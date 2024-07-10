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Ведущие вузы Казахстана и КНР запустят в космос микроспутник
00:11 12.07.2024

Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Северо-Западный политехнический университет КНР запустят в космос микроспутник, передает Tengrinews.kz.

По информации Миннауки Казахстана, соглашение о проведении микроспутниковых научных исследований подписали вузы в рамках официального визита в Астану председателя КНР Си Цзиньпина.

Поясняется, что инициатива впервые реализуется среди казахстанских вузов в КазНУ имени аль-Фараби.

"Совместная работа, в свою очередь, открывает путь к исследованиям космоса, подготовке квалифицированных специалистов и разработке общих спутников. Это также дает возможность проводить дистанционные исследования Земли с помощью микроспутника", - говорится в пресс-релизе.

Цель проекта - разработка оборудования для гравиметрических измерений, включающего специальную наземную станцию и передатчик на борту спутника для выявления плотностных неоднородностей в земной коре и мантии. Эта полезная нагрузка предназначена для решения фундаментальных задач по исследованию геодинамических процессов на больших глубинах.

"Микроспутник, реализованный совместно двумя университетами, планируется запустить в космос в рамках Года экологии ШОС и 90-летия КазНУ", - уточняется в сообщении.

Миннауки отметило, что КазНУ - единственный вуз нашей страны, который имеет опыт в запуске наноспутников на орбиту Земли. Университет уже запустил наноспутники Al-Farabi-1 и Al-Farabi-2. Северо-Западный политехнический университет - лидер по запуску космических объектов в КНР.

Источник - Tengrinews.kz
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