрессию и деменцию, не остановить и не догнать.

Источник - РИА Новости
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