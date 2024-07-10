Каждый десятый тенге Казахстан отдает кредиторам

00:32 12.07.2024

Несмотря на все усилия, Казахстан не может сократить свой внешний долг. Об этом говорят данные, опубликованные Национальным банком страны.



В этом вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



По итогам 1 квартала 2023 года общий внешний долг Казахстана составляет 162,5 млрд долларов. В том числе 19 млрд – краткосрочный и 143 млрд – долгосрочный.



Органы государственного управления заняли 19,2 млрд долларов.



Долг Нацбанка – 2,1 млрд долларов.



Долг коммерческих банков – 12,5 млрд долларов.



Самую большую часть составляет межфирменная задолженность и прямые инвестиции - 91,6 млрд. В том числе гарантированный государством долг – 2,8 млрд.



Видно, что постепенно обслуживание долгов для Казахстана становится все дороже. В бюджете РК на 2024 год минфину выделено больше двух трлн тенге на обслуживание долга, гарантированного государством. Это в районе 4,4 млрд долларов. При этом все доходы бюджета в этом году должны составить 20,2 трлн тенге. То есть каждый десятый тенге мы уже отдаем кредиторам.



Данные показывают, что при росте экономике экспорт страны достаточно стабилен. Вернее, он упал и стабильно лежит. Это говорит, что как минимум экономика Казахстана заходит в некий кризис, но массированное вливание денег в экономику спасает страну от потрясений. Роста же нет, как это было в 2008 и в 2015 годах.



Автор: Адил Урманов