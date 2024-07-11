Американский "газовый подарок" Европе: грязный, проблемный и дорогой

18:17 11.07.2024 "Ценовой арбитраж между рынками – новая нормальность, с которой придется Европе жить



11.07.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Радужная картинка рисовалась Вашингтону с начала этого года такой: американский финансовый сервис Seeking Alpha обещал, что в ближайшие несколько лет США планируют ввести в эксплуатацию новые мощности, которые сделают Штаты непобедимыми в экспорте сжиженного природного газа (СПГ). В обзоре Shell на этот год заявлено, что к 2030 году американский СПГ покроет 30% мирового спроса и, само собой, проглотит Европу, "подарив" ей полную независимость от Москвы. В прошлом году США уже стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, обойдя Австралию и Катар. Здесь действует семь заводов общей мощностью 106 миллионов тонн (146 миллиардов кубометров) сжиженного газа. В прошлом году они поставили на рынок 118 миллиардов кубометров. Большую часть – в Европу, чьи политики стремятся отказаться от российского газа. Планы на экспорт СПГ в ближайшее десятилетие много выше. В стадии строительства сейчас находятся 11 проектов расширений и новых заводов СПГ общей мощностью 117 миллиардов кубометров. При этом, обратите внимание, 82% производства всего газа в США приходится на сланцевый газ, добыча которого достигла очевидного даже для американских специалистов пика.



Примем к сведению, что увеличение новых мощностей произойдет не раньше конца года, и смещение этих сроков может легко ограничить рост экспорта, оставив на голодном пайке Старый Свет, отвернувшийся в угоду США от России. Недавний мораторий правительства США на выдачу новых разрешений на экспорт СПГ, чтобы насытить внутренний рынок и понизить цены на топливо перед выборами, и вовсе заставляет европейцев очень задуматься.



Все помнят, откуда растут ноги у истерии вокруг необходимости срочно ограничить выбросы углекислого газа. И что три года назад Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало доклад Net Zero by 2050, который стал указующим перстом для движения всей цивилизации к нулевому балансу выбросов. При этом, решили еврочиновники, поставленная цель примерно на 80% будет зависеть от снижения выбросов в атмосферу от сжигания ископаемого топлива и на 20% за счет дополнительного поглощения СО2 лесами. Затем МЭА скомандовало странам БРИКС (кроме Индии) в 2025 году ввести углеродный налог за тонну выбросов СО2 в размере 25 долларов с увеличением его к 2050 году до 200 долларов. То, что ни одна страна БРИКС не является членом этого агентства, учрежденного с подачи Генри Киссинджера в 1974 году, и что такие дикие выплаты не под силу даже самим американцам, американцев не волнует. Нахальство – оно, конечно, второе счастье. Но сегодня картина состояния газового рынка в Европе зависит от того, из какого угла вы на нее смотрите. Если из весны 2022 года, когда рекорд стоимости тысячи кубометров природного газа составил 3892 доллара, то 407 долларов на лондонской бирже ICE в начале недели – это почти даром. Правда, в ходе торгов цены росли на 12,7% – до 432,5 доллара, но в целом за сутки они прибавили только 6,7%.



Но даже при этом слабом росте та же Германия не может спать спокойно. Депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре (Steffen Kotré) объяснил Deutschland Kurier, почему недавнее повышение цен на газ в Германии на 11% и заявление Хабека, что энергетический переход идет по правильному пути, и растущие цены простимулируют промышленность к экономии газа – фикция. "Это ложь от начала до конца. Потребление газа снижается из-за высоких цен, но это означает не что иное, как то, что промышленность останавливается. Спад в химической промышленности, например, составляет около 20%. Производство аммиака сильно ограничено, производство удобрений сильно ограничено. Это просто уже невыгодно. А многие производства переносятся за рубеж, где цены на энергоносители доступны. Хабек лжет здесь, и он лгал все время", – заявил Котре.



Газовые "качели" подбрасывают Европу давно. Сравните цифры: стоимость тысячи кубометров природного газа стоила 68 долларов в 1996 году, выросла до 100 долларов в 2000-м, холодной зимой 2005-2006 годов дошла до 480 долларов, при том что договорные цены российского газа на границе в Германии оставались стабильными: 250 за тысячу кубометров. Но это когда было! Теперь все европейские "газовые носы" повернуты на Вашингтон.



