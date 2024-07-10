Талибы отказались признавать афганских спортсменок на Олимпиаде в Париже

14:27 11.07.2024

Власти Афганистана, сформированные движением "Талибан"*, не признают спортсменок, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает "Радио Франс Интернасьональ" (RFI).



Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил команду из шести афганских спортсменов – трех женщин и троих мужчин – после консультации с Национальным олимпийским комитетом Афганистана (НОК), который находится в изгнании. Что касается "Талибана", МОК заявил, что не консультировался с этой организацией по поводу сборной Афганистана и не приглашал их представителей на Олимпиаду.



"Только три спортсмена представляют Афганистан. В настоящее время в стране женский спорт запрещен. Если женский спорт не практикуется, как они могут попасть в национальную сборную? Мы берем ответственность только за спортсменов-мужчин, которых поддерживаем стипендиями", - подчеркнул представитель спортивного управления правительства талибов Атал Машвани.



Между тем, глава афганского НОК Дад Мохаммад Пайенда Ахтари отметил, что его ведомство координировало действия с талибами в отношении спортсменов-мужчин, один из которых проживает и тренируется в Афганистане. А координацией спортсменок Национальный комитет занимался самостоятельно.



Олимпийская сборная Афганистана сформирована с учетом принципа гендерного равенства. Данное условие было обязательным. Афганские женщины будут соревноваться в легкой атлетике и велоспорте, мужчины - в дзюдо, легкой атлетике и плавании. Все женщины и двое мужчин-спортсменов проживают за пределами Афганистана.



Имена спортсменок издание не называет. Но, очевидно, речь идет об участнице двух предыдущих Олимпиад, бегунье спринта Камие Юсуфи, а также о сестрах-велогонщицах Фариде и Юлдуз Хашими, которые стали чемпионками Афганистана на турнире в Швейцарии.



Участие афганской команды в Олимпиаде в Париже находилось под вопросом в связи с несоблюдением в стране прав женщин. По этой же причине сборная Афганистана была отстранена от Олимпийских игр во время правления "Талибана" с 1999 по 2004 годы. После повторного прихода талибов к власти МОК потребовал от них гарантировать женщинам безопасный доступ к спорту и разрешить им участвовать в соревнованиях. В частности, одним из главных условий допуска на Олимпиаду для сборной Афганистана было включение в состав сборной спортсменок, проживающих не только за границей, но и в стране. Однако понятно, что условие выполнено не будет, но несмотря на это, сборная Афганистана на Олимпийских играх все-таки будет представлена.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).