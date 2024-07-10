Западу позарез нужен второй фронт - эксперты о подготовке к захвату власти в Киргизии

11:05 12.07.2024 Кто в Кыргызстане готовил государственный переворот, кому выгодна дестабилизация в регионе и почему такие попытки будут продолжаться, рассказали ветеран спецслужб, экс-премьер-министр и политолог.



ГКНБ пресек деятельность группы, которая планировала насильственный захват власти и дестабилизацию общественно-политической ситуации в Кыргызстане. По данным спецслужбы, подозреваемые намеревались организовать вблизи Бишкека спортивные игры, чтобы собрать много молодежи из всех регионов страны. На мероприятие хотели пригласить некоторых лидеров оппозиции, чтобы они призвали толпу выдвинуться в столицу.



У задержанных обнаружено и изъято 70 единиц огнестрельного оружия, более 255 тысяч боеприпасов, изъяты 38 бронежилетов, головные уборы и 200 комплектов формы силовиков, а также самодельные взрывчатые вещества, рации и два дрона, которые планировалось использовать для распыления отравляющих веществ.



Отношение к сообщению о попытке захвата власти вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Мнения в обществе разделились: одни утверждают, что попытка насильственного захвата власти и дестабилизации обстановки в стране - это ответ на принятие Кыргызстаном закона об НКО. Вторые выдвигают версию, что, скорее всего, это внутренние политические разборки, участники которых финансируются из-за рубежа. Ну а третьи и вовсе убеждены, что в связи с успехами российской армии на Украине коллективный Запад переключился на попытки дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. Sputnik Кыргызстан побеседовал с экспертами и узнал, кто может стоять за группой, планировавшей госпереворот.



Ищи, кому выгодно



Ветеран спецслужб КР, эксперт по вопросам национальной безопасности Таалайбек Джумадылов сказал, что если рассматривать это событие с точки зрения большой геополитики и интересов мировых держав, то можно с уверенностью сказать о бенефициарах попытки дестабилизации Кыргызстана.



"Дело в том, что коллективному Западу во главе с США на фоне бесперспективности победы над Россией на Украине выгодно "поджигать" государства бывшего СССР. Сегодня западникам необходима дестабилизация обстановки по всему периметру РФ", - отметил он.



Джумадылов подчеркнул, что Кыргызстан и весь Центральноазиатский регион - уязвимое звено в "подбрюшье" России.



"Задержание, которое провело ГКНБ, нужно рассматривать с учетом того, кому это выгодно. Сегодня идет глобальное противостояние между Западом и Россией за новый миропорядок. На этом фоне у коллективного Запада, естественно, появляется желание дестабилизировать обстановку и эскалировать ее в ближайшем к России окружении. А если учитывать его многолетний опыт в этих вопросах, то такие попытки не прекратятся и в будущем. Надо быть готовым к различному развитию событий", - пояснил ветеран спецслужб.



Джумадылов считает, что сегодня создание проблем в сфере безопасности и организация так называемых "цветных революций" Западу нужны, чтобы "растянуть" силы России на два фонта.



Ветеран спецслужб КР, эксперт по вопросам национальной безопасности Таалайбек Джумадылов о попытке переворота в Кыргызстане



"Надо отдать Западу должное - англосаксонский мир имеет более чем 500-летний опыт искусственного разжигания конфликтов для дестабилизации и эскалации ситуации в том или ином государстве. И Запад успешно реализуют свою концепцию, описанную в теории управляемого хаоса. Для этого у него есть соответствующие силы, средства и методы воздействия", - заключил эксперт.



Взгляд экс-премьер-министра



Экс-премьер-министр, а также бывший глава МВД Феликс Кулов считает, что нужно время для определения истинных причин события.



"Тут могут быть различные версии, вплоть до того, что это дело специально организовано самими спецслужбами чтобы показать свою активную работу. Но по факту разоблачена группа "бородачей", у которой изъято большое количество оружия, военного обмундирования, в том числе форма защитного цвета, которую обычно надевают правоохранители и силовики, а также коктейли Молотова и бронежилеты. Очевидно, что велась весьма серьезная подготовка, - это не просто люди, которые собрались где-то в кафе или ресторане и, осуждая нынешнюю власть, вслух говорят о том, что им не нравится. У задержанных были соответствующие инструменты, средства и огромный арсенал криминально-преступного характера. То есть сразу видно, что готовилось нечто очень серьезное. Тут сразу возникает вопрос: кто за этим может стоять? Об этом можно долго размышлять и выдвигать разные версии, но будем исходить из фактов. И один из них - религиозность этих людей. А если учитывать, что в стране сегодня много различных религиозных течений, среди которых экстремистского и радикального характера, скорее всего, это именно тот случай", - сказал Кулов.



Он также считает, что попытки дестабилизировать ситуацию будут продолжаться.



"Успокаиваться ни в коем случае нельзя. Например, наши власти всегда говорят, что страна придерживается традиционного ислама. У нас также запрещен ряд экстремистских организаций, которые связывают себя с исламом, хотя никакого отношения к нему не имеют. И в этом направлении нашим муфтиятом и Госкомитетом по делам религий ведется соответствующая работа - выявляются подпольные медресе, мечети. Наша задача - не допустить использования религии в преступных целях", - пояснил экс-премьер.



Он напомнил, что большинство членов террористической организации "Вилоят Хорасан" (ветвь ИГИЛ* в Афганистане. - Прим. ред.) - выходцы из стран Центральной Азии, которые стремятся попасть домой.