Сланцевый бум, с середины 10-х годов сделавший США мировым экспортером СПГ, – вот ведь неожиданность! – начал сдуваться. "Дебиты Хейнсвилля для горизонтальных скважин, пробуренных в 2021–2023 годах, уже ниже, чем для скважин, запущенных в 2018–2020 годах, – считает американский геолог Арт Берман. – Первоначальные дебиты по скважинам 2023 года были ниже, чем в 2021 и 2022 годах, а более поздние снижались быстрыми темпами". Похожая ситуация складывается и на остальных двух формациях добычи Барнетт и Фейетвилл. Там месторождения сланцевого газа начинают походить на кладбища. Вывод прост: ожидания по запасам сланцевого газа и будущей его добыче в стране могут оказаться слишком завышенными.



В дополнение к сему, Блумберг опубликовал материал о том, что существенная доля заводов по сжижению газа была построена более двадцати лет назад. А значит, их ресурсная база уже близка к истощению, заводы все чаще и дольше будут ремонтироваться, и это тоже будет негативно сказываться на объемах предложений СПГ на рынке.



И это еще не все: очередной виток цен на газ теперь готовит Азия. СПГ – это мобильные средства доставки газа, и если цены в Азии поднимаются выше европейских, то объемы СПГ начинают уходить на азиатский рынок, что предотвратить в принципе невозможно.



Растущий в Европе дефицит газа поднимает цены, сжиженный газ начинает обратно перетекать на европейский рынок – этот так называемый ценовой арбитраж между рынками и есть новая нормальность, с которой придется Европе жить.



При всем этом трудно переоценить самонадеянность брюссельских чиновников, упорно продолжающих верить в собственные директивы по переходу на экологически чистую энергетику. Они решили, что к 2030 году в общем потреблении энергии в ЕС оно на 42,5% будет зеленым, сообщает Еврокомиссия. В феврале этого года, как вы помните, они придумали промышленный план "Зеленого курса" для Европы, который "позволит обрабатывающей промышленности ЕС расширить производство технологий и продуктов с нулевым уровнем выбросов, необходимых для достижения амбициозных климатических целей Европы". Это как раз про то, что "Хабек лжет здесь, и он лгал все время", Штеффена Котре.



Сошлюсь и еще на один источник – Dalla dipendenza Russa a quella USA: il dilemma Europeo sul gas: "В течение последних двух лет после 2022 года европейские страны пытались отказаться от поставок дешевого российского природного газа, который к тому времени приобрел признаки реальной энергетической зависимости, чтобы напрямую не помогать Кремлю финансировать вторжение на Украину. Но еще далеко до того момента, когда члены ЕС смогут окончательно освободиться от энергетической связи с Москвой, а на горизонте уже маячит еще одна зависимость: от СПГ, поступающего из США. И эта ситуация создает проблемы по обе стороны Атлантики".



Это все, чего добилась объединенная Европа в энергетической сфере. Сегодня европейские энергетические рынки наводняет сжиженный природный газ, который сам по себе составляет 37% от общего потребления газа в Старом Свете. И почти 50% из 120 миллиардов кубометров жидкого метана, импортируемого в ЕС, производит США по сравнению с примерно четвертью до эскалации событий на Украине.



В Техасе, где производится большая часть американского СПГ, предназначенного для Европы, не прекращаются протесты населения, призывающего Белый дом сократить экспорт, чтобы уменьшить выбросы CO2 в атмосферу и спасти среду обитания населения. Это из-за них, точнее из-за их голосов на ноябрьских выборах, Джо Байден приостановил утверждение новых проектов СПГ, заморозив на неопределенный срок расширение экспортной инфраструктуры.



А теперь подведем черту. Природный газ трудно найти, зато легко разрабатывать. Сланцевый – легко найти, потому что сланцы залегают почти повсеместно, но трудно разрабатывать. Его добыча невозможна без метода гидравлического разрыва (фрекинга), увеличивающего продуктивность сланцевого плаcта за счет образования все новых трещин. При этом в скважину под большим давлением закачивается около 15000 тонн воды, полторы тысячи тонн песка и десятки токсичных химических реагентов. После завершения фрекинга грунтовые воды в радиусе нескольких километров из-за тысяч тонн жидкости, содержащей большое количество веществ токсичного, мутагенного и радиационного действия, выходят на поверхность. Все просто – сначала колодцы, потом речки и озера и гибель и деградация природных экосистем.



При такой добыче газа в атмосферу улетает более 4% метана, на сжижение сланцевого газа расходуется до 5% его собственной теплотворной способности, и метан, как известно, сильнейший парниковый газ, радиационный эффект которого в 28 раз превышает парниковое действие углекислого газа. В общей сложности на длинном пути от добывающей скважины до европейского потребителя теряется до 25% газа. Вот и выходит, что самым грязным и самым дорогим в мире является "американский газовый подарок" Европе. Источник - Фонд стратегической культуры

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