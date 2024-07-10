Эрдоган: Турция стремится к постоянному членству в ШОС

10:45 12.07.2024

Турция намерена вступить в ШОС



АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью Анкары является членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляцию его выступления вел гостелеканал TRT Haber.



"Наша цель - стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне.



Глава МИД Турции Хакан Фидан 4 июня заявил, что страна хотела бы стать и членом БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства в июне принял участие во встрече БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции в рамках этого мероприятия он заявил, что Анкара увидела важность организации.



ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.