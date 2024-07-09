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Исламские радикалы вновь атакуют Россию
14:19 11.07.2024

ПРОВОКАТОРЫ НАЩУПАЛИ СЛАБОЕ МЕСТО РОССИИ. ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ВЛАСТЬ?

09 ИЮЛЯ 2024

Все чаще из регионов Северного Кавказа приходят новости одна другой страшнее. Нападение террористов и бои на улицах местных городов, травля русских, провокации "шариатского патруля". Не хочется этого говорить, но стоит посмотреть фактам в лицо: провокаторы нащупали слабое место России. И теперь планомерно бьют в нашу болевую точку. Почему мы все еще это допускаем, почему молчит власть?

В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы.

Очень точное мнение высказал экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, рассуждая о том, что если каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам.

И как в воду глядел.

Кавказский узел

Для понимания. Северо-Кавказский федеральный округ, в который сегодня входят семь субъектов Российской Федерации (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край), всегда был непростой территорией для России. А теперь провокаторы пытаются посильнее затянуть кавказский узел на шее России, разжигая пожар национальной розни.

Как минимум в двух из семи регионов, входящих в СКФО, - Дагестане и КБР - в последнее время происходят события, которые подрывают безопасность России изнутри. Теракт в Махачкале и Дербенте, во время которого боевики устроили бойню на улицах городов, казнили два десятка полицейских, расстреливая их, убили православного священника. Странная история с запретом на ношение никаба в республике.

В КБР ситуация не лучше. Здесь силовиками задержан "шариатский патруль" из десяти экстремистов, которые забивали "неверных" палками. Жертвами радикалов стали как минимум 14 человек. Как установило следствие, люди подвергались психологическому давлению и избиению палками.

Отличилась и местная элита, которая на школьном выпускном позволила себе неуважение к гимну России и вызвала скандал на всю страну. Более того, как пишет источник, МВД республики установило, что среди участников инцидента также находились приверженцы религиозного экстремизма - те самые радикалы, представители групп которых, например, совершили ряд преступлений за последнее время, в том числе теракт в Дагестане.

А накануне стало известно, что муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев объявил об упразднении отдела фетв муфтията республики. Отдел расформирован из-за несоответствия "вызовам времени", как указано в официальном сообщении муфтията. Самое занятное, что речь идет о том самом отделе, что ранее выступил против запрета на ношение никаба, что поддерживают в России многие (об этом говорят результаты опроса Института Царьграда).

После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба,

- говорилось в комментарии отдела.

Почему власти допустили подобное в России и молчат? Почему элита себе такое позволяет?

"Рыльце в пушку"

Косвенно на этот вопрос ответил глава Дагестана Сергей Меликов, когда после терактов в Махачкале и Дербенте прямо заявил о проблеме между региональными властями и силовиками. По его словам, некоторые чиновники неохотно идут на контакт с полицией, поскольку у них "рыльце в пушку".

Меликов заметил, что одна из основных проблем в республике - это искусственно созданная система клановости и кумовства. Он напомнил, что ранее у власти в республике стояли коррумпированные чиновники, поэтому доверия между ними и силовиками нет. Теперь в Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, сообщил глава республики.

На это, к слову, обратил внимание и секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир в программе "Мы в курсе" на Царьграде.

На примере главы Сергокалинского района это очевидно. И дело не только в том, что он покрывал своих сыновей, которые стали фактически террористами-ваххабитами.

Дело и в том, что на территории района, который он возглавлял с 2010 года, произошло и убийство Героя России Магомеда Нурбагандова, которое потрясло всю страну. И силовики из ФСБ пришли в изумление, накрыв самый настоящий завод по печатанию фальшивых денег. И есть масса примеров других преступлений, которые там происходили. Нападение на постовых, убийство полицейских, террористические акты - все это было возможно во многом благодаря системе клановости, кумовства,

- подчеркнул эксперт.

Напомним, что 23 июня в Дагестане произошел двойной теракт. Вооруженные боевики обстреляли два православных храма, синагогу и полицейских в Махачкале и Дербенте. Шесть боевиков были ликвидированы. Среди боевиков были родственники местного высокопоставленного чиновника.

И даже не одного.

Шафир предположил, что именно Дагестан был избран предателями и другими врагами России в качестве цели для атак и постепенного "расшатывания" всей нашей страны, и это неслучайно:

Почему же Дагестан? На то есть много причин. Все мы о них знаем. Это и то, что на территории республики живет огромное количество народов, народностей, национальностей. Дагестан - многоконфессиональный регион, где преимущественно живут мусульмане, но также есть и христиане, и иудеи. Кроме того, Дагестан - это приграничная республика, соседствующая с достаточно непростым закавказским регионом. То есть причин очень много. Именно поэтому и в смутные 90-е годы, и в другие периоды наши внешние враги пытались использовать Дагестан как плацдарм для дестабилизации, для удара по всей большой России с южного направления.

Звенья одной цепи

Военкор Алексей Живов уверен, что трагические события в том же Дагестане - это все часть пробы пера исламистов-радикалов. И эти события находятся в одной связке с "Крокусом", с массовыми мигрантскими изнасилованиями русских женщин и детей.

Они пробуют, тестируют свои возможности по организации в России проблемы хаоса,

- отметил военкор. Он добавил, что даже если западные спецслужбы стоят за терактами, что очень вероятно, происходят они там, где для этого есть почва, люди, идеи. Где тонко, там и рвется. Запад ничего не смог бы сделать, если бы не использовал наши слабости, которые мы стараемся игнорировать. С известным результатом.

В любом случае против России ведется террористическая война, которая только набирает обороты. Безусловно, и теракт в "Крокусе", и захват заложников в Ростовской колонии, и сегодняшние теракты в Дагестане - все это звенья одной и той же цепи. Нашими противниками используются бомбы замедленного действия, которые закладывались на протяжении последних десятилетий. Речь идет про слабо контролируемую миграцию, влияние радикальных исламских группировок, которые традиционно связаны с западными и прежде всего британскими спецслужбами. Такое мнение Царьграду высказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь:

Подобные теракты имеют сразу несколько целей. Они направлены на запугивание основной массы населения России и на провоцирование конфликтов по религиозному признаку. Мы видим совершенно классический сценарий с нападением на синагогу, на церковь. Это, естественно, вызывает напряженность и возмущение у многих граждан нашей страны. Это целенаправленная стратегия, которая развивается по мере обострения ситуации на театре боевых действий на Украине.

Военный эксперт, аналитик Сергей Простаков в беседе с "Первым русским" указал на то, что теракты на Кавказе, очевидно, связаны с "маниакальным желанием организаторов повторить опыт развала России и СССР".

Если не решить проблему наличия очагов распространения религиозного экстремизма как в ряде национальных республик, так и в среде мигрантов в русских мегаполисах, опасность для России будет сохраняться,

- предостерегает эксперт.

По мере роста эскалации в мире, втягивания в конфликт на Украине все новых сил, в том числе из Европы, будет набирать обороты и террористическая война внутри России.

Нужно быть готовым к тому, что даже внутренние регионы страны окажутся на передовой, - подчеркивает обозреватель Царьграда Илья Головнев. - Не говоря уже о таком регионе, как Северный Кавказ, который традиционно был проблемным, несмотря на то, что в последние годы эти проблемы постепенно решались.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720696740


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