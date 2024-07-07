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План Даллеса: ты видишь его? А он есть! - Платон Беседин
16:27 11.07.2024

План Даллеса: ты видишь его? А он есть!
Так или иначе, методики разрушения государств и обществ работают по всему миру

07.07.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

Эпиграфом к этому небольшому тексту станет хрестоматийная фраза, родом из киноленты ДМБ. Матерый военнослужащий спрашивает новобранца: "Ты видишь суслика? – Нет. – И я не вижу, а он есть!" Вот так же, собственно, и с легендарным "планом Даллеса".

Сколько копий сломано об этот текст, сколько зубов сточено! Но по-прежнему слышится скрежет зубовный, и продолжается бой. А все дело в том, что "план Даллеса" упоминается чаще, чем какой-либо документ, касающийся уничтожения России. Так как Россию и русских пытаются уничтожить регулярно, то и упоминания слишком часты.

Одни ссылаются на "план Даллеса" как на реально существующий документ. Другие, ухмыляясь, считают это выдумкой сторонников теории заговоров. На самом деле, и первые, и вторые действуют по примерно одинаковым лекалам, в сердцевине своей не сильно отличаясь друг от друга.

Напомню, "план Даллеса" приписывается Аллену Даллесу, возглавлявшему ЦРУ в 1953-1961 годах прошлого века. Он вместе с соратниками, так гласит версия, разработал программу с соответствующими пунктами по моральному разложению СССР изнутри. В данном контексте еще вспоминается фраза: "Россию нельзя победить военным путем, но можно разложить изнутри – морально". Также в качестве "плана" фигурирует меморандум 20/1 Совета национальной безопасности США "Задачи в отношении России" от 18 августа 1948 года.

В общественное сознание "план Даллеса" интегрировался в начале 1990-х. Любопытно, что вместе с ним гремели "Протоколы сионских мудрецов" – "документ", свидетельствовавший о тайном заговоре сионистов по хитроумному порабощению "гоев" (неевреев) и всего мира. Тогда же, к слову, стали очень популярны книги Григория Климова: "Князь мира сего", "Божий народ", "Протоколы советских мудрецов" и прочие, рассказывающие о культивировании и власти дегенератов.

И вот тут возникает опасная ловушка – почему я и сказал, что и яростно отрицающие подлинность "плана Даллеса" и иже с ними, и не сомневающиеся в его существовании выступают плюс-минус на одной стороне. Фокус в том, что и те и другие замыливают проблему, сужают значимость темы до карликовых масштабов. Первые говорят: вот, смотрите, Америка решила нас всех уничтожить и поработить, оболванить, морально разложить и прочее. Они говорят так, и тем самым снимают ответственность. Другие ехидничают, упражняясь в кислотной иронии: "Ох, опять эти "теоретики заговоров" - что вы там говорите, масоны, рептилоиды, тайные знания от Эхнатона? какой бред!" И в таком случае человек, размышляющий о реальных проблемах интеллектуальной и моральной деградации страны и народа, встает в один ряд с сумасшедшими и полусумасшедшими в условных "шапочках из фольги".

Реальность заключается в том, что по-своему правы и не правы и те и другие. Помните, как у Льва Толстого в дневнике? "Я серьезно убежден, что миром управляют совсем сумасшедшие. Несумасшедшие или воздерживаются, или не могут участвовать". Правда заключается в том, что, вероятно, "план Даллеса" как таковой сам по себе не существует. Это не искусственно созданный, специально написанный документ. Его не создавали в лабораториях. Все так, но…

План Даллеса – это набор методик, механизмов и правил, который сложился за долгие годы, века и был направлен против России. Он, грубо говоря, сформировался сам по себе и вытекал из хода, логики истории. В этом нет никакой конспирологии, как нет ее и, например, в борьбе хищников в джунглях. Лезвие Оккама: борьба за ресурсы, территории, людей, умы – это данность, в которой мы существуем. Другой для нас не придумали. И вряд ли она когда-нибудь появится, хотя человечеству стоило бы не убивать друг друга, а решать действительно важные, фундаментальные задачи.

Так вот, методики, которые входят в "план Даллеса", работают по всему миру. Они эффективны, как эффективны, например, механизмы "цветных майданов" – раз за разом они реализуются и успешно, во многих странах, а люди ведутся на них. Однако механизмы моральные, психологические действуют еще глубже, еще эффективнее. Многие из них, к примеру, описал Федор Достоевский в романе "Бесы". Вообще в классике немало сказано на этот счет – даже в таких простеньких, на первый взгляд, книгах как "Государь" или "Психология толпы".

Мы живем в мире, где все пытаются подчинить друг друга. Борьба за власть – естественная среда обитания, но с каждым веком она приобретает форму патологии, так как в ней используются все более бесчеловечные методы. Это самое настоящие подчинение, которое реализуется через оболванивание, растление, деградацию и примитивизирование всего и вся. Можно делать вид и ухмыляться относительно "теорий заговора", но трагедия заключается в том, что они в той или иной форме действительно работают. Не потому, что их кто-то придумал, а потому, что "все придумано до нас".

Это вообще свойство нашего материального мира – он рано или поздно в тех или иных аспектах форматируется под мир информационный. "Жизнь только подражает искусству" – вечный тезис Уайльда. Если смотреть более широко, то "жизнь" (или то, что мы называем жизнью) причудливым образом подгоняет себя под написанное, сказанное, показанное о ней. Она материализует информацию – это если говорить совсем примитивно и грубо, значительно упрощая. Можно сто раз ухмыляться и иронизировать насчет плана Даллеса, но трагедия в том, что он действительно существует и работает, хотя никогда не создавался.

Как он работает? Подобно спруту. Достаточно, например, почитать о связи ЦРУ и современного искусства (contemporary art), изучить работу НКО и грантовых организаций, честно сказать, какие ценности и какие смыслы продвигаются и почему на них столь охотно выделяются миллиарды долларов, а люди, движения, проекты, заданные в иной системе координат, либо уничтожаются, либо замалчиваются. Достаточно для начала прочитать книгу Эдуарда Лимонова "Дисциплинарный санаторий", где он много и полно говорит в том числе и об этом. А строить из себя прогрессивного человека, не верящего в "теории заговоров" – все равно что рядиться в страуса, засовывая голову не в песок даже, а в асфальт.

План Даллеса – миф, который стал реальностью, химера, которая на самом деле пожирает и подчиняет. Ну а в качестве послесловия – раз был эпиграф, то должно быть и послесловие – можно использовать культовую фразу Виктора Пелевина: "Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России". С одной поправкой – не все, а многие, и это оставляет нам шанс. Позднее мы детально обсудим, как отправить обратно к фикциям злосчастный "план Даллеса".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720704420


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