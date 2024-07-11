Президент Кубы обвинил США в покровительстве террористам

12:49 12.07.2024

США засылают на Кубу террористов



11.07.2024 | ОБЗОР СОБЫТИЙ



Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в покровительстве террористам, действующим против кубинского государства.



"Мы давно выражаем Соединенным Штатам обеспокоенность по поводу террористов, оперирующих с территории Флориды против Кубы. Тем не менее, эти люди продолжают действовать безнаказанно", – отметил президент.



В декабре 2023 г. кубинские правоохранители задержали некоего Ардениса Гарсиа Альвареса после его проникновения на территорию Кубы. Выяснилось, что Альварес нелегально эмигрировал в США в 2014 г., откуда в 2023 г. тайно ввëз на Кубу оружие и боеприпасы, используя гидроцикл.



Акция была спланирована, организована и профинансирована кубинской оппозицией, базирующейся в США.



Подобные действия Диас-Канель охарактеризовал как циничное проявление американского империализма.