Экс-премьер-министр Феликс Кулов о попытке переворота в Кыргызстане



"Известно, что наши граждане воевали в Сирии, там же находятся их семьи. Сотни таких семей с детьми уже вызволены и возвращены на родину. Все это свидетельствует о том, что такие экстремистские и радикальные тенденции есть. Более того, в местности, где ГКНБ задержал группу, действовали представители различных религиозных организаций, которые оказывали материальную помощь местным властям, пытаясь показать свою лояльность. Но что за этим стоит, спецслужбам нужно разбираться", - сказал Кулов.



Он напомнил, что в обществе часто неправильно понимают и истолковывают Священное писание (Коран. - Прим. ред.), а слово "джихад" вообще толкуют как борьбу с нынешней властью.



"Плюс к этому в КР низкая политическая и общая культура. Естественно, что недовольство, которое у нас проявляется "на кухне", может вызвать у не очень грамотных в религиозном смысле людей совершенно иную реакцию. Поэтому в попытке совершить госпереворот я усматриваю сильное влияние негативных криминально-религиозных течений, которые ничего общего не имеют с традиционным исламом", - сказал бывший министр внутренних дел.



Истинные бенефициары



Заведующий отделом Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин отметил, что в республике достаточно много "горючего материала".



"Задержанные, готовившие переворот, не какие-то доморощенные экстремисты и далеко не местная "самодеятельность". Очевидно, они прошли специальную подготовку. Судя по внушительному арсеналу, который продемонстрировал ГКНБ, экипировка вполне себе профессиональная, техническое исполнение, очевидно, тоже на высшем уровне. Одних только комплектов формы силовиков 200 штук, бронежилеты и большое количество боеприпасов, приборы ночного видения, электронное обеспечение, беспилотники. Видно, что группа была очень хорошо подготовлена, и также очевидно, что исполнители рассчитывали раскачать ситуацию", - пояснил Грозин.



По словам эксперта, у него после изучения информации кыргызстанских спецслужб о задержании и результатах обыска сложилось ощущение схожести с недавними событиями в Дагестане.



"Задержанные наверняка проходили военную подготовку не на территории республики, как и те, кого ликвидировали в Дагестане. При современном контрразведывательном режиме и при том, что ГКНБ достаточно активно мониторит ситуацию в регионе, незаметно подготовить боевиков просто невозможно", - пояснил Грозин.



Он подчеркнул, что, несмотря на то что исполнители были гражданами Кыргызстана, конечными бенефициарами попытки госпереворота, безусловно, являются внешние игроки.



Заведующий отделом Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин



"Как говорится, ищите, кому выгодно? России, Китаю, ближним соседям? Никому! Выгодно силам, находящимся далеко от кыргызстанских рубежей. Я уверен, что сейчас идет многоплановый поиск конфликтных точек, через которые можно было бы раскачать ситуацию во всей Центральной Азии. К слову сказать, эта работа началась задолго до СВО. И в этом направлении западные неправительственные организации - главная ударная сила, которая собирала информацию и анализировала ситуацию. Однако в силу известных законодательных изменений, принятых и в Кыргызстане, и в других республиках Центральной Азии, "крылья" у НКО и НПО существенно подрезаны", - пояснил эксперт.



Он подчеркнул, что в этих условиях неправительственный сектор уже не может активно влиять на массовое сознание и тем более выводить людей на площадь.



"Иными словами, сегодня делается ставка на более "брутальные" методы, в том числе на террористическую активность. По мере того как истощаются ресурсы прокси-армии, воюющей против России в Восточной Европе, Западу необходимо "растягивать" российские ресурсы, поэтому ему позарез нужен второй фронт. И очевидно, что создание проблем в Центральной Азии, то есть непосредственно рядом с границами России, Китая и Ирана, подходит как нельзя лучше для решения этой задачи", - сказал Грозин.



Он также напомнил о ситуации на Южном Кавказе.



"Когда разгоралась вторая война вокруг Карабаха, интересанты рассчитывали на ее продолжительность и кровопролитность, а также на то, что в конфликт будут вовлечены не только Азербайджан и Армения, но и Турция с Ираном. Но с Южным Кавказом у них не получилось, и Центральная Азия в этом смысле более интересная и перспективная для раскачки. Вспомним хотя бы январские события в Казахстане, когда чьи-то уши торчали во все стороны. Думаю, что подготовка госпереворота в Кыргызстане - это событие из той же серии", - уверен политолог.



Он подчеркнул, что ГКНБ обязательно найдет, к кому непосредственно тянется нить, но в целях безопасности не будет озвучивать конечных бенефициаров.



"Подобные события, вполне возможно, будут повторяться, потому что во всех без исключения странах региона - где-то больше, где-то меньше - есть уязвимые точки. Для их поиска почти три десятилетия под прикрытием социологических научных целей активно работал неправительственный сектор. Эти данные ложились на стол соответствующих специальных служб за пределами государств СНГ. И потом западные аналитики делали выводы, по каким проблемным вопросам удобнее бить в первую очередь. А это, конечно же, межгосударственные противоречия в торговле и миграции, вопросы границ, водных ресурсов, межэтнические отношения и религиозный фактор. Удары будут разыгрываться как по отдельным темам, так и в комбинации с различными проблемными узлами", - считает Грозин.



По его словам, в то же время не следует переоценивать силы и возможности Запада.



"Хоть он и старается изо всех сил - все эти мятежи, попытки цветных переворотов, неудачные заговоры, - мы видим, что попытка превратить Казахстан в центральноазиатский Афганистан была неудачной. Но это вовсе не значит, что Запад не будет пытаться повторно дестабилизировать ситуацию", - заключил эксперт.



Вместо послесловия



Версии, аргументы и доводы экспертов разнятся, и у каждого своя аргументированная логика. Но, исходя из мнений экспертов, можно сделать один главный вывод - попытки дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии не прекратятся, поэтому властям Кыргызстана нужно быть готовыми к отражению новых вызовов и угроз.



* Террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и ряде других стран Источник - Sputnik

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