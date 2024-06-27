Три сценария будущего для добывающих городов Казахстана

15:31 11.07.2024 Казахстан активно включается в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, принимая меры к достижению углеродной нейтральности. Но нужно быть готовым к тому, что все это изменит будущее добывающих городов и регионов страны.



В рамках исследования, проведенного участниками программы Kazakhstan Futures организации The OXUS Society for Central Asian Affairs при финансовой поддержке посольства США, были рассмотрены три сценария возможного будущего для добывающих городов Казахстана. Его результаты указывают на критическую необходимость разработки комплексного плана действий, учитывающих не только экономические и экологические, но и социальные последствия для этих регионов.



Экономика Казахстана напрямую зависит от добычи и продажи углеводородов, которые в 2022 году составляли 20% ВВП страны. Переход от углеводородов к более экологичным источникам энергии вызывает необходимость решения проблем, связанных с экономическими и социальными последствиями для добывающих городов, например, как Жанаозен и Экибастуз, которые уже стоят на пороге выхода из строя устаревшей угольной инфраструктуры отопления, а, следовательно, и роста социального напряжения. Уже сегодня нужны изучение возможных сценариев и альтернативных подходов к управлению этим сложным процессом.



Столкновение идеалов и реальности: нулевой сценарий декарбонизации Казахстана



Эксперты указывают на отсутствие консенсуса среди лиц, принимающих решения на национальном уровне о необходимости декарбонизации. Скептицизм в отношении возможности реализации масштабных социально-экономических изменений усугубляется геополитической обстановкой и зависимостью от энергетических связей с Россией и Китаем.



Для перехода от угля к газу нужно добиться снижения стоимости добычи газа и активно вкладываться в развитие газовой инфраструктуры, региональных и локальных сетей и станций, необходимых для бесперебойного снабжения городов и регионов, еще не подключенных к системе газоснабжения. Однако пока государство не торопится с развитием газовой инфраструктуры или делает это частично, прокладывая магистральные сети и зачастую оставляя за пользователями финансирование подключения своих домов. Более того государство продолжает поддерживать субсидирование добывающей промышленности, регулирование цен и сохранение неэффективной тарифной политики для искусственного поддержания покупательной способности, занятости и социальной стабильности.



С одной стороны, такой подход может сохранить занятость в сфере добычи углеводородов и способствовать миграции рабочей силы в добывающие регионы. Но с другой – увеличить региональное неравенство и социальное напряжение, ухудшая износ инфраструктуры и повышая возможность техногенных катастроф.



Возможно, некоторые добывающие города могут попытаться самостоятельно диверсифицировать свою экономику, но шансов на это крайне мало. Поэтому текущий сценарий предполагает увеличение изоляции и маргинализации этих регионов.



Рискованный марш-бросок: Сценарий быстрого перехода к декарбонизации в Казахстане



Второй сценарий подразумевает активное и быстрое внедрение стратегии декарбонизации в Казахстане, осуществляемое по принципу "сверху-вниз" без адекватной адаптации региональной политики. Национальная компания "Самрук Казына" уже оценивает возможности для широкомасштабной декарбонизации. Однако без сопутствующих региональных инициатив этот процесс может столкнуться с серьезными препятствиями.



Эксперты сходятся во мнении, что такой переход обеспечит значительные экологические выгоды, но подчеркивают проблему недостатка детальной статистики о состоянии экологии и здоровья местного населения в добывающих регионах. Введение углеродного квотирования уже вызвало шквал вопросов и непонимания со стороны добывающих и энергетических компаний, что указывает на возможные трудности в принятии новых стандартов.



Несмотря на развитие альтернативных источников энергии, централизованная подача "чистой энергии" снижает ее эффективность и практическую выгоду для жителей близлежащих территорий. Форсированная декарбонизация может увеличить долю людей, страдающих от "энергетической бедности" в тех регионах, где стоимость энергии превышает покупательскую способность населения.



Принудительное снижение объемов добычи может привести к экономическому кризису, потере рабочих мест, увеличению уровня бедности и усилению миграции в экономически более развитые города и регионы страны. Это вызовет очередной поток внутренних мигрантов в Алматы, Астана и Шымкент, что скажется на повышении демографической нагрузки на их городскую инфраструктуру.



Таким образом, быстрый переход к декарбонизации без тщательной подготовки и поддержки на местном уровне может стать катализатором экономических потрясений и социального недовольства, определенным подрывом стабильности и устойчивого развития добывающих городов и регионов.



Сценарий постепенного перехода: Усиление региональной политики и поиск устойчивого развития добывающих городов



Последний сценарий декарбонизации Казахстана подразумевает улучшение качества региональной политики, создающей благоприятные условия для развития добывающих городов и регионов. Он предполагает активное вовлечение местных органов и бизнеса в процесс диверсификации экономики и улучшения качества жизни.



Эксперты выделяют критическую необходимость улучшения региональной политики, основанной на включении мнений всех заинтересованных сторон и адаптации к уникальным условиям каждой локации. Предлагается разработка дорожной карты, которая будет включать отраслевые или городские стратегии декарбонизации, учитывающие специфику каждого региона.



Основным направлением также является децентрализация власти, которая уже началась на уровне сел. Улучшение финансовой самостоятельности местных властей и решение местных вопросов на местном уровне признается необходимым условием для эффективного внедрения стратегий декарбонизации. Это включает фискальную децентрализацию, где налоги, собираемые от местных предприятий, остаются в местных бюджетах для развития регионов.



При этом добывающие компании играют ключевую роль, активно работая над внедрением лучших доступных технологий для минимизации воздействия на окружающую среду. Примеры таких компаний, как "Шеврон" и "КазМунайГаз", направленные на улучшение управления выбросами и повышение энергоэффективности, демонстрируют, как бизнес может способствовать достижению экологических целей на местном уровне.



В этом контексте успех декарбонизации зависит не только от национальных стратегий, но и от умения городов и регионов адаптироваться к новым вызовам, обеспечивая социальную справедливость и экономическое разнообразие, что позволит добывающим регионам гибко переходить к новым экономическим моделям.



Третий сценарий, который предполагает постепенный переход с усилением региональной политики, является наиболее перспективным для достижения долгосрочного устойчивого развития страны. Включение добывающих регионов и городов в процесс декарбонизации через диалог между правительством, бизнесом и обществом является крайне важным для долгосрочного успеха. На основе анализа мнений экспертов, предлагаются следующие девять ключевых шагов для продвижения углеродной нейтральности в Казахстане:



- Организация масштабной кампании для повышения осведомленности и вовлечения всех уровней власти, бизнеса и населения.

- Развитие у государственных служащих навыков межотраслевого взаимодействия для создания устойчивой инфраструктуры и перехода к зеленой энергетике.

- Организация совместных встреч с участием представителей добывающих компаний, сельскохозяйственного сектора и властей для согласования мер по декарбонизации в города и регионах страны.

- Вовлечение академических и исследовательских учреждений в процесс экологизации промышленности и обучения местных сообществ.

- Реформирование законодательства для усиления местного самоуправления и эффективного использования местных ресурсов.

- Поддержка местных инициатив и создание долгосрочных фондов для развития добывающих городов.

- Организация программ переквалификации для тех, кто занят в угледобывающей промышленности, с фокусом на молодежь и женское население.

- Обучение местных органов управления планированию и управлению городским и региональным развитием с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития.

- Стимулирование активного участия населения в планировании будущего своих городов через вовлечение в процесс принятия решений, развитие инфраструктуры комьюнити-центров и поддержку эффективных форм местного самоуправления.



Джунусова Мадина

27 июня, 2024 Источник - exclusive.kz

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