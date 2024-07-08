Тибетские денисовцы. Загадочные прото-люди (новые открытия), - CNN

00:28 12.07.2024

CNN

США

08 июля 2024



Ученые: денисовцы появились на Тибетском нагорье на удивление недавно

Археологический памятник Денисова пещера в Алтайском крае - ИноСМИ, 1920, 08.07.2024



Находки в Тибетском нагорье помогли ученым буквально по крупицам собрать данные о жизни денисовцев - вымерших предков современного человека, сообщает CNN. Они были выносливы, умели выживать в экстремальных условиях и извлекали максимальную пользу из окружающего животного мира.



Денисовцы жили и процветали на высокогорном тибетском плато более 100 тысяч лет, гласит новое исследование, углубляющее научное понимание загадочных древних людей, впервые обнаруженных в 2010 году. Ученые проанализировали тысячи фрагментов костей животных из карстовой пещеры Байшия, расположенной на высоте 3280 метров над уровнем моря недалеко от города Сяхэ в китайской провинции Ганьсу. Это одно из трех известных мест обитания данного вымершего вида. Их изыскания показали, что денисовцы могли охотиться, разделывать и выделывать шкуры множества различных крупных и мелких животных, включая шерстистых носорогов, голубых овец, диких яков, сурков и птиц.



Команда обследовавших пещеру археологов также обнаружила фрагмент кости ребра в слое отложений возрастом от 32 до 48 тысяч лет, что делает его самой молодой из немногих известных окаменелостей денисовского человека. Получается, этот вид появился гораздо позже, чем ученые полагали ранее. Подробности жизни архаичных предков человека скудны из-за недостатка ископаемых останков. Но новое исследование показывает, что денисовцы из карстовой пещеры Байшия были невероятно выносливы, выживали в экстремальных условиях и максимально использовали разнообразные животные ресурсы, доступные в луговом ландшафте.



"Мы знаем, что денисовцы долго проживали в пещере и на Тибетском нагорье, так что нам действительно интересны все детали. Как они адаптировались к окружающей среде? - заявил археолог Чжан Дунцзюй (Zhang Dongju), профессор Университета Ланьчжоу и один из ведущих авторов исследования, опубликованного в журнале Nature. - Они использовали всех доступных им животных, а это говорит о гибкости их поведения".



По словам его соавтора Фридо Велькера (Frido Welker), доцента кафедры биомолекулярной палеоантропологии из Копенгагенского университета, ребро принадлежало денисовцу, жившему, вероятно, в то время, когда современные люди активно заселяли Евразийский континент. Он полагает, что будущие исследования в этой области и в данном регионе могут пролить свет на то, взаимодействовали ли между собой эти две группы. "Данная окаменелость и слой (отложений) действительно найдены в том регионе, где, как мы знаем, присутствовали люди, и это интересно", - сказал он.



Денисовцы: цепочка доказательств



Впервые денисовцев идентифицировали немногим более десяти лет назад с использованием последовательностей ДНК, извлеченных из крошечного фрагмента кости пальца. С тех пор по всему миру нашли менее десятка соответствующих окаменелостей, большинство из них - в Денисовой пещере на Алтае в Сибири, благодаря которой данный вид и получил свое название. Впоследствии генетический анализ показал, что денисовцы, подобно неандертальцам, когда-то скрещивались с современными людьми. Обнаруженные у последних следы денисовской ДНК позволяют предположить, что этот древний вид некогда обитал на большей части территории Азии.



Первую денисовскую окаменелость за пределами одноименной пещеры исследователи обнаружили только в 2019 году. Челюсть с зубами, найденная монахом в карстовой пещере Байшия, священном месте для тибетских буддистов, имеет возраст минимум 160 тысяч лет и содержит молекулярную "подпись" вида. Обнародованная год спустя информация об обнаружении в осадочных породах тех мест ДНК стала очередным доказательством того, что когда-то здесь присутствовали денисовцы.



В 2022 году ученые провели анализ найденного в пещере в Лаосе зуба и классифицировали его как денисовский, что стало первым случаем обнаружения вида в юго-восточной Азии. Как и в случае с челюстью, из зуба не удалось извлечь ДНК, и пришлось вместо этого изучать микроскопические остатки белков, которые сохраняются лучше, чем ДНК, но менее информативны.



В рамках последнего исследования специалисты изучили более 2500 фрагментов костей животных, найденных во время раскопок в пещере Байшия в 2018 и 2019 годах. Большинство фрагментов были слишком малы, чтобы визуально определить их принадлежность, поэтому ученые обратились к относительно новому методу, известному как ZooMS - зооархеология посредством масс-спектрометрии, которая позволяет извлекать ценную информацию из малозаметных образцов. Основываясь на небольших различиях в аминокислотной последовательности сохранившегося внутри костей коллагена, данный метод помог определить тип животных, которым они принадлежали.



Место пещеры Байшия в истории денисовцев



Помимо крупных и мелких травоядных, анализ показал и хищников, например, гиен. Некоторые из этих животных, те же голубые бараны, до сих пор часто встречаются в Гималаях. На многих костях обнаружили следы порезов, свидетельствующие о том, что денисовцы разделывали туши животных ради шкур, мяса и костного мозга. Согласно результатам исследования, некоторые кости также использовались в качестве орудий труда. Разнообразие найденных видов животных позволяет предположить, что в окрестностях пещеры преобладал травянистый ландшафт с небольшими лесистыми зонами. Сегодня ситуация аналогичная, хотя большинство обитающих там животных - это одомашненные яки и козы, как отметил Чжан.



В ходе процесса кропотливой категоризации костей, который занял несколько месяцев, команда ученых нашла пятисантиметровый фрагмент кости ребра. Однако разрешение белковой информации было недостаточно четким, чтобы быстро определить, какому типу людей он принадлежал. Дальнейший анализ сохранившихся древних белков под руководством Уэлкера показал, что это был денисовец. Кость нашли в слое отложений, из которого команда ранее извлекла ДНК одного из них, и теперь ученые заняты восстановлением ДНК из нового образца. Этот процесс может предоставить более подробную генетическую информацию о владельце ребра и всей обитавшей в том районе популяции.



Ввиду скудности информации о денисовцах "каждое открытие имеет огромное значение", а зооархеологический анализ, проведенный авторами нового исследования, носит "особенно глубокий" характер, сказала ученый-археолог Саманта Браун (Samantha Brown) из университета Тюбингена, которая также работала с останками из Денисовой пещеры. "Молодой возраст окаменелости определенно удивил. У нас есть свидетельства того, что в тот период современные люди встречались повсеместно, вплоть до Австралии. Это действительно заставляет задуматься о возможности взаимодействия этих групп по мере расселения современного человека по Азиатско-Тихоокеанскому региону, но для понимания их природы, вероятно, потребуется больше доказательств", - отметила она.



По ее словам, работы в карстовой пещере Байшия продолжаются, а Чжан руководит раскопками в еще одной палеолитической локации региона, которую занимали либо денисовцы, либо пришедшие после них современные люди. По словам Чжана, в отличие от Денисовой пещеры, где жили как ранние люди и неандертальцы, так и денисовцы, в карстовой пещере Байшия обитали исключительно последние. Это делает Тибетское нагорье - область, называемую "крышей мира", - ключевым местом для поиска ответов на многие оставшиеся вопросы: кем были денисовцы, как выглядели, почему исчезли и какое место занимают на генеалогическом древе человечества.



Автор: Кэти Хант (Katie Hunt).