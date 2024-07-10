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Казахстанский олигарх Кенес Ракишев концентрируется на углеводородах
14:28 11.07.2024

Кенес Ракишев концентрируется на углеводородах
Что продал и что купил бизнесмен

Елена Тумашова
обозреватель Forbes Kazakhstan

Осенью 2023 года Fincraft Resources, подконтрольная бизнесмену Кенесу Ракишеву, уведомила KASE о приобретении 50 %-ной доли участия в ТОО "ARK Petroleum". Эта компания зарегистрирована в июне 2023-го с основным видом деятельности "Добыча сырой нефти и попутного газа". За свою долю Fincraft Resources заплатила 173 тыс. тенге. Остальная часть компании принадлежит Рахману Асамбаеву и ТОО "Proxymunai" (Шолпан Абдукаримова, Серик Конакбаев). За год компания получила около 12 млн тенге убытков и уплатила примерно 284 млн тенге налогов. По результатам аукциона в июле 2023-го ARK Petroleum получила право на разведку и добычу на месторождении Шалва в Мангистауской области площадью участка 112,12 кв. км. Согласно сайту электронной торговой площадки, последняя подтвержденная сумма составила 283,8 млн тенге при стартовой цене около 69 млн тенге. Продолжительность периода разведки - не более трех последовательных лет. В Fincraft Resources считают Шалву перспективным месторождением.

В сентябре 2023 года Fincraft Resources продала 100%-ную долю участия в "ИндерГипс" за 100 тыс. тенге. Компания работает на месторождении гипса в Западно-Казахстанской области. В Fincraft Resources посчитали, что разработка этого месторождения имеет низкую эффективность, компания убыточна и испытывает влияние негативных факторов в среднесрочной перспективе - это и послужило причинами продажи. "ИндерГипс" принес убыток на 466,2 млн тенге (до даты выбытия в 2023-м) и на 498,9 млн - в 2022-м.

В начале 2024 года Fincraft Resources уведомила KASE о покупке 50 %-ной доли в ТОО "Nomad west oil" - компании, основанной в мае 2023 года и в июле 2023-го получившей право на разведку и добычу на участке Тастобе площадью 89,71 кв. км в Мангистауской области. Согласно сайту электронной торговой площадки, за лот заплатили 25,27 млн тенге при стартовой цене 10,35 млн тенге. Партнером по Nomad west oil выступал Аян Бердыгожин, он же значился руководителем при создании ТОО, однако через две недели его в этой роли сменил Олег Томас. Сколько Fincraft Resources заплатила за 50%-ную долю, не разглашалось. При этом через полгода, в конце июня 2024-го, она сообщила о том, что перестала обладать долей, - без указания причин принятия такого решения.

Также, напомним, в 2023 году Ракишев принял решение продать долю в ТОО "Казникель" - компании, которая разрабатывает Горностаевское месторождение кобальт-никелевых руд в Восточном Казахстане. Технически сделка будет выглядеть так: Fincraft Resources продаст 100% простых голосующих акций частной компании "BMT Nico", через которую владеет 74% "Казникеля". В декабре 2023-го "Fincraft Resources" получила аванс по договору продажи, однако информация о завершении сделки к моменту выхода публикации не появлялась.

В декабре 2022 года компания, через которую Ракишев владеет Fincraft Resources - Fincraft Group - уведомила KASE о приобретении 50 %-ной доли в британской Equus Petroleum Limited. Согласно отчетности компании, в Казахстане она работает через ТОО "Кумколь Транс Сервис", которое ведет добычу на нефтегазовом месторождении Сарыбулак по контракту сроком до 2039 года. По результатам сделки Ракишев стал крупнейшим акционером Equus Petroleum Limited, второй акционер - International Petroleum Holding B.V., продавший Fincraft Group 50% от своей доли, - сохранил 37,67 %. Эту компанию контролируют Байкадам Абласанов и Нурлан Жуманов. Сумма сделки не разглашалась. Из отчета "Кумколь Транс Сервис" следует, что выручка компании в 2022-м составила 24,8 млрд тенге (по договорам с китайскими и казахстанскими покупателями), прибыль - 6,8 млрд тенге, капитал - 27,7 млрд тенге.

Кенес Ракишев владеет 100%-ной долей в ТОО "Fincraft Group", через которое контролирует АО "Fincraft Resources" (78,85%) и АО "БТА Банк". Помимо Казахстана, группа ведет деятельность в США, Украине, Великобритании, России, на Кипре и Сейшельских островах. Является учредителем частной школы им. Шокана Валиханова в Алматы. Предприниматель - № 19 и № 20 в рейтингах 75 богатейших (2024) и самых влиятельных бизнесменов Казахстана (2023). Forbes Kazakhstan оценивает его состояние в $435 млн.

Источник - forbes.kz
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