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Запад погубило расширение на восток
10:30 12.07.2024

Виктория Никифорова

Несмотря на 75-й юбилей, саммит Североатлантического альянса прошел в Вашингтоне тихо и, можно сказать, стыдливо. Американцев больше всего волновало, не начнет ли Байден публично бредить. Выборы президента оказались для них гораздо важнее, чем посиделки альянса.

Не было отчетов о триумфах, не было, собственно, и самих триумфов. Советник президента по безопасности Джейк Салливан опубликовал предельно унылый доклад о том, что члены альянса стали "более лучше" вкладываться в свою оборону.

Побед действительно у них нет. Два года назад они собирались уничтожить Россию санкциями - не вышло. Год назад возникла надежда на украинский контрнаступ, но и здесь случился облом. Сейчас ВС России последовательно освобождают все больше украинских территорий и весь мир видит удивительную вещь.

С самым могущественным военным альянсом мира не просто можно сражаться - его вполне можно побеждать. Мало того, в процессе получается еще и удвоенным темпом развивать свою экономику. Раньше противостояние с НАТО обрекало любую страну на десятилетия нищеты. С Россией этот номер не прошел. Конфликт укрепил нашу экономику и разорил европейских членов альянса. Наша страна показала тут пример другим государствам - и нет сомнений, что они с огромным интересом следят за развитием событий.

Для нас НАТО - больная тема, потому что в конце 1980-х мы, искренне понадеявшись на мир во всем мире, фактически сдали им Варшавский договор и вывели свой контингент из Восточной Европы, не озаботившись даже какими-то гарантиями. Воспользовавшись этим, альянс влез на наши исторические земли и расположился в нескольких минутах полета ракет от Москвы и Петербурга. С тех пор не утихают разговоры про обман американцев, про нарушенные обещания не расширяться на восток.

В 2014 году, как только прошло 25 лет с момента переговоров Горбачева с немцами и американцами по НАТО, в США начали рассекречивать документы, относящиеся к тому периоду.

Если коротко резюмировать суть происходящего тогда, то американцы с самого начала собирались продвигать НАТО на восток, включая в альянс даже советские республики. Как формулировал Буш-старший: "Советы проиграли, и нельзя им дать вырвать победу из челюстей поражения".

В Москву тем временем засылались немецкие политики, в частности канцлер ФРГ Гельмут Коль. Они в глаза лгали Горбачеву, что расширения НАТО на восток не будет, но тщательно избегали фиксации этого на бумаге. Американцы до сих упиваются этой "победой" - ах как ловко мы обманули русских на переговорах!

Но чего, в сущности, они добились этим расширением? Военная мощь стран Варшавского договора и советских республик после вступления в альянс не росла, а падала. Американцы обещали им экономический рост в обмен на членство, а это подразумевало, что военные расходы сократятся практически до нуля. Только поэтому страны и лезли наперебой под ядерный зонтик дяди Сэма.

В результате получился рыхлый, бессмысленный, шизофренически отрицающий свою антироссийскую направленность союз самых разных стран с самыми разными целями. Объединяло их одно: жажда американских долларов.

На все это с холодным любопытством посматривал Пекин, отчетливо понимая, что скоро дело дойдет и до него. И параллельно расширению НАТО на восток ускоренным темпом пошли улучшаться отношения России и КНР. До этого расширения они были, мягко говоря, не очень хорошими. Китай поддерживал многие американские антисоветские инициативы и даже спонсировал моджахедов в Афганистане.

С начала 1990-х военное сотрудничество Москвы и Пекина шло по нарастающей. Обмен технологиями, торговля оружием, ресурсами и неуклонное политическое сближение. Все это привело к тому, что на сегодня обе страны демонстрируют уникальное взаимопонимание и единство целей в борьбе с американской гегемонией. В 1990 году такой расклад был просто непредставим.

Параллельно КНР, пользуясь своим неучастием в договорах о ядерном оружии, стала активно модернизировать и расширять свои арсеналы, строить авианосцы, тренировать армию - словом, готовиться к неизбежному противостоянию с США. И вот у нас есть, с одной стороны, первая экономика мира. С другой - российские ресурсы и Севморпуть. Думается, совокупная военно-экономическая мощь России и Китая на сегодня гораздо больше, чем все ресурсы НАТО.

В дополнение совсем недавно президент Путин подписал договор о сотрудничестве с КНДР - а это, на секундочку, одна из первых по численности армий мира, развитый ВПК и предельно мотивированное население. И сразу же после этого был заключен договор России и Вьетнама, в котором они обязались не вступать в союзы, направленные друг против друга.

Параллельно развитию отношений с Китаем мы умудрились сохранить прекрасные отношения с Индией, а ведь когда-то такой треугольник казался немыслимым, в его возможность верил разве что проницательный Евгений Примаков.

Получается, что НАТО 30 лет расширялась на восток, но и Россия все это время расширялась на восток. Только в Североатлантический альянс вступали восточноевропейские карлики, а мы выстроили отношения с самыми могущественными в военном плане странами мира.

Такое впечатление, что на Западе это понимают. Если вступление прибалтийских республик в альянс праздновали всем колхозом, то по поводу включения в НАТО Швеции и Финляндии никаких фанфар не звучало. Совершенно справедливо отметил президент Путин, что присоединение этих стран к блоку ни на что не влияет и военной угрозы для России не представляет.

Однако Россия не просто все это время расширялась на восток - она продолжала медленно, но неумолимо возвращать себе земли на западе. Североатлантический альянс ничего не смог поделать с освобождением Крыма. А сейчас им придется проглотить и возвращение четырех новых российских регионов - это как минимум.

Мирное предложение Путина повергло западных "ястребов" в панику: "Украина должна будет отдать свои огромные территории, согласиться на нейтральный статус и демилитаризацию, сменить правительство. Другими словами, это полное подчинение", - возмущаются бывшие американские послы на Украине на страницах Foreign Policy.

Другими словами, это еще и полное поражение НАТО. Больше 30 лет целью альянса было уничтожение России по образцу СССР. Добиться этого блок не смог - и судя по похоронной атмосфере вашингтонского саммита, все там все понимают. Пора фиксировать поражение и побыстрее отползать - каждое следующее предложение России будет для западников только хуже.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720769400


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