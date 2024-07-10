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В.Путин выступил на X Парламентском форуме БРИКС (видео)
16:42 11.07.2024

Путин: странам БРИКС сопротивляются элиты стран "золотого миллиарда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил об ожесточенном сопротивлении элит государств так называемого золотого миллиарда усилиям стран - участниц БРИКС по созданию многополярного миропорядка.



"Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный", - отметил глава российского государства, выступая на Парламентском форуме БРИКС.

Путин объяснил сложность этого процесса тем, что "усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого "золотого миллиарда"".

Источник - ТАСС
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