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Экс-сотрудника миссии ОБСЕ на Украине осудили за шпионаж
12:45 12.07.2024

Экс-сотрудника миссии ОБСЕ Вадима Голду приговорили к 14 годам за шпионаж

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы за шпионаж ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине 56-летнего Вадима Голду. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Суд установил, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил разведывательное задание в интересах иностранной разведки путем сбора данных об объектах промышленности республики", - отметили в Генпрокуратуре. В дальнейшем по этим объектам наносились ракетные удары, причинившие ущерб в размере более 96,9 млн рублей. Информация также могла быть использована против Вооруженных сил РФ и гражданских лиц, отметили в Генпрокуратуре.

Суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля марки "Toyota" модели Land Cruiser 200, которые использовались сотрудниками СММ ОБСЕ на Украине против безопасности Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Вадим Голда был задержан сотрудниками Министерства государственной безопасности ДНР в конце апреля 2022 года. Как сообщил тогда глава ДНР Денис Пушилин, украинские военные имели доступ к камерам СММ, могли управлять ими и корректировали по ним огонь по территории республики. По его словам, ОБСЕ работала не только на украинскую, но и на иностранную разведку, передавая ей данные о позициях и количестве личного состава войск ДНР.

Источник - ТАСС
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