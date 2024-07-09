Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты, посвященные 125-летию академика К.Сатпаева

13:03 11.07.2024

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 125-летию Каныша Сатпаева



09.07.2024



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL из серии "Выдающиеся события и люди".



Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.



О коллекционных монетах QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL



Каныш Сатпаев – советский ученый-геолог, научный и общественный деятель, профессор, первый президент Академии наук Казахской ССР.



Монета номиналом 2000 тенге, на которой изображено кольцо из тантала пурпурного цвета, что является отсылкой к цвету марганцевой руды, минерала, крупное месторождение которого было открыто и разработано К. Сатпаевым близ населенного пункта Жезды.



Марганец активно использовался при производстве стальных сплавов для бронетехники во время Великой Отечественной войны, выдавая более 70% марганцевых руд в СССР.



Монеты изготовлены:



- в биколорном исполнении (диск из серебра 925/1000 пробы массой 34 грамма, кольцо – из тантала массой 40 грамм), масса монеты – 74 грамма, диаметр – 50 мм, качество – proof, номинал – 2000 тенге, тираж – 300 (триста) штук;



- из сплава мельхиор (МН 25) масса монеты – 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тираж – 5000 (пять тысяч) штук.



Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.



Биколорные монеты выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в блистерной упаковке. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.