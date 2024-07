Кадровая колода Трампа: кто будет рулить Пентагоном и внешней политикой США

00:44 12.07.2024

в случае его победы в ноябре



Сергей Рыжов. 08.07.2024



В американской прессе активно обсуждают возможных членов будущей команды Дональда Трампа в случае его повторного прихода в Белый дом.



В частности, речь идет о таких позициях в администрации, как посты госсекретаря, министра обороны и советника президента по национальной безопасности.



15 июля в Милуоки штат Висконсин начинается национальный съезд республиканцев, где "слоны" выберут своих кандидатов на должности президента и вице-президента. Вовлеченные в избирательную кампанию интересанты уже выстроились в очередь за должностями в потенциальной будущей администрации.



Согласно сведениям издания The Hill главным претендентом на пост шефа Пентагона при Трампе считается его же бывший госсекретарь в первой каденции Майк Помпео, на должность министра финансов метит влиятельный республиканец Марк Рубио, у которого с Трампом своя сложная история отношений, но который важен для укрепления позиций вероятного президента внутри партии.



Наиболее ожесточенная подковерная борьба идет за пост советника по нацбезопасности. Пока что ее победителями считают Ричарда Гринела, Элбриджа Колби и Роберта О’Брайена, который уже занимал эту должность при Трампе в 2019-2021 годах.



58-летний Ричард Гринел – давний деятель Республиканской партии (работал в избирательных кампаниях Митта Ромни, и в ООН при Буше-младшем). На выборах 2016 года открыто выступал против Трампа, но как только Трамп стал кандидатом от республиканцев, Гринел изменил позицию и удалил критические посты.



При Трампе стал послом США в ФРГ и одновременно спецпредставителем по переговорам между Сербией и Косово, а потом и.о. Директора национальной разведки. По окончании президентства Трампа, Гринел ушел с госслужбы, оставаясь публичным защитником бывшего шефа в медиа. С началом новой избирательной кампании Трампа включился в борьбу за портфель.



Любопытный момент: Гринел – открытый гей, в отношениях с Мэттом Лаши, CEO медицинской компании "Treatment Technologies & Insights". В 2013 у Гринела диагностировали лимфому, проходил курс химиотерапии, после чего наступила ремиссия.



Пятидесятилетний Элбридж Колби – разведчик со стажем. Начинал в разведструктурах США в Ираке, потом в офисе Директора национальной разведки. В кампании 2016 г. рассматривался на одну из "высоких должностей" в администрации Джеба Буша, но выпал из обоймы еще до того, как из обоймы выпал сам Буш: влиятельным неоконам в окружении Буша не нравились идеи Колби.



В 2017–2018 гг. работал зам.помощника министра обороны США, отвечал за стратегию и развитие вооруженных сил.



Считается апологетом противостояния Китаю, ратует на высвобождение ресурсов Америки (прежде всего с Ближнего Востока и Украины) на борьбу с КНР. Считает противостояние с заведомо более слабой по сравнению с США Россией отвлечением от главного противника, хоть и уверен, что "в интересах Америки избежать поражения Украины".



С 2018 года Колби – директор оборонной программы Центра за новую американскую безопасность, в 2021 написал книгу The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict. Его воззрения на геополитику хорошо изложены в статье Global Affairs



Из всех перечисленных фамилия О’Брайена что-то говорит массовому российскому читателю. В частности, именно он является автором программной статьи в Foreign Affairs о контурах будущей внешней политики Трампа, перевод которой публиковал Политнавигатор. Некоторые знатоки американской политкухни считают, что это заявка на позицию госсекретаря.