"Мирная миссия 3.0". Виктор Орбан продолжает будоражить мировую сцену

02:27 12.07.2024

Виктор Орбан продолжает будоражить мировую сцену и помогает Мари Ле Пен "нанести ответный удар империи"

"Мирная миссия 3.0" в зеркале западной прессы



11.07.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Вызвавший поначалу недоумение, если не оторопь, у многих европейских политиков "самовольный" визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву с инициативой о прекращении огня на Украине после стремительного посещения им с ней же Китая, а затем и США полностью приобрел логические очертания. Всем стало совершенно очевидно, что это никакое не сумасбродство председательствующего на ближайшие полгода в Евросовете Орбана, как утверждали его критики, а хорошо продуманный план по "прокачке" через важнейшие мировые центры того, что называется "мирным планом Трампа". Понятны и осуществленные сроки вояжа с прибытием в Вашингтон ровно накануне юбилейного 75-летнего саммита НАТО, куда Орбана не могли не пригласить. Сам он называет свои действия "Мирная миссия 3.0". В иное время Белый дом мог воспрепятствовать его визиту. Теперь же он может спокойно встретиться и с Байденом, не важно, как долго, и, главное, с Трампом. Об их намечаемой личной встрече с целью обсуждения полученной венгерским премьером реакции в Киеве, Москве и Пекине на разрабатываемый в окружении республиканского кандидата в президенты плана по Украине уже пишет пресса Венгрии.



Американское издание Politico полагает, что "венгр Орбан уже полностью принял сторону на американских выборах". И это Трамп, которому первый активно помогает всеми своими действиями. По мнению не сочувствующего республиканцам Politico, остальным европейским политикам тоже пора определиться и активнее поддерживать Байдена, чего они пока не делают, видимо, стесняясь его немощи.



Роль Орбана в стратегии Трампа далеко не ограничивается только помощью на выборах и содействием в реализации тех или иных мирных инициатив. Он, по сути, главный мотор в продвижении трампистской идеологии в Европе, кристаллизирующейся в формате Конференции консервативных политических действий (СРАС). Европейский филиал СРАС – целиком его детище. На его учредительном собрании в Будапеште Трамп выступил со своим видеообращением, а его представитель Пол Госар заявил: "Венгрия -это маяк!"



После выборов в Европарламент (ЕП) Орбан инициировал на похожей основе и формирование там правого фракционного объединения "Патриоты за Европу" (ПзЕ), вокруг которого закрутилась целая интрига. Базовые принципы ПзЕ можно охарактеризовать довольно просто – сохранение самостоятельности, традиций и мира в Европе. Трамп ведь выступает за то, чтобы США меньше ангажировались в Европе, а она тратила на безопасность больше своих средств. В первые дни обозреватели и эксперты вообще сомневались, что Орбану удастся создать нечто подобное, поскольку нижний порог численности фракций в ЕП должен составлять не менее 23 депутатов из 720, представляющих не менее 7 стран. Политики и вовсе отзывались об этой инициативе с пренебрежением. Первоначальное ядро группы составили венгерский Фидес, чешская АНО и Австрийская партия свободы.



Однако необходимое минимальное количество депутатов и стран набралось быстро, а потом, фактически уже во время "Мирной миссии 3.0" Орбана произошел целый всплеск присоединений к новой фракции. Главным из них явилось подключение французского "Национального объединения" (НО) Мари Ле Пен. Она заявила об этом в тот же день, когда второй тур парламентских выборов во Франции принес ее набравшей больше всего голосов партии всего лишь третье место в Национальном собрании по числу депутатов, продемонстрировав тем самым все "гримасы буржуазной демократии". При этом ставленник Мари Ле Пен, выступающий в авангарде Жордан Барделла возглавил "Патриотов за Европу". Орбан уступил ему свое место, ни секунды не колеблясь, учитывая какой вес новому объединению придало участие в нем французов. Харизматичный и чрезвычайно энергичный Барделла - (28 лет, смешанного итальяно-арабского происхождения, что полностью опровергает обвинения НО в расизме) - способен попортить много крови чопорным евробюрократам и поднять роль Национального объединения во Франции, в какой-то степени компенсируя через европейскую трибуну "нанесенную этой партии несправедливость".



На сегодняшний день после вступления в ПзЕ еще и итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини фракция насчитывает 84 депутата из 12 стран. Она является третьей по численности в Европарламенте, что дает ей полные основания претендовать на определенные посты и в исполнительных структурах ЕС, вокруг чего там, по-видимому, в ближайшее время развернется нешуточная политическая борьба.



Из влиятельных партий Европы со схожими взглядами к ПзЕ потенциально могли бы присоединиться "Братья Италии" премьера страны Дж. Мелони, если бы она столь сильно не ангажировалась на стороне Киева в украинском конфликте, не вписываясь в инициативы по его компромиссному урегулированию. Нельзя, очевидно, списывать со счетов и "Альтернативу для Германии" (АдГ). Хотя ее лидер Хрупалла своим неуместным высказыванием о том, что "не все эсэсовцы были плохие", сделал на время АдГ "нерукопожатной" по всей Европе, он без сомнения еще найдет возможность повиниться или попросту уступить свое место другому. Вместе с двумя этими мощными силами "Патриоты за Европу" могут стать уже второй фракцией в ЕП сразу после центристских "народников". Общий потенциал правых "патриотов" в Европарламенте эксперты определяют в 200 депутатов. Если учесть, что по многим вопросам им сочувствуют и некоторые левые партии, как, например, "Направление – социальная демократия" словацкого премьера Роберта Фицо, то и первое место в ЕП у "патриотов" может показаться не такой уж недостижимой целью.



Провозглашение создания фракции "Патриотов за Европу" в Европарламенте



Поэтому в европейских верхах постепенно перестают относиться к деятельности венгерского премьера как к досадному недоразумению, а начинают воспринимать ее как все более возрастающую угрозу своему положению, против которой надо принимать какие-то меры. Промакронистская французская Le Monde утверждает, что "маневры Виктора Орбана как на европейской, так и на международной арене являются симптомом общей дезорганизации западного руководства".



Нетрудно заметить с какой фееричной готовностью ухватились многие западные политики за недавнее попадание ракетой ПВО Украины Nassams по детской больнице в Киеве (случайное или намеренное – будущее покажет), приписывая его российской армии. Чем не контрмера против сторонников прекращения войны? Уж как-то очень все совпало.



С явным торжествующим злорадством Le Monde, например, даже пишет, что "Миссия Виктора Орбана, была разбита 8 июля о здание в Киеве, в котором размещалась крупнейшая в Украине детская больница". Но все же знают, что против нее с самого начала выступал именно Зеленский. Qui prodest?



Интересно все же, как заговорят об Орбане европейцы, если на выборах в США действительно победит Трамп, что более, чем вероятно. В этом случае международные позиции Виктора Орбана станут еще более весомыми, заставляя "прикусить языки" многих нынешних оппонентов главы венгерского правительства. Ведь венгр не только "лучший друг" Трампа на континенте, к тому же решительно выступающий против войны, но и сторонник "стратегической автономии Европы", то есть одновременно и ее защитник от последнего. Вот такая диалектика.