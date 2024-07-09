 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция подарила Украине корвет "Мазепа"
14:17 11.07.2024

"Надеюсь, корвет "Мазепа" будет не один – и разгонит все корабли РФ в Черном море" – офицер ВМСУ

Вадим Москаленко. 09.07.2024

Подаренный турецким лидером Эрдоганом Украине корвет "Иван Мазепа", на который ВМСУ возлагают огромные надежды, проходит последние испытательные процедуры, команда уже сформирована.

Об этом в эфире одесского "7 канала" заявил старший помощник противоминного корабля лейтенант "Максим", передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"По поводу гетмана нашего Ивана Мазепы, я имею в виду корвет, который мы получили, который уже на ходовых испытаниях, это уже не секрет. Много рассказать не могу, но это абсолютно новый аппарат, который будет выполнять задания для укрепления обороноспособности нашей страны. Это мультицелевой корабль.

Конечно, небольшой, как принято с советских времен – чем больше, тем лучше. Сейчас эта война показала, что лучше быть маленьким и быстрым, чем большим и неповоротливым, крейсер "Москва" это очень хорошо показал. Конечно, это очень хороший образец, и надеюсь, что он будет не один. Команда уже сформирована", – рассказывал "Максим".

Он посчитал нужным также напомнить слова Зеленского по случаю дня ВМСУ.

"Он в интервью сказал, что в Черном море не должно быть ни одного российского корабля или катера, и в Черном море точно так же не должно быть ни одной российской мины", – пригрозил лейтенант.

Источник - politnavigator.net
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